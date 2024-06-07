🚶 Пешая Билеты 3 часа 2122 отзыва Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить Начало: У входа в музеи Ватикана «Собор Святого Петра с выдающейся пьетой Микеланджело «Оплакивание Христа», единственная работа скульптора, которую он подписал» € 75 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета Начало: Площадь Венеции «Пройдя через церковь Санта Мария ин Арчелли, мы окажемся на смотровой площадке, откуда сможем разглядеть во всей красе римский форум» € 177 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 296 отзывов Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида «Увидите место, где, по преданиям, убили Цезаря и храм всех богов — Пантеон, где поговорим о первых языческих храмах, освещенных как христианские церкви» 180 € 153 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля «Церковь Сан-Франческо-а-Рипа, где останавливался Франциск Ассизский, позволит в тишине полюбоваться скульптурой Бернини и роскошной капеллой рода Паллавичини» 137 € 124 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 37 отзывов Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии Начало: На площади Венеции (piazza Venezia) «А еще отыщете умопомрачительные ракурсы с видом на Собор Святого Петра и рассекретите место, где подают вкуснейшие коктейли-аперитиво» Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось € 389 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 126 отзывов Рим - живая история: индивидуальная экскурсия Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох «Я помогу древним руинам, церквям и дворцам рассказать о жизни Рима, привычках, обычаях и традициях горожан от античности до наших дней» € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 418 отзывов Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида «величественный Пантеон – первый языческий храм, освященный как церковь» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города Начало: По договоренности «Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме» 133 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 762 отзыва Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены Начало: Около Колизея «Римский Форум, Храм Весты и Форум Цезаря» € 57 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей «Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела «О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего» € 134 за всё до 4 чел.

14% скидка Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана «Шедевры Возрождения и внутреннее убранство собора» от 111 € 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом «Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг» € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 35 отзывов Познать античный Рим за 3 часа По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке Начало: У метро Colosseo «Мы пройдём по Императорским форумам: Августа, Нервы, Домициана и Трайана и поднимемся на Капитолийский холм, где когда-то находился главный храм Зевса Капитолийского» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 174 отзыва Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида «Передохнув на ступенях Испанской лестницы, как истинные итальянцы, полюбуемся фасадом ее изящной церкви Троицы XV века на вершине лестницы, где и завершим нашу с вами прогулку» € 143 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 47 отзывов Нескучная классика Рима в мини-группе Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе Начало: В районе метро Colosseo «Кроме того, мы с вами рассмотрим Пантеон, один из самых загадочных античных храмов» Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 271 отзыв О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города «Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и базилики, античные руины и живописные фонтаны» € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории «Пройдем по уютным улочкам, где снимали кино «Римские каникулы» и заглянем в средневековую церковь» 210 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом «На обзорной прогулке я постараюсь сделать так, чтобы вы по-настоящему влюбились в непревзойденный Рим, а образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, Замка Святого Ангела и собора Св» от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Рим: Путешествие по христианским святыням Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии «Христианские храмы Рима и их история» от 125 € 94 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гладиаторы и легионеры Древнего Рима Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест «Прогуляемся по площади Навоны — уникальному месту, сохранившему форму древнего стадиона, и завершим нашу прогулку в величественном Пантеоне — «храме всех богов»» € 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио «Francesco Piccolino, где он родился, кафедральный собор San Rufino, где приняли крещение св» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Витербо: Путешествие в Средневековье Откройте для себя секреты Витербо, где каждый камень дышит историей, а средневековые улицы ведут к тайнам прошлого «Мы познакомимся с архитектурными сооружениями: аристократическими дворцами, храмами, башнями, площадями, городскими воротами и многочисленными фонтанами» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений Начало: Via di San Gregorio 30 «У античные статуй и в Храме Весты вы услышите, как жили весталки — античные жрицы — и как они связаны с основанием Рима» € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день «Оттуда, вдоль пассето — спасительного коридора римских пап, вы пройдёте к собору Святого Петра, чья колоннада словно обнимает одноимённую площадь, и услышите яркие истории о Ватикане» от € 320 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок «Я покажу вам храм всех богов Пантеон и Пьяцца Ротонда, отведу к Капитолийскому холму, откуда вы посмотрите на легендарный римский форум» от € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Сквозь эпохи к началу основания Рима Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы «• По переулкам доберемся до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства, который в настоящее время является национальным мавзолеем, хранящим останки великого итальянского художника Возрождения Рафаэля Санти» € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 116 отзывов Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз Начало: Piazza Venezia «А еще мы полюбуемся самой неромантичной церковью Рима и в старой кофейне попробуем настоящий эспрессо» € 135 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Архитектура итальянского модерна Красота и особенности римских построек в так называемом стиле «Liberty» «Кто-то, наоборот, предпочитает гулять в жаркий полдень, заходя в церкви, чтобы восхититься образцами раннехристианского искусства или искусства барокко» € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 106 отзывов Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой Начало: Piazza Trilussa «Мы заглянем и в церковь Санта-Мария-дель-Орто, возведенную в 1566 году буквально на пустом месте, среди садов и огородов, принадлежащих местным жителям» € 142 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 32 отзыва Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка Начало: На вокзале Термини «Затем перенесемся в эпоху Средневековья, прогуливаясь по живописным улочкам Тиволи и любуясь редкими иконами и искусной мозаикой в тишине храмов» Расписание: в четверг в 08:30 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 26 отзывов На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке «В этой церкви хранится чудотворная икона Богоматери (Мадонна-дель-Портико): считается, что именно она защищает от всех болезней» € 270 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Аутентичные районы Рима Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии «Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи» € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Ватикан - центр религии, истории и искусства Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире Начало: Возле входа в Музеи Ватикана «почему у купола Собора Святого Петра есть имя» € 195 за всё до 10 чел.

Групповая 3.5 часа 1 отзыв Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе) Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом Начало: У входа в музеи Ватикана «В соборе Святого Петра я покажу вам знаковые достопримечательности и мощи Римских Пап, причисленных к лику святых» € 80 за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке Начало: Piazza Buenos Aries «Гуляя по зеленым улочкам без туристов, встретите обычных горожан, идущих в супермаркет и церковь, в цветочный киоск и пиццерию» 210 € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) «Вы также рассмотрите античный храм всех богов, величественный и невозмутимый Пантеон» от € 80 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка Начало: На ресепшн вашего отеля «Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви» € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Главные святыни Рима Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore «Экскурсия начнется с посещения одного из самых значимых соборов Италии — базилики Санта-Мария-Маджоре» € 130 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 42 отзыва Галерея Боргезе с историком искусства Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе «Я расскажу историю похищения картины Рафаэля «Снятие с креста», принадлежавшей церкви Святого Франциска в Перудже, и другие тайны и легенды экспонатов, которые хранит в себе галерея Боргезе» € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Сокровища Ватикана Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра Начало: Возле Ватикана «Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Тайны нетуристического Рима Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере Начало: У метро Circo Massimo «А еще поймете, почему Авентин окружен крепостной стеной и заглянете в старинную церковь святой Сабины, где услышите о силе духа основателя сада, который не испугался злых сил» € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 3 часа 28 отзывов Квест-приключение «Загадочный Рим» Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания Начало: У колонны Марка Аврелия «Отдельно оплачиваются билеты в музей при церкви – 10 евро с человека (есть возможность продолжить квест, не посещая музей)» 220 € 198 за всё до 5 чел.