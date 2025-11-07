Мы пройдём от Капитолия до фонтана Треви, увидим знаменитые площади и памятники.
Вы услышите о великих художниках и архитекторах, побываете на месте гибели Юлия Цезаря и заглянете в четыре старинные церкви.
Экскурсия подойдёт тем, кто хочет в короткий срок познакомиться с Римом во всём его великолепии — без вымысла, с любовью и уважением к городу.
Описание экскурсии
- Вы подниметесь на главный холм Рима — Капитолий, спроектированный великим Микеланджело
- Узнаете историю грандиозного Витториано и тайну римского «троянского» коня, познакомитесь с «дедушкой» Колизея и услышите, как в Риме появилось еврейское гетто
- Побываете на площади Венеции и в прекрасном патио дворца
- Познакомитесь с женской «говорящей» статуей — единственной в Риме
- Раскроете тайны монахов-иезуитов и посетите их главную святыню
- Перенесётесь во времени к месту гибели Юлия Цезаря, увидите археологические раскопки
- Найдёте самую большую барочную церковь Рима
- Прочувствуете дух соперничества гениев эпохи Возрождения — Бернини и Борромини — на площади Навона, раскроете тайну святой Агнессы
- Увидите три картины Караваджо и узнаете, в чём был его секрет (церковь San Luigi dei Francesi может быть закрыта, тогда вы узнаете о них из рассказа гида + посмотрите восхитительную церковь Святого Игнатия с шедеврами искусства и уникальными фресками)
- Восхититесь храмом всех богов — величественным Пантеоном — и колоннами храма Божественного Адриана
- Окажетесь у фонтана Треви — в месте, где завершался один из древних акведуков
- Познакомитесь с типичной римской кухней — я покажу фото, расскажу о происхождении блюд и подскажу, где их лучше попробовать
В маршруте предусмотрены остановки в четырёх церквях — не только ради искусства, но и чтобы передохнуть от жары: летом в Риме это особенно актуально.
Вы узнаете:
- Почему Рим называют Вечным городом и слоёным пирогом
- Какие животные считались в Риме священными, а какие — дьявольскими
- Почему здесь нет подземных парковок и так мало такси
- Какой памятник в центре города римляне называют печатной машинкой
- Какие звуки стали символом города
Организационные детали
Дети до 12 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Капитолийской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 196 туристов
Обожаю этот город, его историю и культуру, традиции и конечно самих римлян! Поделюсь с вами всеми своими знаниями о Вечном городе! Историк по образованию и просто человек, который бесконечно влюблён в Рим! ❤️🏛️🏺
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
7 ноя 2025
Три с половиной часа на одном дыхании. Спасибо за экскурсию, за впечатления, за максимальное погружение в историю города. При этом легко, без нагрузки энциклопедической информацией. Интересно и взрослым и детям. Понравилось как гид взаимодействует с гостями. Огромное спасибо за информацию как атмосферно и эффективно провести оставшиеся дня отдыха.
Сабина
5 ноя 2025
Посетили много христианских церквей, познакомились с работами Караваджо. Несмотря на то, что экскурсия была для двух человек она длилась 4 часа вместо заявленных 3 - для меня это был большой плюс: без спешки и с большим интересом.
М
Мария
3 ноя 2025
Оксана прекрасный гид, увлеченный своей работой, отлично знает материал и умеет рассказать, ориентируясь на разный возраст аудитории. Очень понравилась экскурсия. Спасибо!
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Очень понравилось. Было много информации и локаций. Рекомендую
Ольга
2 ноя 2025
Большая благодарность Оксане за замечательную и познавательную прогулку по Риму. Нам повезло первый раз оказаться в новом городе с человеком, который знает там каждый уголок, обладает приятной речью и умеет
M
Marina
31 окт 2025
Оксана прекрасный гид, показала интересные места, рассказала исторические факты, направила подборку с различными заведениями/ магазинами. Рекомендуем!
А
Алексей
31 окт 2025
Только прошли экскурсию, Ксения - гид - просто бомба, знание, энергетика!!! Это космос! 4 часа пролетели как минута, а закончили в римском ресторане по ее рекомендации. За деньги которые заплатили получили 200% + информации на месяц вперёд!!!)))) Спасибо!!!
Я
Яна
31 окт 2025
Добрый день, к гиду претензий не имеется. Но маршрут не оправдал ожидания. Название экскурсии - первая прогулка по Риму. Маршрут не включал в себя многие главные достопримечательности… что для меня было очень странно.
Оксана
Ответ организатора:
Уважаемая Яна!
Благодарю за Ваш отзыв!
И
Иван
29 окт 2025
Спасибо большое Ксении за экскурсию!
Дмитрий
26 окт 2025
Отличная экскурсия, Оксана очень дружелюбная и харизматичная, было интересно и познавательно, наконец-то у меня в голове сложились все пазлы, я получил ответы на многие вопросы!
Н
Надя
26 окт 2025
Здравствуйте, Оксана! Искренняя благодарность за Ваш труд. Экскурсия просто замечательная: интересные факты и легенды, увлекательный, лаконичный и последовательный рассказ, достаточно остановок и времени на осмотр. Нам очень понравилась прогулка. Спасибо и процветания Вам!
М
Марта
25 окт 2025
Потрясающая экскурсии!
В
Вадим
25 окт 2025
Огромное спасибо гиду Оксане! Ей удалось за 3.5 часа совершить невозможное! Рим предстал перед нами во всей красе. Великолепные знания, интересно, местами захватыаающе, не скучно и в то же время исключительно профессионально. Браво!!! Рекомендую в качестве первой экскурсии в этом прекрасном городе.
К
Кира
24 окт 2025
Оксана очень интересно подает информацию, заставляет прочувствовать город)
Н
Никита
23 окт 2025
Экскурсия с душой, спасибо Оксана
