Римская сага предлагает уникальное путешествие по историческим местам столицы Италии.
Посетители увидят барочную площадь Навона, фрески Рафаэля в церкви Санта-Мария-делла-Паче и шедевры Караваджо. Прогулка завершится в Трастевере, где можно насладиться аутентичной атмосферой.
Не упустите шанс попробовать местные деликатесы на рынке Кампо-де-Фьори и выпить лучший кофе в баре Сант-Эустакьо. Это идеальная возможность погрузиться в историю и культуру Рима
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальные фрески и шедевры искусства
- ☕ Легендарный кофе в Сант-Эустакьо
- 🍇 Дегустация итальянских деликатесов
- 🏛️ Прогулка по историческим площадям
- 📚 Интересные истории и легенды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Площадь Навона
- Церковь Санта-Мария-делла-Паче
- Церковь Святого Августина
- Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези
- Бар Сант-Эустакьо
- Фонтан Книг
- Дворик Сант-Иво-алла-Сапиенца
- Площадь Пасквино
- Дворец Канчеллерия
- Площадь Кампо-де-Фьори
- Площадь Фарнезе
- Улица Джулия
- Дворец Спада
- Театр Помпея
- Пекарня Antico Forno Roscioli
- Улица Zoccolette
- Мост Систа
- Трастевере
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по барочной площади Навона и полюбуемся фонтанами Бернини
- Увидим фрески Рафаэля в церкви Санта-Мария-делла-Паче и посидим во дворике Браманте
- Обсудим, почему церковь Святого Августина называют «церковью матерей», и рассмотрим шедевры Караваджо
- Полюбуемся триптихом Караваджо в церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези
- Выпьем, пожалуй, лучший кофе в Риме в легендарном баре Сант-Эустакьо
- Познакомимся с историей фонтана Книг — символа знания и вдохновения
- Заглянем во дворик Сант-Иво-алла-Сапиенца — шедевр Борромини
- Остановимся у говорящей статуи на площади Пасквино и вспомним, как в Риме писали сатиры
- Осмотрим снаружи дворец Канчеллерия и поразмышляем о его связи с Микеланджело
- Почувствуем атмосферу рынка на площади Кампо-де-Фьори и попробуем итальянские деликатесы. Я поделюсь рецептами традиционных блюд
- Не забудем о площади Фарнезе и улице Джулия, где вас ждут интересные истории о папах Александре VI, Павле III и Юлии II
- Оценим скульптурный фасад дворца Спада
- Спустимся к руинам театра Помпея — первого каменного театра Рима
- Заглянем в старинную пекарню Antico Forno Roscioli и попробуем традиционную выпечку
- Улыбнёмся истории об улице Zoccolette
- Перейдём по мосту Систа и завершим прогулку в аутентичном Трастевере
А ещё:
- Я покажу, как папы римские вдохновляли людей через великолепное искусство
- Расскажу о Джане Лоренцо Бернини — скульпторе, изменившем облик Рима в 17 веке
- Поделюсь историей, почему говорящая статуя Пасквино получила такое прозвище
- Научу, как отличить барокко от других стилей, и объясню, почему именно этот стиль стал символом римского великолепия
Организационные детали
Дегустации деликатесов бесплатные.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 224 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. В Риме живу более 15 лет и до сих пор не могу привыкнуть к его красоте. С радостью поделюсь с вами городскими легендами, историями и курьёзными сюжетами. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
4 ноя 2025
Экскурсия была очень интересной и увлекательной!
К
Ксения
30 окт 2025
Экскурсия с Татьяной нам очень понравилось. Приятно, когда человек искренне увлечён своим делом. Время пролетело быстро, информацию Татьяна подаёт легко, интересно, с огоньком. Обязательно порекомендую друзьям. Татьяна, спасибо!
A
Arnold
26 окт 2025
Выражаем огромную благодарность Тане за прекрасную организацию, точность, порядочность и доброту во время экскурсии Римская сага….
Белла
18 окт 2025
Добрый день
Мы в Риме не в первый и не второй раз, но эта экскурсия открыла второе дыхание
Рассказы, объяснения, места были волшебными, мы гуляли по новому для нас городу и это конечно благодаря нашему прекрасному гиду
Дети влюбились и уже хотят вернуться
И мы конечно сделаем это
Спасибо огромное, до новых встреч
Л
Людмила
8 окт 2025
Выражаю огромную благодарность и невероятный восторг нашему чудесному гиду Татьяне!!!! Мы так чудесно провели эти 3 часа, окунулись в невероятно интригующий Рим, с потрясающими историями, с невероятными людьми!!! Спасибо за эти эмоции, которые мы будем очень бережно хранить!!!
Л
Лера
2 окт 2025
Были на экскурсии на 3-й день в Риме и в Италии в целом, выбрали экскурсию в 8 утра и кажется это было лучшим решением! Рим по утрам действительно совсем другой,
Анна
20 сен 2025
Экскурсия с Татьяной была очень интересной, легкой для восприятия. Татьяна открыла для нас то, что мы никогда не увидели бы самостоятельно. Очень рекомендую!!!
Я
Ярослав
14 сен 2025
Пытались познакомится с Римом сами, поняли, что обилие информации, имен, событий так велико, что в голове образовалась каша и никакой системы. . Татьяна оказалась нашим спасением! Потрясающий рассказчик, отлично знающий город, очень приятный человек с прекрасным чувством юмора🔥 Спасибо огромное!)
А
Алиса
5 сен 2025
Татьяна- прекрасный Гид, который "живёт" своей работой. Просто затягивает в историю Рима, сразу захотелось перечитать и римскую мифологию и про его историю. В след. раз пойдём в библиотеку, о котороя рассказывала Татьяна, где есть книги 15-16- го веков; хочется их полистать. Спасибо большое, мы в восторге! До новых встреч!
О
Ольга
26 авг 2025
Благодарим Татьяну, за прекрасно проведенное время и очень познавательную экскурсию! И взрослые и дети с удовольствием слушали исторические моменты и представляли эти действия на месте! Как говорится - highly recommended!!!
М
Мишель
16 июл 2025
С первых минут на Пьяцца Навона поняли: эта экскурсия особенная.
Татьяна показала Рим с такой глубиной! Те мелочи, мимо которых проходишь сам, у нее становились увлекательными историями.
Информация - золото: емкая, без
Л
Людмила
3 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Мы были в восторге! Маршрут неизбитый, узнали много нового, чего не прочтёшь в путеводителе. Посмотрели шедевры, скрытые от глаз широкой публики. Места и улочки Рима, которые знают только местные жители. Гид Татьяна спокойная, образованная женщина с правильной речью. Рассказывает очень интересно! Мы рекомендуем такую необычную экскурсию
