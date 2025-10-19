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и вздоха — мой! Теперь я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда заговорили камни. Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А ещё я делаю авторские туры по интересам в разных регионах Италии — от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!