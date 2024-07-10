Познакомьтесь с самым аутентичным способом насладиться едой в Риме — приготовьте пиццу и пасту на кулинарном мастер-классе. Пройдите все этапы, от замеса теста до приготовления в дровяной печи. Насладитесь вином в неограниченном количестве. Завершите занятие дегустацией тирамису и лимончелло.
Описание экскурсииПознакомьтесь с самым аутентичным способом насладиться едой в Риме — приготовьте пиццу и пасту на кулинарном мастер-классе. Пройдите все этапы, от замеса теста до приготовления в дровяной печи. Насладитесь вином в неограниченном количестве. Завершите занятие дегустацией тирамису и лимончелло. Встречайте своего гида и отправляйтесь в деревню Wood Houses, где вы научитесь искусству приготовления пиццы в неаполитанском стиле и итальянской пасты. Выпейте неограниченное количество белого и красного вина и узнайте от местного шеф-повара об итальянской кухне. Затем приготовьте пиццу «Маргарита» или «Капричоза» и насладитесь двумя разными блюдами из пасты. Научитесь делать пасту разных форм, потягивая итальянское вино. На десерт насладитесь настоящим итальянским тирамису с лимончелло. Важная информация: Примите во внимание • Минимальный возраст употребления алкоголя – 18 лет.
- Младенцы до 2 лет могут пройти бесплатно (проезд без места).
- Минимальный возраст для участия в классе - 3 года.
- Подтверждение будет получено во время бронирования.
- Время приема может быть изменено.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно (за некоторыми исключениями)
- Мастер-класс по приготовлению пасты и пиццы на английском языке
- Дегустация тирамису и лимончелло
- Неограниченное количество белого и красного вина
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Все напитки в холодильниках (за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
Rome, Metropolitan City of Rome Capital, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Примите во внимание
- Минимальный возраст употребления алкоголя - 18 лет
- Младенцы до 2 лет могут пройти бесплатно (проезд без места)
- Минимальный возраст для участия в классе - 3 года
- Подтверждение будет получено во время бронирования
- Время приема может быть изменено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анюта
10 июл 2024
Очень классный и отзывчивый персонал! отличный тур, всем рекомендую
R
Ryan
9 июл 2024
Настоятельно рекомендуется, шеф-повар и другие сотрудники были веселыми и веселыми на протяжении всего опыта. Было предоставлено много полезной информации о методах приготовления пиццы и пасты, наслаждаясь вином. Пицца была великолепна, а приготовление пасты было интересным.
М
Маргарита
3 июл 2024
Очень информативный, знающий и талантливый повар. Потрясающий опыт!
P
Pascale
2 июл 2024
Это был замечательный момент для матери и дочери. Алессандро и Эдуардо всегда готовы объяснить производственный процесс. Место отличное! Пицца отличная, паста тоже. Рекомендую тем, кто хочет научиться делать тесто для макарон и тесто для пиццы самостоятельно;
W
Wendy
17 июн 2024
Всей моей семье понравился этот урок. Наш инструктор был терпелив и дружелюбен. Она объяснила множество приемов, и все приготовили вкусную еду. День спустя все думают, что это была лучшая еда, которую они ели во время поездки в Рим!;)) Нам понравилась обстановка на открытой кухне в сельской местности. Было уютно и красиво, всем участникам было приятно познакомиться друг с другом.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
Италия в тарелке: дегустационная прогулка
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€530 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Погрузитесь в атмосферу римской кухни и создайте свою идеальную пиццу под руководством опытного шеф-повара. Незабываемый опыт для всех
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
Расписание: в понедельник и среду в 17:00
Завтра в 17:00
12 ноя в 17:00
€99 за человека