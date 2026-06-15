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По Риму - на винтажном «Фиате 500»

Путешествие на винтажном Fiat 500 по Риму подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя величественный Колизей и уютные улочки Трастевере
Как почувствовать дух Рима и увидеть его с новой стороны? Садитесь в винтажный Fiat 500 и отправляйтесь в увлекательное путешествие.

Начав с Колизея, вы увидите древний ипподром Чирко Массимо, апельсиновые сады на Авентинском холме и фонтан Аква-Паола. Насладитесь панорамой с холма Джаниколо и окунитесь в атмосферу Трастевере. Завершите тур у Колизея, получив уникальный опыт и массу впечатлений
5
33 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Винтажный автомобиль добавит романтики
  • 🏛️ Увидите знаковые достопримечательности
  • 🌳 Насладитесь природными видами
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🕰️ Погружение в историю Рима
  • 🍽️ Аутентичные кафе Трастевере

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь и сентябрь - идеальные месяцы для поездки по Риму на винтажном «Фиате 500». В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами, избегая изнуряющей жары и больших толп туристов. Путешествие на маленьком автомобиле позволит вам ощутить атмосферу Рима, проезжая по его узким улочкам и историческим местам.

Другие месяцы, такие как март, апрель, октябрь и ноябрь, также подходят для экскурсии. В это время погода остаётся комфортной, а количество туристов уменьшается, что делает поездку более спокойной и приятной.
Сейчас июнь — это идеальное время.
По Риму - на винтажном «Фиате 500»
По Риму - на винтажном «Фиате 500»
По Риму - на винтажном «Фиате 500»

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Чирко Массимо
  • Фонтан Аква-Паола
  • Холм Джаниколо
  • Трастевере

Описание экскурсии

Путешествие начнётся с величественного Колизея, где когда-то гремели бои гладиаторов.

Затем мы направимся к Чирко Массимо — древнему ипподрому для проведения гонок на колесницах.

Сделаем остановку в апельсиновых садах на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело.

Посетим фонтан Аква-Паола — настоящее украшение Рима в стиле барокко.

Поднимемся на самую высокую точку города — холм Джаниколо, чтобы насладиться захватывающим панорамным видом.

Отправимся в старинный район Трастевере и ощутим настоящую римскую атмосферу среди его узких улочек и аутентичных кафе.

Завершим путешествие там, где оно началось, — возле Колизея.

Организационные детали

  • В этом путешествии вы — пассажир. Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Винтажный «фиатик» маленький, поэтому в одной машине разместиться только 2 человека (2 взрослых + 1 ребёнок максимум). Для группы из нескольких человек мы предоставим несколько «фиатов»

ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€75
Стандартный€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро Cavour
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тофик
Тофик — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 576 туристов
Меня зовут Тофик. Живу уже 4 года в Риме. Занимаюсь организацией и проведением Веспа-туров почти 2 года. Также занимаюсь фотографией около 5 лет. Говорю на 4 языках.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
Анастасия
Два года назад уже катались с Тофиком по Риму на веспах, в этот раз решили выбрать эти милейшие машинки. Очень атмосферно и красиво вышло, у машины открывается верх, так что ездили с ветерком) Рим прекрасен, спасибо Тофику и его команде! Еще увидимся)
Два года назад уже катались с Тофиком по Риму на веспах, в этот раз решили выбрать
Два года назад уже катались с Тофиком по Риму на веспах, в этот раз решили выбрать
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Л
все прошло идеально! мы с сыном очень довольны! если слезы радости можно хоть как-то оценить шкалой рейтинга, то я не знаю как это сделать!
Тофик, благодарю за один из идеальных дней!
все прошло идеально! мы с сыном очень довольны! если слезы радости можно хоть как-то оценить шкалой рейтинга, то я не знаю как это сделать!
все прошло идеально! мы с сыном очень довольны! если слезы радости можно хоть как-то оценить шкалой рейтинга, то я не знаю как это сделать!
все прошло идеально! мы с сыном очень довольны! если слезы радости можно хоть как-то оценить шкалой рейтинга, то я не знаю как это сделать!
все прошло идеально! мы с сыном очень довольны! если слезы радости можно хоть как-то оценить шкалой рейтинга, то я не знаю как это сделать!
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Наталья
Это была прекрасная и увлекательная экскурсия на винтажном Фиате по вечному городу. Спасибо Тофику за познавательную информацию, красивые локации, за открытость, душевность и позитивное настроение. Отдельная благодарность за фотосессию! Однозначно рекомендую!
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Е
Нам очень понравилась поездка! Тофик отличный экскурсовод, подстраивается под заказчика, что создает легкость в экскурсии! Нам было очень весело и легко! Спасибо за отличное настроение ❤️
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Л
Всем привет!
Была в Риме впервые и решила забронировать экскурсию, чтобы узнать побольше о городе и посетить интересные места. От первой коммуникации после бронирования, до завершения экскурсии Тофик был вовлечен во
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все вопросы. Уникальная и очень интересная экскурсия с классной подачей, легко, непренужденно и очень информативно! Всем рекомендую покататься с ветерком и послушать интересные факты о городе! Еще и крутых фоточек наделал❤️

Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
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T
Спасибо огромное за обзорную экскурсию. Проехались с ветерком, было познавательно.
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