Рим иудейский
Индивидуальная экскурсия в Риме

Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины

Еврейская община в Риме — одна из самых древних в мире.

История иудейского народа и Вечного города тесно переплетается, и мы с вами отыщем свидетельства этой связи. Вы увидите Колизей и Капитолий, подниметесь на Капитолийский холм, побываете в Римском гетто.

Узнаете, как строились взаимоотношения евреев и римлян со 2 века до нашей эры и заканчивая современностью.
Рим иудейский
Рим иудейский
Рим иудейский
Рим иудейский
Рим иудейский
Рим иудейский
Ближайшие даты:
1
янв
2
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы начнём прогулку от Колизея. Мало кто знает, что его строительство во многом было обязано еврейскому народу.
  • Затем отправимся к Римскому форуму — здесь вы увидите, куда исчезли иудейские ценности из второго Иерусалимского храма.
  • Поднимемся на Палатинский холм и около руин императорского дворца Флавиев поговорим о первой иудейской войне и отношениях римлян и иудеев.
  • Около храма Венеры и Рома обсудим, как решался римско-иудейский конфликт. А у храма божественного Юлия вы узнаете, как иудеи относились к Цезарю.
  • Пройдём через место, где хранились сакральные предметы иудейского культа, поднимемся на Капитолийский холм.
  • В финале отправимся в Римское гетто — современный еврейский квартал, который из самого неблагополучного района Рима превратился в любимое место для прогулок и обедов местных жителей и гостей Вечного города.

На экскурсии вы узнаете:

  • Как складывалась история любви иудейской царицы и римского императора
  • Откуда у иудейского историка Иосифа Флавия римская фамилия
  • Какие тайны хранят самые чёрные страницы еврейкой общины
  • Как состоялось примирение христианства и иудаизма

В конце прогулки вы сможете продегустировать итальяно-еврейский гастрономический специалитет.

Организационные детали

  • Вам необходимо заранее купить входной билет на Римский форум — €18 (он объединён с билетом в Колизей и действует 24 часа)
  • Дополнительно по желанию оплачиваются дегустации деликатесов в Еврейском квартале
  • Программа будет интересна взрослым и детям подросткового возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Арки Константина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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