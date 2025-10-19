Мои заказы

Рим иудейский

Погрузитесь в историю еврейской общины Рима, посетив Колизей, Капитолий и Римское гетто. Уникальные факты и культурные открытия ждут вас
Еврейская община в Риме - одна из древнейших в мире. Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о её истории и влиянии на Вечный город.

Вы увидите Колизей, где евреи сыграли важную роль
читать дальшеуменьшить

в строительстве, посетите Римский форум и узнаете о судьбе иудейских ценностей. Прогулка по Римскому гетто покажет, как район превратился в популярное место для прогулок и обедов.

Узнайте о любви иудейской царицы и римского императора, а также о примирении христианства и иудаизма

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная история еврейской общины
  • 🏟️ Посещение Колизея и Римского форума
  • 🕌 Прогулка по Римскому гетто
  • 📜 Узнайте о первой иудейской войне
  • 🍽️ Дегустация итальяно-еврейских деликатесов
Рим иудейский
Рим иудейский
Рим иудейский

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Капитолий
  • Римский форум
  • Римское гетто
  • Палатинский холм
  • Храм Венеры и Рома
  • Храм божественного Юлия

Описание экскурсии

  • Мы начнём прогулку от Колизея. Мало кто знает, что его строительство во многом было обязано еврейскому народу.
  • Затем отправимся к Римскому форуму — здесь вы увидите, куда исчезли иудейские ценности из второго Иерусалимского храма.
  • Поднимемся на Палатинский холм и около руин императорского дворца Флавиев поговорим о первой иудейской войне и отношениях римлян и иудеев.
  • Около храма Венеры и Рома обсудим, как решался римско-иудейский конфликт. А у храма божественного Юлия вы узнаете, как иудеи относились к Цезарю.
  • Пройдём через место, где хранились сакральные предметы иудейского культа, поднимемся на Капитолийский холм.
  • В финале отправимся в Римское гетто — современный еврейский квартал, который из самого неблагополучного района Рима превратился в любимое место для прогулок и обедов местных жителей и гостей Вечного города.

На экскурсии вы узнаете:

  • Как складывалась история любви иудейской царицы и римского императора
  • Откуда у иудейского историка Иосифа Флавия римская фамилия
  • Какие тайны хранят самые чёрные страницы еврейкой общины
  • Как состоялось примирение христианства и иудаизма

В конце прогулки вы сможете продегустировать итальяно-еврейский гастрономический специалитет.

Организационные детали

  • Вам необходимо заранее купить входной билет на Римский форум — €18 (он объединён с билетом в Колизей и действует 24 часа)
  • Дополнительно по желанию оплачиваются дегустации деликатесов в Еврейском квартале
  • Программа будет интересна взрослым и детям подросткового возраста

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Арки Константина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 89 туристов
Мой роман с Италией длится давно. Случился он неслучайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага
читать дальшеуменьшить

и вздоха — мой! Теперь я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда заговорили камни. Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А ещё я делаю авторские туры по интересам в разных регионах Италии — от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию, было много информации поданной интересно, легко и поучительно! Брали экскурсию на тему Иудейский Рим и нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Была с Ольгой на двух экскурсиях - Рим иудейский и в Капитолийском музее. Мне очень понравилось, что Ольга может сделать именно прогулку, построиться под обстоятельства, погоду и интересы. Очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Рим иудейский»

Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Пешая
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €427 за всё до 4 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Пешая
2.5 часа
-
15%
109 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Индивидуальная экскурсия по Риму: узнайте о знаменитых площадях, Пантеоне, фонтане Треви и других достопримечательностях. Погрузитесь в атмосферу Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от €150€176 за всё до 5 чел.
Вечный Рим: прогулка по Форуму, Колизею и Монти
Пешая
2 часа
5 отзывов
Билеты
Вечный Рим: прогулка по Форуму, Колизею и Монти
Город, в котором оживает история и дышит современность
Начало: У Piazza Venezia
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
€50 за билет
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Откройте для себя уникальное еврейское наследие Рима, прогуливаясь по историческим кварталам и наслаждаясь культурными сокровищами
Начало: На Via dei Fori Imperiali
Завтра в 08:00
13 авг в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €210 за экскурсию