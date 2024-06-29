91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсия по Риму предлагает уникальное сочетание истории и гастрономии. Путешественники узнают о кулинарных традициях древнего Рима, посетят старинные рынки и попробуют местные деликатесы. Прогулка по риони Понте, дегустация вин и артишоков, а также посещение Трастевере и Eataly делают эту экскурсию незабываемой. Истории о гладиаторах, императорах и легендах Рима добавляют глубину этому путешествию

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рионе Понте

Побываем на самом старом и живописном рынке города — я покажу, в какой пекарне можно позавтракать кусочком горячей пиццы, начинённой мортаделлой или свежим инжиром

Сделаем глоток воды из маленького фонтанчика, а если хотите — выпьем вина в ближайшей энотеке. Я поделюсь тем, что знаю об истории местных вин

Посмотрим на дом, в котором находилась знаменитая харчевня «Ла локанда делла Вакка», которой управляла любовница папы Александра VI Борджиа

Остановимся у крошечной остерии, её меню — единственное в своём роде — напоминает кулинарные традиции древнего Рима

Выйдем на Ларго Арджентина, поговорим об его истории и углубимся в запутанные переулки бывшего гетто

У изящного фонтана на площади Маттей я расскажу вам связанную с ним римскую легенду. А вы попробуете артишоки и насладитесь богатым выбором сыров в кафе «У Беппе»

Осмотрим театр Марчелла и Портик Оттавии. Со старинным рецептом знаменитого римского рыбного супа связана ещё одна легенда этого квартала

Трастевере

Перемахнём через мост и окажемся в самом весёлом квартале Рима. Здесь мы пройдём по средневековым улочкам — и я покажу вам пекарни и ресторанчики, куда ходят местные.

Eataly

Затем отправимся в рай для гурманов. Eataly — это бывший авиатерминал, на четырёх этажах которого есть всё: продуктовые лавки, рестораны, винные бары, кулинарные школы. Вы можете попробовать любое блюдо, выпить вина, пройтись по рыбным и мясным рядам, заглянуть в пекарни и пивоварни — и не только!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются еда и напитки — по меню, а также проезд на такси из Трастевере до Eataly — около €15.