91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Рим для гурманов

Путешествие по Риму с акцентом на гастрономию и историю. Узнайте, как питались древние римляне и попробуйте лучшие блюда современной итальянской кухни
Экскурсия по Риму предлагает уникальное сочетание истории и гастрономии.

Путешественники узнают о кулинарных традициях древнего Рима, посетят старинные рынки и попробуют местные деликатесы.

Прогулка по риони Понте, дегустация вин и артишоков, а также посещение Трастевере и Eataly делают эту экскурсию незабываемой. Истории о гладиаторах, императорах и легендах Рима добавляют глубину этому путешествию
4.9
109 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍝 Уникальная гастрономическая программа
  • 🏛 Погружение в историю Рима
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🥖 Посещение старинных рынков
  • 🗺 Открытие секретов римских кварталов
  • 🎭 Легенды и истории древнего города
Рим для гурманов
Рим для гурманов
Рим для гурманов

Что можно увидеть

  • Понте
  • Ларго Арджентина
  • Гетто
  • Театр Марчелла
  • Портик Оттавии
  • Трастевере
  • Санта Мария ин Трастевере

Описание экскурсии

Рионе Понте

  • Побываем на самом старом и живописном рынке города — я покажу, в какой пекарне можно позавтракать кусочком горячей пиццы, начинённой мортаделлой или свежим инжиром
  • Сделаем глоток воды из маленького фонтанчика, а если хотите — выпьем вина в ближайшей энотеке. Я поделюсь тем, что знаю об истории местных вин
  • Посмотрим на дом, в котором находилась знаменитая харчевня «Ла локанда делла Вакка», которой управляла любовница папы Александра VI Борджиа
  • Остановимся у крошечной остерии, её меню — единственное в своём роде — напоминает кулинарные традиции древнего Рима
  • Выйдем на Ларго Арджентина, поговорим об его истории и углубимся в запутанные переулки бывшего гетто
  • У изящного фонтана на площади Маттей я расскажу вам связанную с ним римскую легенду. А вы попробуете артишоки и насладитесь богатым выбором сыров в кафе «У Беппе»
  • Осмотрим театр Марчелла и Портик Оттавии. Со старинным рецептом знаменитого римского рыбного супа связана ещё одна легенда этого квартала

Трастевере

Перемахнём через мост и окажемся в самом весёлом квартале Рима. Здесь мы пройдём по средневековым улочкам — и я покажу вам пекарни и ресторанчики, куда ходят местные.

Eataly

Затем отправимся в рай для гурманов. Eataly — это бывший авиатерминал, на четырёх этажах которого есть всё: продуктовые лавки, рестораны, винные бары, кулинарные школы. Вы можете попробовать любое блюдо, выпить вина, пройтись по рыбным и мясным рядам, заглянуть в пекарни и пивоварни — и не только!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются еда и напитки — по меню, а также проезд на такси из Трастевере до Eataly — около €15.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 4134 туристов
Я художник и графический дизайнер. Приглашаю вас в свой Рим, где я не гид, а вы — не туристы! Мы путешественники и первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет
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(как я) или приехать сюда на несколько дней, и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам Вечный город, с его историей, легендами и традициями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
3
3
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1
1
Анастасия
Моя Прогулка гурманов была очень веселая, пару часов в приятной дружеской атмосфере. Римские Кабанчики, итальянский кофе и всё что вам будет интересно!!
Моя Прогулка гурманов была очень веселая, пару часов в приятной дружеской атмосфере. Римские Кабанчики, итальянский кофе
Моя Прогулка гурманов была очень веселая, пару часов в приятной дружеской атмосфере. Римские Кабанчики, итальянский кофе
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Николац
Спасибо! Все отлично и интересно!
Рекомендую!
Спасибо! Все отлично и интересно!
Спасибо! Все отлично и интересно!
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I
Очень понравилась экскурсия, пять часов прошло на одном дыхании. Вероника провела экскурсию очень легко и весело,не забывая рассказать историю Рима, так и тонкости гастрономических деликатесов. Человек моего профессионал своего дела. Без нее мы бы никогда не посетили те места в которых мы побывали с ней. Рекомендуем.
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Денис
Очень понравилась позитивная подача и лёгкое общение. Рекомендую
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М
Спасибо боьшое Веронике за интересную экскурсию! Рекомендую!
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Т
Отличная экскурсия! Мы узнали много нового о гастрономических привычках древних римлян, увидели интересные кварталы и узнали много интересных фактов. Прекрасная еда, соответствующая наших пожеланиям не оставила никого равнодушным. Мы узнали,
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где можно вкусно и хорошо поесть, где покупать продукты и еще много интересного. Вероника прекрасная рассказчица, умеет увлечь собеседников. Было ощущение, что мы гуляем по Риму с давним другом и наслаждаемся Вечным городом. Рекомендую эту экскурсию всем, кто уже увидел основные достопримечательности Рима и хочет просто немного отдохнуть и погрузиться в атмосферу не туристического Рима. Вероника, большое спасибо!

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