Где в Риме больше всего античных чудес? Вовсе не на центральных улочках и не в кварталах вокруг Колизея. Я покажу вам Остию — древний город в 20 минутах от столицы.
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Около 450 года до н. э. Остия была военным и портовым городом Великого Рима. Со временем она превратилась в военно-морскую базу и, возможно, важнейший торговый центр Римской империи. Но когда навигация по Тибру стала невозможна, Остию забросили, а после разрушения акведуков и вовсе затопили…
В начале 20 века интерес к этой территории возрос и началось осушение болот. А после археологических раскопок Остия стала музеем под открытым небом с множеством артефактов античных времён. Мы с вами увидим:
- Замок Юлиусии
- Некрополь Порта Романа и колумбарий
- Мраморные и туффовые саркофаги
- Ворота, построенные Суллой в 80 году до н. э.
- Постоялый двор и таверны, жилые и складские помещения
- Термы Нептуна — один из крупнейших банных комплексов Остии
- Главную городскую площадь (Форум)
- Дом Купидона и Психи
Остию нельзя назвать «безжизненным» музеем: здесь повсюду мелькают приметы повседневного быта. Вот и мы почувствуем себя древними римлянами! Помимо посещения храмов, терм и величественных площадей мы сможем:
- осмотреть руины бедняцких домов
- познакомиться с типичной планировкой улиц
- заглянуть в торговые лавки
- обсудить, какой фастфуд был популярен среди жителей
Организационные детали
- Экскурсия начинается от станции метро Laurentina: я заберу вас оттуда на комфортабельном автомобиле (компактный седан) и после окончания привезу обратно
- Дополнительные расходы: 19€ входной билет в кассе (на официальном сайте он стоит 18€). Приобретается для каждого участника экскурсии, а также для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро Laurentina (конечная синей ветки)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Я очень люблю Италию и с самого детства мечтала жить тут. Сейчас живу на два города: Рим и Дезенцано-дель-Гарда. Раньше работала адвокатом: рассказывать истории и приводить проверенные факты — это моё любимое занятие. Буду рада познакомить вас с античной историей!Задать вопрос
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