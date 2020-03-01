Marina проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Вина в окрестностях Рима

По дороге на винодельню вы узнаете о природных характеристиках региона и происхождении особого состава его почвы, благодаря которому вина приобретают неповторимый вкус и аромат. Услышите о многовековых традициях средиземноморского виноделия и месте семейных хозяйств в жизни итальянцев. А по пути осмотрите красивые пейзажи римских окрестностей.

Семейная винодельня

В компании хозяев вы прогуляетесь по виноградникам, посаженным больше столетия назад, и узнаете о выращиваемых сортах винограда. Познакомитесь с историей семейного дела и традициями, которые бережно хранят уже несколько поколений. Увидите сам процесс производства белого, красного и десертного вин, а отдельный рассказ будет об игристом вине спумантэ. Также вы посетите погреб 19 века, вырытый вручную, где вам объяснят тонкости его использования.

Дегустации и обед

К каждому сорту вина вам предложат подходящие закуски: сыры, мясо, сладкое печенье. А после дегустации вас будет ждать обед в душевной компании виноделов — летом в беседке, а зимой — в закрытом ресторане. Вас угостят пастой с рагу и другими изысканными блюдами, которые хозяева готовят сами из домашних продуктов с соседних ферм. Уютно, красиво, вкусно и очень увлекательно!