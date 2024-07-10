А Анюта Очень классный и отзывчивый персонал! отличный тур, всем рекомендую

R Ryan Настоятельно рекомендуется, шеф-повар и другие сотрудники были веселыми и веселыми на протяжении всего опыта. Было предоставлено много полезной информации о методах приготовления пиццы и пасты, наслаждаясь вином. Пицца была великолепна, а приготовление пасты было интересным.

М Маргарита Очень информативный, знающий и талантливый повар. Потрясающий опыт!

P Pascale Это был замечательный момент для матери и дочери. Алессандро и Эдуардо всегда готовы объяснить производственный процесс. Место отличное! Пицца отличная, паста тоже. Рекомендую тем, кто хочет научиться делать тесто для макарон и тесто для пиццы самостоятельно;