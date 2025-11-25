Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За 2,5 часа вы увидите главное в Риме — Капитолий, Пантеон и другие символы вечного города. Узнаете о Риме древнем, папском и современном. Мы поделимся историями о жизни местных, покажем, где римляне ужинают и где искать лучшее джелато. Это не просто маршрут — это прогулка с душой и смыслом.

Описание экскурсии Первое свидание с Римом Идеальный способ познакомиться с Римом — пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям. Мы начнем у замка Святого Ангела, служившим убежищем для пап, прогуляемся по площади Навона, где Бернини и Борромини сражались в искусстве, заглянем в Пантеон, чей купол считался делом рук ангелов, и увидим редкую скульптуру Микеланджело в базилике Святой Марии над Минервой. На площади Венеции рассмотрим Алтарь Отечества, а затем отправимся к Римскому Форуму и Колизею — сердцу древнего Рима. По дороге поделимся историями о жизни современных римлян, расскажем, где пробовать лучшее джелато, пасту и кофе, и подскажем, куда пойти без толп.

