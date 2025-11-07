Н Наталья Три с половиной часа на одном дыхании. Спасибо за экскурсию, за впечатления, за максимальное погружение в историю города. При этом легко, без нагрузки энциклопедической информацией. Интересно и взрослым и детям. Понравилось как гид взаимодействует с гостями. Огромное спасибо за информацию как атмосферно и эффективно провести оставшиеся дня отдыха.

Сабина Посетили много христианских церквей, познакомились с работами Караваджо. Несмотря на то, что экскурсия была для двух человек она длилась 4 часа вместо заявленных 3 - для меня это был большой плюс: без спешки и с большим интересом.

М Мария Оксана прекрасный гид, увлеченный своей работой, отлично знает материал и умеет рассказать, ориентируясь на разный возраст аудитории. Очень понравилась экскурсия. Спасибо!

Т Татьяна Очень понравилось. Было много информации и локаций. Рекомендую

Ольга читать дальше взаимодействовать с каждым. У нас была сложная сборная группа с маленькими детьми и людьми почтенного возраста, но Оксана нашла подход и подбирала информацию для всех! Браво! У нас получилась интересная и душевная экскурсия. Отдельная благодарность за замечательные фотографии и всю дополнительную информацию! Большое спасибо! Большая благодарность Оксане за замечательную и познавательную прогулку по Риму. Нам повезло первый раз оказаться в новом городе с человеком, который знает там каждый уголок, обладает приятной речью и умеет

M Marina Оксана прекрасный гид, показала интересные места, рассказала исторические факты, направила подборку с различными заведениями/ магазинами. Рекомендуем!

А Алексей Только прошли экскурсию, Ксения - гид - просто бомба, знание, энергетика!!! Это космос! 4 часа пролетели как минута, а закончили в римском ресторане по ее рекомендации. За деньги которые заплатили получили 200% + информации на месяц вперёд!!!)))) Спасибо!!!

Я Яна Добрый день, к гиду претензий не имеется. Но маршрут не оправдал ожидания. Название экскурсии - первая прогулка по Риму. Маршрут не включал в себя многие главные достопримечательности… что для меня было очень странно. Оксана Ответ организатора:

Благодарю за Ваш отзыв!

Отвечая на Ваш вопрос по поводу Вашего разочарования маршрутом хотелось бы прояснить, что маршруты экскурсий разрабатываются читать дальше гидами, прежде всего, с целью получения максимальной ценности и комфорта передвижения для путешественника. Маршрут этой экскурсии начинается в центре политической, религиозной и культурной жизни Древнего Рима, на Капитолийском холме, откуда мы продвигаемся в абсолютно противоположную сторону от Колизея, куда Вы так хотели попасть, минуя весь маршрут.

Вместе с тем, формат этой экскурсии позволяет охватить с панорамной площадки Капитолийского холма римские форумы, входящие в состав археологического комплекса «Колизей».

Рим - это огромный город с тысячами достопримечательностями, основные из которых, кстати, включены в этот маршрут! Колизей не может технически входить в каждый из них, учитывая, что в описании экскурсии он отсутствует.

С целью получения максимума впечатлений от экскурсий рекомендую перед бронированием изучать ее описание и текущий маршрут.

И Иван Спасибо большое Ксении за экскурсию!

Более четырех часов экскурсии прошли на одном дыхании!!

Дмитрий Отличная экскурсия, Оксана очень дружелюбная и харизматичная, было интересно и познавательно, наконец-то у меня в голове сложились все пазлы, я получил ответы на многие вопросы!

Н Надя Здравствуйте, Оксана! Искренняя благодарность за Ваш труд. Экскурсия просто замечательная: интересные факты и легенды, увлекательный, лаконичный и последовательный рассказ, достаточно остановок и времени на осмотр. Нам очень понравилась прогулка. Спасибо и процветания Вам!

М Марта Потрясающая экскурсии!

Оксана отлично знала самые лакомые и любопытный места, общалась с группой с удовольствием и чувством юмора. Это было возможностью за 3 часа увидеть самые знакомые достопримечательности Рима.

В Вадим Огромное спасибо гиду Оксане! Ей удалось за 3.5 часа совершить невозможное! Рим предстал перед нами во всей красе. Великолепные знания, интересно, местами захватыаающе, не скучно и в то же время исключительно профессионально. Браво!!! Рекомендую в качестве первой экскурсии в этом прекрасном городе.

К Кира Оксана очень интересно подает информацию, заставляет прочувствовать город)

Первый раз была на таком формате - зашло.

Узнала много интересных локаций, которые туристу самому не найти.

Рекомендую прогуляться по городу в компании Оксаны ☺️