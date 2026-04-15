43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Первое знакомство с Римом

Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
На индивидуальной экскурсии по Риму вы посетите самые важные места города: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви и Испанскую площадь. Узнаете местные легенды, интересные факты о жизни римлян и их
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кулинарные традиции. Экскурсия поможет ощутить очарование Рима и получить лучшее первое впечатление о Вечном городе. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям. Есть возможность провести экскурсию на машине Mercedes с водителем. Все объекты осматриваются снаружи, кроме Пантеона, вход в который бесплатный. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в атмосферу древнего Рима

4.8
96 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Увидите главные достопримечательности Рима
  • 📜 Узнаете интересные факты и легенды
  • 🍝 Познакомитесь с кулинарными традициями
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам
  • 🗺 Гибкий маршрут по вашим пожеланиям
  • 🚗 Возможность экскурсии на автомобиле
Первое знакомство с Римом
Первое знакомство с Римом
Первое знакомство с Римом

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римские форумы
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Фонтан Треви
  • Испанская площадь
  • Пантеон
  • Площадь Навона

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Рима

Вы увидите главные достопримечательности итальянской столицы:

  • Колизей — я расскажу, кто, как и почему решил его построить и какие события происходили в этом легендарном сооружении на протяжении истории Рима.
  • Римские форумы — вы узнаете, чем они отличаются друг от друга и почему их называют «сердцем» античного Рима.
  • Площадь Венеции — я раскрою секрет ее названия и поясню, как она связана с монументальным Алтарем Родины.
  • Капитолийский холм — вы услышите любопытные факты его многовековой истории.
  • Фонтан Треви — я расскажу легенды самого красивого римского фонтана.
  • Испанская площадь — вы увидите знаменитую лестницу, построенную на французские деньги.
  • Пантеон — вы ощутите магнетизм древнего «храма всех богов».
  • Площадь Навона впечатлит вас фонтаном Четырех рек и барочным декором.

Организационные детали

  • У меня гибкий подход, и я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Есть возможность провести экскурсию на машине Mercedes с водителем. В этом случае дополнительно оплачиваются 70 евро в час.
  • Маршрут носит обзорный, ознакомительный характер — все объекты мы осматриваем снаружи. Изнутри только Пантеон (вход бесплатный).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
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музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
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2
2
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Е
Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно, и в день запланированной экскурсии обещали дождь. Ирина пошла нам навстречу и перенесла экскурсию
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буквально за несколько часов на другой день. Мы также попросили изменить обычный обзорный маршрут, т. к. до этого уже посетили экскурсию по Древнему Риму, и мы очень довольны, как Ирина перестроила маршрут и рассказ именно по тем местам, которые мы просили. Узнали много интересного из истории от средневекового до современного Рима, задавали много вопросов, на все получили полные ответы, поднялись на смотровую площадку, куда никогда не поднялись бы сами. И в конце прогулки даже почти без очереди попали в Собор Святого Петра. Ирина очень легкий и приятный в общении человек. Спасибо!

Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно,
Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно,
Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно,
Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно,
Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно,
Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно,
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо вам за тёплые слова! Жду вас снова в Риме! Приятно было познакомиться
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Елена
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С первых минут Ирина создала невероятно уютную атмосферу, и мы чувствовали себя не просто туристами,
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а дорогими гостями. Экскурсия была отлично организована: все продумано для нашего комфорта, вовремя и без спешки. Ирина - прекрасный рассказчик, чувствуется глубокая эрудиция, огромная любовь к городу и желание поделиться поделиться ею без перегруза. Информация подавалась увлекательно, с душой и легко запоминалась. А еще большое спасибо Ирине за полезные советы, например, куда сходить после экскурсии, где самый вкусный кофе и самый большой выбор джелато. Невероятно приятным бонусом стали сувениры, напоминающие о нашем путешествии в Рим, - оно во многом удалось благодаря Ирине! Благодарим от всей души и искренне рекомендуем!

Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С+1
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за тёплые слова! Мне тоже очень приятно было познакомиться с вами! Ждём вас снова в Риме! ❤️🤝
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Илона
искренне рекомендую экскурсовода Ирину!
отличный маршрут, исчерпывающие ответы на все вопросы, а еще есть прекрасный бонус - потрясающие фотографии!
спасибо большое за наше короткое, но очень информативное знакомство с Римом!
мы полетели дальше, но уверены, что вернемся!
искренне рекомендую экскурсовода Ирину!
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A
Очень повезло с Ириной! Настоящее первое знакомство, информация воспринималась легко, без перезгруза, много интересных фактов. Если вы впервые в Риме и хотите пройтись по всем знаковым местам, то вам точно к Ирине!
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А
У нас так и получилось по названию экскурсии, т. к. это был первый день в Риме. Уже после недели, проведенной в городе, понимаешь, что начать с такой экскурсии было очень
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правильно, поскольку сразу проходишь основные достопримечательности и уже потом самостоятельно становится легче строить свои маршруты на основе полученного представления о центре и ряда полезных нюансов (советов) от гида. Ирина, конечно, энтузиаст своего дела, поэтому чувствуется удовольствие от того, что она делает. Конечно, информации много, но подача легкая, иногда в форме диалога, поэтому что-то отложилось в голове. А завершили вечер вкусным ужином в ресторанчике по совету Ирины. Так что название экскурсии отработали по полной программе и первое знакомство с городом, благодаря Ирине, сделало нас быстрее "своими".

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О
Ирина- очень грамотный, знающий саоё дело специалист. Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
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