Marina проводит ещё 6 экскурсий

Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вина в окрестностях Рима

По дороге на винодельню вы узнаете о природных характеристиках региона и происхождении особого состава его почвы, благодаря которому вина приобретают неповторимый вкус и аромат. Услышите о многовековых традициях средиземноморского виноделия и месте семейных хозяйств в жизни итальянцев. А по пути осмотрите красивые пейзажи римских окрестностей.

Винодельня аристократической семьи

В компании хозяев вы прогуляетесь по виноградникам, посаженным больше столетия назад, и узнаете о выращиваемых сортах винограда. Познакомитесь с историей семейного дела и традициями, которые бережно хранят уже несколько поколений. Увидите сам процесс производства белого, красного и десертного вин, а отдельный рассказ будет об игристом вине спумантэ. Также вы посмотрите на приспособление, которое изобрёл сам Леонардо да Винчи. Его до сих пор используют на винодельне!

Дегустации

По желанию вы продегустируете три или четыре вида вин. К каждому сорту вам предложат подходящие закуски: сыры, мясо, боккончини. Будет уютно, красиво и вкусно!

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на комфортабельном транспорте (легковом авто Mercedes разного класса или минивэне Mercedes-Benz Viano).

Дополнительные расходы: