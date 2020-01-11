91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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История города и кулинарные традиции римлян на интеллектуально-гастрономической прогулке

Вероника
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Вероника – ваш гид
Предлагаю отправиться на интеллектуально-гастрономическую прогулку по Риму, объединяющую историю города и его кулинарные традиции! Я расскажу вам легенды старинных городских кварталов и помогу почувствовать пульс современной жизни итальянцев.
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии91 отзыв
4.94
Рим для гурманов
Рим для гурманов

Что вас ожидает

Вы узнаете, как завтракали, обедали и ужинали древние римляне, чем питались гладиаторы и легионеры, как пировали императоры и городская знать в период Поздней Империи и какое «меню» было в почёте в Риме в последующие века!

Начнём с района (в Риме их называют риони) Понте, с его многочисленными мостами. Улочки здесь пестрят бутиками, лавками антикваров, тавернами и кафе, из которых доносятся бодрящие запахи кофе, выпечки, слышны споры завсегдатаев. Пятнадцать, двадцать минут в пути — и мы на самом старом и живописном рынке города, с его ярким ковром из специй, овощей, фруктов и других типичных и экзотических продуктов.

Здесь я расскажу об истории рыночной площади, покажу, в какой пекарне можно позавтракать кусочком горячей пиццы, начинённой мортаделлой (вкуснейшая итальянская колбаса) или свежим инжиром. Тут же на площади попьём воды из маленького фонтанчика Назоне (большой нос) — так называют питьевые фонтаны римляне, а если хотите -— можем выпить вина в ближайшей энотеке. Я поделюсь тем, что знаю об истории местных вин, и связанными с ними легендами.

Я также покажу дом, в котором находилась знаменитая харчевня «Ла локанда делла Вакка», которой управляла Ванноцца Каэтани — любовница папы Александра VI Борджиа и мать Лукреции, Чезаре Хуана и Хозе, родившихся в этом же доме, где и сегодня можно увидеть герб семьи (кстати, есть прекрасный сериал The Borgias о драматичной истории Рима в период правления развратного папы Александра VI).

Дальше пройдёмся по улочке, полной магазинов, и остановимся у крошечной остерии, её меню — единственное в своём роде — напоминает кулинарные традиции древнего Рима. Выйдем на Ларго Арджентина, поговорим немного об истории этого важнейшего археологического комплекса, а дальше углубимся в запутанные переулки бывшего Гетто.

Здесь есть изящный фонтан на площади Маттей, и я расскажу вам римскую легенду, связанную с этим местом. В этом квартале можем попробовать лучшие в Риме артишоки и насладиться богатым выбором сыров в кафе «У Беппе». Конечно же, обязательно посмотрим театр Марчелла и Портик Оттавии. Со старинным рецептом знаменитого римского рыбного супа связана ещё одна легенда этого квартала.

А потом перемахнем через мост и окажемся в Трастевере: это царство кулинарии — самый оживлённый и весёлый квартал Рима. Тут на средневековых улочках вокруг прекрасной церкви Санта Мария ин Трастевере я покажу вам пекарни и ресторанчики, куда ходят местные жители (район в последнее время стал очень туристическим).

Затем возьмем такси и отправимся в место, где невозможно не побывать, – Eataly, рай для гурманов. Это бывший авиатерминал, на четырёх этажах которого есть всё: все мыслимые итальянские продукты, рестораны, винные бары, кулинарные школы. Вы можете попробовать любое блюдо итальянской кухни и любое вино, пройтись по рыбным и мясным рядам, посмотреть автоматы по продаже парного молока, заглянуть на фабрику макарон, в пекарни и пивоварни…

Рассказывать обо всём этом можно бесконечно, но лучше побывать в Риме и самим насладиться деликатесами римской и итальянской кухни!

Организационные детали

В стоимость прогулки не входят: проезд на такси до Eataly (поездка от района Трастевере, где мы будем находиться, до Eataly — это приблизительно €15), питание и напитки.

Рим для гурманов
Рим для гурманов
Рим для гурманов
Рим для гурманов
Рим для гурманов

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я художник и график дизайнер. Я приглашаю вас в "мой Рим", где я не экскурсовод и вы не туристы! Мы путешественники, первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет (как я) или приехать сюда на несколько дней и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам "Вечный город", с его историей , легендами и традициями.
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91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 января 2020
Замечательная экскурсия .Чудесный гид Вероника провела нас по римскому рынку,где мы провели небольшую дегустацию. Еще показала где продают самое вкусное тирамису.В конце экскурсии мы пообедали в небольшом ресторанчике с экзотическими блюдами.Вероника хороший собеседник и экскурсовод, рассказала о "кухне "итальянцев , поделилась рецептами блюд ,время прошло совсем незаметно.Очень рекомендую этого гида.
Сергей
2 января 2020
Вероника, отличный рассказчик, темой полностью владеет. Хотите узнать про вина, сыры и другие очень вкусные вещи - Вам сюда. История и деликатесы удачно переплетены. Отдельная благодарность за подсказки, где купить вкусняшки в подарок.
12 сентября 2019
Нам понравилось очень! Вероника великолепный рассказчик, очень интересный человек! Было ощущение, что болтали как старые знакомые, время пролетело незаметно. Рынок - это отдельное удовольствие, лангустины совершенно шикарны. Узнали много нового, поели много вкусного. В общем однозначно рекомендую!
16 июня 2019
Очень душевная экскурсия. Рекомендую! Вероника интересный собеседник и прекрасный рассказчик.
4 июня 2019
Замечательная прогулка! Узнали много нового о кулинарных традициях и истории кухни Рима.
Спасибо Веронике за дегустацию устриц и лангустин.
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Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Веронике.
17 апреля 2019
Великолепная экскурсия, которая превзошла все наши ожидания! Вероника превосходный рассказчик, при этом подаваемая ею информация не “выносит мозг»
изобилием быстро забываемой чепухи. К тому же на сытый желудок и жизнь кажется прекрасной. Большое спасибо! Елена и Александр
16 апреля 2019
Большое спасибо, Веронике, это был наш лучший день в Риме)) Мы увидели и прочувствовали гастрономический Рим ! Вероника прекрасный гастроном и великолепный рассказчик. Рекомендуем!! Лида, Даша, Андрей
5 апреля 2019
Гид великолепен, мы нет.
25 марта 2019
Спасибо большое! Было вкусно, интересно! Важно, что маршрут был продуман исходя из наших пожеланий!!! Рекомендуем!!!
Ещё 81 отзыв

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