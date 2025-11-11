Marina проводит ещё 6 экскурсий

Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино.
Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
По дороге на винодельню вы узнаете о природных характеристиках региона и происхождении особого состава его почвы, благодаря которому вина приобретают неповторимый вкус и аромат. Услышите о многовековых традициях средиземноморского виноделия и месте семейных хозяйств в жизни итальянцев. А по пути осмотрите красивые пейзажи римских окрестностей.
Винодельня аристократической семьи
В компании хозяев вы прогуляетесь по виноградникам, посаженным больше столетия назад, и узнаете о выращиваемых сортах винограда. Познакомитесь с историей семейного дела и традициями, которые бережно хранят уже несколько поколений. Увидите сам процесс производства белого, красного и десертного вин, а отдельный рассказ будет об игристом вине спумантэ. Также вы посмотрите на приспособление, которое изобрёл сам Леонардо да Винчи. Его до сих пор используют на винодельне!
Дегустации
По желанию вы продегустируете три или четыре вида вин. К каждому сорту вам предложат подходящие закуски: сыры, мясо, боккончини. Будет уютно, красиво и вкусно!
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном транспорте (легковом авто Mercedes разного класса или минивэне Mercedes-Benz Viano).
Дополнительные расходы:
Дегустация вин: 3 сорта вин и закуски — €50 за чел., 4 сорта вин и закуски — €60 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 682 туристов
Приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города и погрузиться в его атмосферу.
Любовь к искусству привела меня в римский университет, где я получила высшее образование по специальности искусствовед. Здесь читать дальшеуменьшить
же я закончила лучшие в городе курсы гидов и постоянно продолжаю обучение на семинарах с ведущими специалистами.
С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, связанные с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме так, чтобы он остался в вашем сердце!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
–
2
–
1
–
Д
Дарья
Полное погружение в мир виноделия, рекомендую тем, кому интересна тема, а не только ее результат)). Хотя и дегустация, конечно, тоже включена в меню. Очень комфортное путешествие, вкусное и душевное
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дима
Эта была поистине душевная поездка из Рима на одну из виноделен Лацио с великолепным экскурсоводом и знатоком своего дела Мариной. Приветливые хозяева встретили нас и познакомили с историей винодельни, показали читать дальшеуменьшить
старую лозу, позаженную более 50 лет назад и рассказали о методах изготовления натуральных вин. Мы спустились в глубокий погреб, вырытый вручную, где хранятся бутилизированные вина при постоянной 14 градусной температуре. Затем нам провели дегустацию белых и красных вин, в том числе игристого вина, изготовленного по классическому методу шампанских вин. На столе была нарезка из различных видов сыров и колбас, а на последок к красному вину нам предложили великолепную пасту с рагу. Прикупив две бутылки вина, мы, довольные и счастливые, вернулись в Рим.
Вам был полезен этот отзыв?
W
Wal
Очень интересная, познавательная и действительно душевная поездка на винодельню! Большое спасибо гиду Марине за хорошую организацию и знакомство с одной из старинных виноделен Италии. Получили море положительных эмоций и новой информации о белых винах, их классификации и производстве!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олесь
Больше было похоже не на экскурсию, а на трансфер со знакомыми. Нам не хватило информации и интересных фактов. Поездка на сыроварню - пустая трата времени - не советуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Душевная поездка на винодельню»