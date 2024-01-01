Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины
Еврейская община в Риме — одна из самых древних в мире.
История иудейского народа и Вечного города тесно переплетается, и мы с вами отыщем свидетельства этой связи. Вы увидите Колизей и Капитолий, подниметесь на Капитолийский холм, побываете в Римском гетто.
Узнаете, как строились взаимоотношения евреев и римлян со 2 века до нашей эры и заканчивая современностью.
История иудейского народа и Вечного города тесно переплетается, и мы с вами отыщем свидетельства этой связи. Вы увидите Колизей и Капитолий, подниметесь на Капитолийский холм, побываете в Римском гетто.
Узнаете, как строились взаимоотношения евреев и римлян со 2 века до нашей эры и заканчивая современностью.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём прогулку от Колизея. Мало кто знает, что его строительство во многом было обязано еврейскому народу.
- Затем отправимся к Римскому форуму — здесь вы увидите, куда исчезли иудейские ценности из второго Иерусалимского храма.
- Поднимемся на Палатинский холм и около руин императорского дворца Флавиев поговорим о первой иудейской войне и отношениях римлян и иудеев.
- Около храма Венеры и Рома обсудим, как решался римско-иудейский конфликт. А у храма божественного Юлия вы узнаете, как иудеи относились к Цезарю.
- Пройдём через место, где хранились сакральные предметы иудейского культа, поднимемся на Капитолийский холм.
- В финале отправимся в Римское гетто — современный еврейский квартал, который из самого неблагополучного района Рима превратился в любимое место для прогулок и обедов местных жителей и гостей Вечного города.
На экскурсии вы узнаете:
- Как складывалась история любви иудейской царицы и римского императора
- Откуда у иудейского историка Иосифа Флавия римская фамилия
- Какие тайны хранят самые чёрные страницы еврейкой общины
- Как состоялось примирение христианства и иудаизма
В конце прогулки вы сможете продегустировать итальяно-еврейский гастрономический специалитет.
Организационные детали
- Вам необходимо заранее купить входной билет на Римский форум — €18 (он объединён с билетом в Колизей и действует 24 часа)
- Дополнительно по желанию оплачиваются дегустации деликатесов в Еврейском квартале
- Программа будет интересна взрослым и детям подросткового возраста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Арки Константина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Мой роман с Италией длится больше 15 лет. Случился он не случайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага и вздоха — мой! И вот уже 12 лет я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда заговорили камни. Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А ещё я делаю авторские туры по интересам в разных регионах Италии — от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!
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