Ирина Экскурсия была очень интересной и увлекательной!

Для нас Рим открылся с новой стороны, где каждый сантиметр - история! Обязательно вернемся🥰

К Ксения Экскурсия с Татьяной нам очень понравилось. Приятно, когда человек искренне увлечён своим делом. Время пролетело быстро, информацию Татьяна подаёт легко, интересно, с огоньком. Обязательно порекомендую друзьям. Татьяна, спасибо!

A Arnold Выражаем огромную благодарность Тане за прекрасную организацию, точность, порядочность и доброту во время экскурсии Римская сага….

Также поражены и восхищены Татьяной- знания энциклопедические, методика построения просто потрясающая!!

Oчень сложно рассказать такой объем интересно и легко, время проскочило как две минуты!!

Спасибо большое за новые, яркие впечатления!!!!!

Белла Добрый день

Мы в Риме не в первый и не второй раз, но эта экскурсия открыла второе дыхание

Рассказы, объяснения, места были волшебными, мы гуляли по новому для нас городу и это конечно благодаря нашему прекрасному гиду

Дети влюбились и уже хотят вернуться

И мы конечно сделаем это

Спасибо огромное, до новых встреч

Л Людмила Выражаю огромную благодарность и невероятный восторг нашему чудесному гиду Татьяне!!!! Мы так чудесно провели эти 3 часа, окунулись в невероятно интригующий Рим, с потрясающими историями, с невероятными людьми!!! Спасибо за эти эмоции, которые мы будем очень бережно хранить!!!

Л Лера читать дальше появляется возможность насладиться всем вокруг без толп, особенно после того, как уже немного поизучал город.



Татьяна влюбила в город через свой увлеченный рассказ об истории, было много новой и интересной информации о создании фонтанов на площади Пьяцца Навона, смотрели на всё уже совсем другими глазами. Пошли в воскресенье, когда многое было закрыто, либо открывалось позже обычного, Татьяна подстроилась под обстоятельства, мы и не заметили, всё было здорово!



Ближе к концу показали несколько магазинчиков с всякими вкусностями, где мы попробовали сыры, ликеры, трюфель (как оказалось позже, там цены приятнее, чем в других местах, что тоже важно!)



В общем, очень жалеем, что не забранировали еще несколько экскурсий, но ещё будут поездки! Были на экскурсии на 3-й день в Риме и в Италии в целом, выбрали экскурсию в 8 утра и кажется это было лучшим решением! Рим по утрам действительно совсем другой,

Анна Экскурсия с Татьяной была очень интересной, легкой для восприятия. Татьяна открыла для нас то, что мы никогда не увидели бы самостоятельно. Очень рекомендую!!!

Я Ярослав Пытались познакомится с Римом сами, поняли, что обилие информации, имен, событий так велико, что в голове образовалась каша и никакой системы. . Татьяна оказалась нашим спасением! Потрясающий рассказчик, отлично знающий город, очень приятный человек с прекрасным чувством юмора🔥 Спасибо огромное!)

А Алиса Татьяна- прекрасный Гид, который "живёт" своей работой. Просто затягивает в историю Рима, сразу захотелось перечитать и римскую мифологию и про его историю. В след. раз пойдём в библиотеку, о котороя рассказывала Татьяна, где есть книги 15-16- го веков; хочется их полистать. Спасибо большое, мы в восторге! До новых встреч!

О Ольга Благодарим Татьяну, за прекрасно проведенное время и очень познавательную экскурсию! И взрослые и дети с удовольствием слушали исторические моменты и представляли эти действия на месте! Как говорится - highly recommended!!!

М Мишель

Татьяна показала Рим с такой глубиной! Те мелочи, мимо которых проходишь сам, у нее становились увлекательными историями.

Информация - золото: емкая, без читать дальше воды и

дат, только самое интересное.

Слушать Татьяну - одно удовольствие.

А ее рекомендации, что посетить- стали нашим планом!

Один из пунктов(по рекомендации) уже реализован: выставка DG- восторг и вдохновение! Спасибо за невероятный взгляд на Рим.

Не раздумывайте - идите с Татьяной!

Попадете в надежные руки! С первых минут на Пьяцца Навона поняли: эта экскурсия особенная.Татьяна показала Рим с такой глубиной! Те мелочи, мимо которых проходишь сам, у нее становились увлекательными историями.Информация - золото: емкая, без