43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Столица Италии удивляет не только памятниками архитектуры и древней историей, но и особенной атмосферой мест, где любят бывать горожане. Я покажу вам парк Боргезе, проведу в мистическую церковь, где снимали фильм «Ангелы и демоны», и познакомлю со «сладкой жизнью» города на улице Бабуино. А еще вы узнаете об итальянском первооткрывателе барокко, полюбуетесь картинами Караваджо, капеллой Киджи и фонтаном Треви. Чао, Рим!