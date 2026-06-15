Как почувствовать дух Рима и увидеть его с новой стороны? Садитесь в винтажный Fiat 500 и отправляйтесь в увлекательное путешествие.



Начав с Колизея, вы увидите древний ипподром Чирко Массимо, апельсиновые сады на Авентинском холме и фонтан Аква-Паола. Насладитесь панорамой с холма Джаниколо и окунитесь в атмосферу Трастевере. Завершите тур у Колизея, получив уникальный опыт и массу впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь и сентябрь - идеальные месяцы для поездки по Риму на винтажном «Фиате 500». В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами, избегая изнуряющей жары и больших толп туристов. Путешествие на маленьком автомобиле позволит вам ощутить атмосферу Рима, проезжая по его узким улочкам и историческим местам.



Другие месяцы, такие как март, апрель, октябрь и ноябрь, также подходят для экскурсии. В это время погода остаётся комфортной, а количество туристов уменьшается, что делает поездку более спокойной и приятной.

Сейчас июнь — это идеальное время.