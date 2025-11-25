Мои заказы

Сокровища Рима: индивидуальная прогулка - всё за 2,5 часа

За 2,5 часа вы увидите главное в Риме — Капитолий, Пантеон и другие символы вечного города. Узнаете о Риме древнем, папском и современном. Мы поделимся историями о жизни местных, покажем, где римляне ужинают и где искать лучшее джелато. Это не просто маршрут — это прогулка с душой и смыслом.
Описание экскурсии

Первое свидание с Римом Идеальный способ познакомиться с Римом — пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям. Мы начнем у замка Святого Ангела, служившим убежищем для пап, прогуляемся по площади Навона, где Бернини и Борромини сражались в искусстве, заглянем в Пантеон, чей купол считался делом рук ангелов, и увидим редкую скульптуру Микеланджело в базилике Святой Марии над Минервой. На площади Венеции рассмотрим Алтарь Отечества, а затем отправимся к Римскому Форуму и Колизею — сердцу древнего Рима. По дороге поделимся историями о жизни современных римлян, расскажем, где пробовать лучшее джелато, пасту и кофе, и подскажем, куда пойти без толп.

Ежедневно с 08:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Святого Ангела
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Базилика Святой Марии над Минервой
  • Площадь Венеции
  • Римский Форум
  • Колизей
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У замка Святого Ангела
Завершение: Колизей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

