Приглашаем на захватывающую прогулку по Вечному городу, во время которой мы познакомимся с его самыми знаковыми достопримечательностями.

Мы поднимемся на смотровую площадку с видом на римские холмы и центральный из них – Палатин, увидим Римский Форум и Колизей.

Прогулка продолжится на площади Венеции, расположенной у подножия Капитолия. Нас ждет мемориал Алтарь Отечества или Витториано, Венецианский Дворец, дворец Наполеона и балкон Муссолини.

Затем через центральную улицу Виа дель Корсо мы направимся к историческому району Рима - Марсово поле, где находится множество античных зданий и памятников. По пути увидим Рим средневековый, римские дворики и дворцы 15-16 веков, а также базилику Санти-Апостоли, где отпевали величайшего гения Микеланджело.

В какой-то момент прямо перед нами возникнет роскошный и прекрасный фонтан Треви. Затем мы пройдем через Галерею Сорди (без входа) к площади Колонна, получившей свое имя благодаря колонне Марка Аврелия, и выйдем к зданию Парламента Италии.

Маршрут завершится у Пантеона (без входа) – символа величия и мощи Римской империи.