43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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буквально за несколько часов на другой день. Мы также попросили изменить обычный обзорный маршрут, т. к. до этого уже посетили экскурсию по Древнему Риму, и мы очень довольны, как Ирина перестроила маршрут и рассказ именно по тем местам, которые мы просили. Узнали много интересного из истории от средневекового до современного Рима, задавали много вопросов, на все получили полные ответы, поднялись на смотровую площадку, куда никогда не поднялись бы сами. И в конце прогулки даже почти без очереди попали в Собор Святого Петра. Ирина очень легкий и приятный в общении человек. Спасибо!