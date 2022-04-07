От Капитолия до Пантеона

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

ВАЖНО! При наличии Green Pass возможен вход в галерею Сорди и Пантеон.

При отсутствии Green Pass - наружный осмотр.
От Капитолия до Пантеона
От Капитолия до Пантеона
От Капитолия до Пантеона
От Капитолия до Пантеона

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка с видом на Римский Форум
  • Палатин
  • Римские холмы
  • Колизей
  • Площадь Венеции
  • Алтарь Отечества
  • Венецианский Дворец
  • Балкон Муссолини
  • Дворец Наполеона
  • Марсово поле
  • Римские дворики и дворцы XV-XVI веков
  • Фонтан Треви
  • Галерея Сорди
  • Площадь Колонна
  • Парламент Италии
  • Пантеон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на захватывающую прогулку по Вечному городу, во время которой мы познакомимся с его самыми знаковыми достопримечательностями.

Мы поднимемся на смотровую площадку с видом на римские холмы и центральный из них – Палатин, увидим Римский Форум и Колизей.

Прогулка продолжится на площади Венеции, расположенной у подножия Капитолия. Нас ждет мемориал Алтарь Отечества или Витториано, Венецианский Дворец, дворец Наполеона и балкон Муссолини.

Затем через центральную улицу Виа дель Корсо мы направимся к историческому району Рима - Марсово поле, где находится множество античных зданий и памятников. По пути увидим Рим средневековый, римские дворики и дворцы 15-16 веков, а также базилику Санти-Апостоли, где отпевали величайшего гения Микеланджело.

В какой-то момент прямо перед нами возникнет роскошный и прекрасный фонтан Треви. Затем мы пройдем через Галерею Сорди (без входа) к площади Колонна, получившей свое имя благодаря колонне Марка Аврелия, и выйдем к зданию Парламента Италии.

Маршрут завершится у Пантеона (без входа) – символа величия и мощи Римской империи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00

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