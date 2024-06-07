1 чел.
По популярности
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Собор Святого Петра с выдающейся пьетой Микеланджело «Оплакивание Христа», единственная работа скульптора, которую он подписал»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции
«Пройдя через церковь Санта Мария ин Арчелли, мы окажемся на смотровой площадке, откуда сможем разглядеть во всей красе римский форум»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:30
€177 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
«Увидите место, где, по преданиям, убили Цезаря и храм всех богов — Пантеон, где поговорим о первых языческих храмах, освещенных как христианские церкви»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
«Церковь Сан-Франческо-а-Рипа, где останавливался Франциск Ассизский, позволит в тишине полюбоваться скульптурой Бернини и роскошной капеллой рода Паллавичини»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137€124 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
«А еще отыщете умопомрачительные ракурсы с видом на Собор Святого Петра и рассекретите место, где подают вкуснейшие коктейли-аперитиво»
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€389 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
«Я помогу древним руинам, церквям и дворцам рассказать о жизни Рима, привычках, обычаях и традициях горожан от античности до наших дней»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
«величественный Пантеон – первый языческий храм, освященный как церковь»
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
«Римский Форум, Храм Весты и Форум Цезаря»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
«Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
«О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€134 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
«Шедевры Возрождения и внутреннее убранство собора»
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 111€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
«Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг»
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
«Мы пройдём по Императорским форумам: Августа, Нервы, Домициана и Трайана и поднимемся на Капитолийский холм, где когда-то находился главный храм Зевса Капитолийского»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
«Передохнув на ступенях Испанской лестницы, как истинные итальянцы, полюбуемся фасадом ее изящной церкви Троицы XV века на вершине лестницы, где и завершим нашу с вами прогулку»
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
«Кроме того, мы с вами рассмотрим Пантеон, один из самых загадочных античных храмов»
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
«Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и базилики, античные руины и живописные фонтаны»
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Пройдем по уютным улочкам, где снимали кино «Римские каникулы» и заглянем в средневековую церковь»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«На обзорной прогулке я постараюсь сделать так, чтобы вы по-настоящему влюбились в непревзойденный Рим, а образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, Замка Святого Ангела и собора Св»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
«Христианские храмы Рима и их история»
15 июня в 07:00
16 июня в 13:30
от 125€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
«Прогуляемся по площади Навоны — уникальному месту, сохранившему форму древнего стадиона, и завершим нашу прогулку в величественном Пантеоне — «храме всех богов»»
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
«Francesco Piccolino, где он родился, кафедральный собор San Rufino, где приняли крещение св»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Витербо: Путешествие в Средневековье
Откройте для себя секреты Витербо, где каждый камень дышит историей, а средневековые улицы ведут к тайнам прошлого
«Мы познакомимся с архитектурными сооружениями: аристократическими дворцами, храмами, башнями, площадями, городскими воротами и многочисленными фонтанами»
Сегодня в 17:00
17 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое
Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений
Начало: Via di San Gregorio 30
«У античные статуй и в Храме Весты вы услышите, как жили весталки — античные жрицы — и как они связаны с основанием Рима»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Оттуда, вдоль пассето — спасительного коридора римских пап, вы пройдёте к собору Святого Петра, чья колоннада словно обнимает одноимённую площадь, и услышите яркие истории о Ватикане»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
«Я покажу вам храм всех богов Пантеон и Пьяцца Ротонда, отведу к Капитолийскому холму, откуда вы посмотрите на легендарный римский форум»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
«• По переулкам доберемся до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства, который в настоящее время является национальным мавзолеем, хранящим останки великого итальянского художника Возрождения Рафаэля Санти»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
«А еще мы полюбуемся самой неромантичной церковью Рима и в старой кофейне попробуем настоящий эспрессо»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектура итальянского модерна
Красота и особенности римских построек в так называемом стиле «Liberty»
«Кто-то, наоборот, предпочитает гулять в жаркий полдень, заходя в церкви, чтобы восхититься образцами раннехристианского искусства или искусства барокко»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
«Мы заглянем и в церковь Санта-Мария-дель-Орто, возведенную в 1566 году буквально на пустом месте, среди садов и огородов, принадлежащих местным жителям»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€142 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
«Затем перенесемся в эпоху Средневековья, прогуливаясь по живописным улочкам Тиволи и любуясь редкими иконами и искусной мозаикой в тишине храмов»
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима
Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке
«В этой церкви хранится чудотворная икона Богоматери (Мадонна-дель-Портико): считается, что именно она защищает от всех болезней»
11 июня в 08:30
17 июня в 08:00
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
«Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
«почему у купола Собора Святого Петра есть имя»
Сегодня в 13:00
10 июня в 08:30
€195 за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
«В соборе Святого Петра я покажу вам знаковые достопримечательности и мощи Римских Пап, причисленных к лику святых»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
«Гуляя по зеленым улочкам без туристов, встретите обычных горожан, идущих в супермаркет и церковь, в цветочный киоск и пиццерию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«Вы также рассмотрите античный храм всех богов, величественный и невозмутимый Пантеон»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
«Экскурсия начнется с посещения одного из самых значимых соборов Италии — базилики Санта-Мария-Маджоре»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«Я расскажу историю похищения картины Рафаэля «Снятие с креста», принадлежавшей церкви Святого Франциска в Перудже, и другие тайны и легенды экспонатов, которые хранит в себе галерея Боргезе»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
«Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
«А еще поймете, почему Авентин окружен крепостной стеной и заглянете в старинную церковь святой Сабины, где услышите о силе духа основателя сада, который не испугался злых сил»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
«Отдельно оплачиваются билеты в музей при церкви – 10 евро с человека (есть возможность продолжить квест, не посещая музей)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме
Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство
«Картины Караваджо, которые мы рассмотрим на экскурсии, находятся в открытом доступе в храмах, поэтому входные билеты не понадобятся»
10 июня в 15:30
12 июня в 10:30
€125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- KK7 июня 2024Все отлично!
- KKarina6 июня 2024Все прошло замечательно! Благодарю 😊
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ММария5 июня 2024Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- ММаксим3 июня 2024Очень понравилось буквально всё
- ВВиктория3 июня 2024Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 120 экскурсий и билетов от 30 до 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 6412 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 120 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 6412 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август