Где в Риме больше всего античных чудес? Вовсе не на центральных улочках и не в кварталах вокруг Колизея. Я покажу вам Остию — древний город в 20 минутах от столицы.Здесь

жили строители, грузчики, моряки, клерки — и всем требовались квартиры или гостиницы, храмы и театры, многие из которых неплохо сохранились. Мои рассказы помогут окунуться в античный быт и узнать, чем питались древние римляне, как работали и отдыхали.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Около 450 года до н. э. Остия была военным и портовым городом Великого Рима. Со временем она превратилась в военно-морскую базу и, возможно, важнейший торговый центр Римской империи. Но когда навигация по Тибру стала невозможна, Остию забросили, а после разрушения акведуков и вовсе затопили…

В начале 20 века интерес к этой территории возрос и началось осушение болот. А после археологических раскопок Остия стала музеем под открытым небом с множеством артефактов античных времён. Мы с вами увидим:

Замок Юлиусии

Некрополь Порта Романа и колумбарий

Мраморные и туффовые саркофаги

Ворота, построенные Суллой в 80 году до н. э.

Постоялый двор и таверны, жилые и складские помещения

Термы Нептуна — один из крупнейших банных комплексов Остии

Главную городскую площадь (Форум)

Дом Купидона и Психи

Остию нельзя назвать «безжизненным» музеем: здесь повсюду мелькают приметы повседневного быта. Вот и мы почувствуем себя древними римлянами! Помимо посещения храмов, терм и величественных площадей мы сможем:

осмотреть руины бедняцких домов

познакомиться с типичной планировкой улиц

заглянуть в торговые лавки

обсудить, какой фастфуд был популярен среди жителей

Организационные детали