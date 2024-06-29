91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсия по Риму предлагает уникальное сочетание истории и гастрономии.
Путешественники узнают о кулинарных традициях древнего Рима, посетят старинные рынки и попробуют местные деликатесы.
Прогулка по риони Понте, дегустация вин и артишоков, а также посещение Трастевере и Eataly делают эту экскурсию незабываемой. Истории о гладиаторах, императорах и легендах Рима добавляют глубину этому путешествию
Путешественники узнают о кулинарных традициях древнего Рима, посетят старинные рынки и попробуют местные деликатесы.
Прогулка по риони Понте, дегустация вин и артишоков, а также посещение Трастевере и Eataly делают эту экскурсию незабываемой. Истории о гладиаторах, императорах и легендах Рима добавляют глубину этому путешествию
6 причин купить эту экскурсию
- 🍝 Уникальная гастрономическая программа
- 🏛 Погружение в историю Рима
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🥖 Посещение старинных рынков
- 🗺 Открытие секретов римских кварталов
- 🎭 Легенды и истории древнего города
Что можно увидеть
- Понте
- Ларго Арджентина
- Гетто
- Театр Марчелла
- Портик Оттавии
- Трастевере
- Санта Мария ин Трастевере
Описание экскурсии
Рионе Понте
- Побываем на самом старом и живописном рынке города — я покажу, в какой пекарне можно позавтракать кусочком горячей пиццы, начинённой мортаделлой или свежим инжиром
- Сделаем глоток воды из маленького фонтанчика, а если хотите — выпьем вина в ближайшей энотеке. Я поделюсь тем, что знаю об истории местных вин
- Посмотрим на дом, в котором находилась знаменитая харчевня «Ла локанда делла Вакка», которой управляла любовница папы Александра VI Борджиа
- Остановимся у крошечной остерии, её меню — единственное в своём роде — напоминает кулинарные традиции древнего Рима
- Выйдем на Ларго Арджентина, поговорим об его истории и углубимся в запутанные переулки бывшего гетто
- У изящного фонтана на площади Маттей я расскажу вам связанную с ним римскую легенду. А вы попробуете артишоки и насладитесь богатым выбором сыров в кафе «У Беппе»
- Осмотрим театр Марчелла и Портик Оттавии. Со старинным рецептом знаменитого римского рыбного супа связана ещё одна легенда этого квартала
Трастевере
Перемахнём через мост и окажемся в самом весёлом квартале Рима. Здесь мы пройдём по средневековым улочкам — и я покажу вам пекарни и ресторанчики, куда ходят местные.
Eataly
Затем отправимся в рай для гурманов. Eataly — это бывший авиатерминал, на четырёх этажах которого есть всё: продуктовые лавки, рестораны, винные бары, кулинарные школы. Вы можете попробовать любое блюдо, выпить вина, пройтись по рыбным и мясным рядам, заглянуть в пекарни и пивоварни — и не только!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются еда и напитки — по меню, а также проезд на такси из Трастевере до Eataly — около €15.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 4134 туристов
Я художник и графический дизайнер. Приглашаю вас в свой Рим, где я не гид, а вы — не туристы! Мы путешественники и первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Моя Прогулка гурманов была очень веселая, пару часов в приятной дружеской атмосфере. Римские Кабанчики, итальянский кофе и всё что вам будет интересно!!
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Спасибо! Все отлично и интересно!
Рекомендую!
Рекомендую!
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I
Очень понравилась экскурсия, пять часов прошло на одном дыхании. Вероника провела экскурсию очень легко и весело,не забывая рассказать историю Рима, так и тонкости гастрономических деликатесов. Человек моего профессионал своего дела. Без нее мы бы никогда не посетили те места в которых мы побывали с ней. Рекомендуем.
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Очень понравилась позитивная подача и лёгкое общение. Рекомендую
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М
Спасибо боьшое Веронике за интересную экскурсию! Рекомендую!
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Т
Отличная экскурсия! Мы узнали много нового о гастрономических привычках древних римлян, увидели интересные кварталы и узнали много интересных фактов. Прекрасная еда, соответствующая наших пожеланиям не оставила никого равнодушным. Мы узнали,
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Входит в следующие категории Рима
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