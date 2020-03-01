Marina проводит ещё 6 экскурсий

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Душевная поездка на винодельню

Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании

Marina
Задать вопрос
Marina – ваш гид
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино.

Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб.

А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Душевная поездка на винодельню
Душевная поездка на винодельню

Что вас ожидает

Вина в окрестностях Рима
По дороге на винодельню вы узнаете о природных характеристиках региона и происхождении особого состава его почвы, благодаря которому вина приобретают неповторимый вкус и аромат. Услышите о многовековых традициях средиземноморского виноделия и месте семейных хозяйств в жизни итальянцев. А по пути осмотрите красивые пейзажи римских окрестностей.

Семейная винодельня
В компании хозяев вы прогуляетесь по виноградникам, посаженным больше столетия назад, и узнаете о выращиваемых сортах винограда. Познакомитесь с историей семейного дела и традициями, которые бережно хранят уже несколько поколений. Увидите сам процесс производства белого, красного и десертного вин, а отдельный рассказ будет об игристом вине спумантэ. Также вы посетите погреб 19 века, вырытый вручную, где вам объяснят тонкости его использования.

Дегустации и обед
К каждому сорту вина вам предложат подходящие закуски: сыры, мясо, сладкое печенье. А после дегустации вас будет ждать обед в душевной компании виноделов — летом в беседке, а зимой — в закрытом ресторане. Вас угостят пастой с рагу и другими изысканными блюдами, которые хозяева готовят сами из домашних продуктов с соседних ферм. Уютно, красиво, вкусно и очень увлекательно!

Организационные детали

Что не включено в стоимость

  • Аренда легкового автомобиля или минивена с водителем — 35-40 евро/час
  • Винная дегустация и обед — 25 евро/взрослого с закусками и первым блюдом; с добавлением второго блюда — 35 евро; для детей — 12 евро

Дополнительные опции

  • При желании, в программу также можно включить сыроварню, где вы познакомитесь с процессом изготовления изумительной моцареллы.
  • Поездка с посещением сыроварни увеличит продолжительность экскурсии на 1-2 часа, дополнительная стоимость составит 20 евро/час + трансфер
Душевная поездка на винодельню
Душевная поездка на винодельню
Душевная поездка на винодельню
Душевная поездка на винодельню
Душевная поездка на винодельню
Душевная поездка на винодельню
Душевная поездка на винодельню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Marina
Marina
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
Напишите мне

Marina проводит ещё 6 экскурсий

Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
скидка20%
€130
104 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
По Риму на рассветеПо Риму на рассветеПо Риму на рассвете
скидка20%
€150
120 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Отправляясь на экскурсию ранним утром, вы избежите жары и толп туристов. Я покажу вам знаковые места и скрытые уголки столицы, раскрою их секреты и поделюсь интересными историями. Вы увидите город в новом свете, узнаете, как он менялся с течением времени, и поймете величие античного Рима.
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших днейИнтриги и тайны Рима от Возрождения до наших днейИнтриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
125 за экскурсию
2.5 часа
Открыть секретные, мистические и скандальные истории на прогулке по неизведанным уголкам столицы
Идея приключения — оживить представление о Вечном городе рассказами о знатных семействах и известных личностях, с их триумфами, поражениями, радостями и невзгодами. Интриги рода Борджия, тайны римских пап и куртизанок, лучшее джелато и секретные фрески Рафаэля — это и многое другое на экскурсии по знаменитым и нетривиальным местам Рима.
Из Рима — в живописный Тиволи!Из Рима — в живописный Тиволи!Из Рима — в живописный Тиволи!
170 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами
Тиволи — излюбленное место отдыха римской знати, английской буржуазии, художников и музыкантов разных веков. Вы погуляете по его уютным улочкам, исследуете великолепную виллу д’Эсте и насладитесь многоуровневыми фонтанами, дворцами и вековыми кипарисами.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
118 за экскурсию
2 часа
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
В колоритном районе Трастевере прячется замечательный и малоизвестный памятник Высокого Возрождения — первая вилла Рима. Транслирующая идеи прославления жизни и красоты, она ценна тем, что дает возможность изучить шедевры самого Рафаэля Санти без толп и очередей в крупных музеях. Здесь вы не встретите религиозных сюжетов — всю святыню художники оставили Ватикану. Но зато познакомитесь с фресками, изображающими мифологические сюжеты, прочитаете карту звездного неба, узнаете, что вдохновляло великих мастеров, и даже отыщете «автограф» Микеланджело.
Рим — столица великих искусствРим — столица великих искусствРим — столица великих искусств
127 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Авторская арт-прогулка по must-see местам и потайным улицам
Вы и итальянское искусство: эти три часа вместе станут отличной альтернативой музеям. Вы пройдете по площадям Навона, дель Пополо и Испании, а в скрытых уголках Рима заглянете в старинные базилики. Рассмотрите шедевры Рафаэля, Караваджо, Бернини и других мастеров, а я помогу «прочитать» их смыслы и расскажу о жизни художников. После такой познавательно-красивой прогулки вы научитесь разбираться в стилях искусства от Возрождения до барокко и классицизма.

Индивидуальные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Все дороги ведут в РимВсе дороги ведут в РимВсе дороги ведут в Рим
130 за экскурсию
3.5 часа
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!
Экскурсия-квест по Риму для детейЭкскурсия-квест по Риму для детейЭкскурсия-квест по Риму для детей
155 за экскурсию
3 часа
131 отзыв
Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи
Вас ждет легкое и увлекательное приключение в мир Древнего Рима, вы познакомитесь с историей знаменитой цивилизации, узнаете о Вечном городе и его знаменитых жителя. Вас ждут интересные творческие задания, красочный мультик, тайные смотровые площадки и вкусная «дозаправка» в виде мороженого. А еще вам предстоит спасти мальчика из прошлого и изменить ход истории!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы