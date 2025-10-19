Еврейская община в Риме - одна из древнейших в мире. Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о её истории и влиянии на Вечный город.
Вы увидите Колизей, где евреи сыграли важную роль
Вы увидите Колизей, где евреи сыграли важную роль
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история еврейской общины
- 🏟️ Посещение Колизея и Римского форума
- 🕌 Прогулка по Римскому гетто
- 📜 Узнайте о первой иудейской войне
- 🍽️ Дегустация итальяно-еврейских деликатесов
Что можно увидеть
- Колизей
- Капитолий
- Римский форум
- Римское гетто
- Палатинский холм
- Храм Венеры и Рома
- Храм божественного Юлия
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку от Колизея. Мало кто знает, что его строительство во многом было обязано еврейскому народу.
- Затем отправимся к Римскому форуму — здесь вы увидите, куда исчезли иудейские ценности из второго Иерусалимского храма.
- Поднимемся на Палатинский холм и около руин императорского дворца Флавиев поговорим о первой иудейской войне и отношениях римлян и иудеев.
- Около храма Венеры и Рома обсудим, как решался римско-иудейский конфликт. А у храма божественного Юлия вы узнаете, как иудеи относились к Цезарю.
- Пройдём через место, где хранились сакральные предметы иудейского культа, поднимемся на Капитолийский холм.
- В финале отправимся в Римское гетто — современный еврейский квартал, который из самого неблагополучного района Рима превратился в любимое место для прогулок и обедов местных жителей и гостей Вечного города.
На экскурсии вы узнаете:
- Как складывалась история любви иудейской царицы и римского императора
- Откуда у иудейского историка Иосифа Флавия римская фамилия
- Какие тайны хранят самые чёрные страницы еврейкой общины
- Как состоялось примирение христианства и иудаизма
В конце прогулки вы сможете продегустировать итальяно-еврейский гастрономический специалитет.
Организационные детали
- Вам необходимо заранее купить входной билет на Римский форум — €18 (он объединён с билетом в Колизей и действует 24 часа)
- Дополнительно по желанию оплачиваются дегустации деликатесов в Еврейском квартале
- Программа будет интересна взрослым и детям подросткового возраста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Арки Константина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 89 туристов
Мой роман с Италией длится давно. Случился он неслучайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию, было много информации поданной интересно, легко и поучительно! Брали экскурсию на тему Иудейский Рим и нам очень понравилось!
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Была с Ольгой на двух экскурсиях - Рим иудейский и в Капитолийском музее. Мне очень понравилось, что Ольга может сделать именно прогулку, построиться под обстоятельства, погоду и интересы. Очень рекомендую.
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