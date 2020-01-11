91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы узнаете, как завтракали, обедали и ужинали древние римляне, чем питались гладиаторы и легионеры, как пировали императоры и городская знать в период Поздней Империи и какое «меню» было в почёте в Риме в последующие века!

Начнём с района (в Риме их называют риони) Понте, с его многочисленными мостами. Улочки здесь пестрят бутиками, лавками антикваров, тавернами и кафе, из которых доносятся бодрящие запахи кофе, выпечки, слышны споры завсегдатаев. Пятнадцать, двадцать минут в пути — и мы на самом старом и живописном рынке города, с его ярким ковром из специй, овощей, фруктов и других типичных и экзотических продуктов.

Здесь я расскажу об истории рыночной площади, покажу, в какой пекарне можно позавтракать кусочком горячей пиццы, начинённой мортаделлой (вкуснейшая итальянская колбаса) или свежим инжиром. Тут же на площади попьём воды из маленького фонтанчика Назоне (большой нос) — так называют питьевые фонтаны римляне, а если хотите -— можем выпить вина в ближайшей энотеке. Я поделюсь тем, что знаю об истории местных вин, и связанными с ними легендами.

Я также покажу дом, в котором находилась знаменитая харчевня «Ла локанда делла Вакка», которой управляла Ванноцца Каэтани — любовница папы Александра VI Борджиа и мать Лукреции, Чезаре Хуана и Хозе, родившихся в этом же доме, где и сегодня можно увидеть герб семьи (кстати, есть прекрасный сериал The Borgias о драматичной истории Рима в период правления развратного папы Александра VI).

Дальше пройдёмся по улочке, полной магазинов, и остановимся у крошечной остерии, её меню — единственное в своём роде — напоминает кулинарные традиции древнего Рима. Выйдем на Ларго Арджентина, поговорим немного об истории этого важнейшего археологического комплекса, а дальше углубимся в запутанные переулки бывшего Гетто.

Здесь есть изящный фонтан на площади Маттей, и я расскажу вам римскую легенду, связанную с этим местом. В этом квартале можем попробовать лучшие в Риме артишоки и насладиться богатым выбором сыров в кафе «У Беппе». Конечно же, обязательно посмотрим театр Марчелла и Портик Оттавии. Со старинным рецептом знаменитого римского рыбного супа связана ещё одна легенда этого квартала.

А потом перемахнем через мост и окажемся в Трастевере: это царство кулинарии — самый оживлённый и весёлый квартал Рима. Тут на средневековых улочках вокруг прекрасной церкви Санта Мария ин Трастевере я покажу вам пекарни и ресторанчики, куда ходят местные жители (район в последнее время стал очень туристическим).

Затем возьмем такси и отправимся в место, где невозможно не побывать, – Eataly, рай для гурманов. Это бывший авиатерминал, на четырёх этажах которого есть всё: все мыслимые итальянские продукты, рестораны, винные бары, кулинарные школы. Вы можете попробовать любое блюдо итальянской кухни и любое вино, пройтись по рыбным и мясным рядам, посмотреть автоматы по продаже парного молока, заглянуть на фабрику макарон, в пекарни и пивоварни…

Рассказывать обо всём этом можно бесконечно, но лучше побывать в Риме и самим насладиться деликатесами римской и итальянской кухни!