43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все знаковые достопримечательности Вечного города на легкой душевной экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы увидите самые важные места Рима: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, Испанскую площадь.

Услышите местные легенды, интересные факты о жизни, привычках римлян и кулинарных традициях города.

Я помогу вам ощутить очарование Рима и получить о нем лучшее первое впечатление.
127 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля или по договоренности
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У этой экскурсии43 отзыва
4.86
Первое знакомство с Римом
Первое знакомство с Римом

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Рима
Вы увидите главные достопримечательности итальянской столицы:

  • Колизей — я расскажу, кто, как и почему решил его построить и какие события происходили в этом легендарном сооружении на протяжении истории Рима.
  • Римские форумы — вы узнаете, чем они отличаются друг от друга и почему их называют «сердцем» античного Рима.
  • Площадь Венеции — я раскрою секрет ее названия и поясню, как она связана с монументальным Алтарем Родины.
  • Капитолийский холм — вы услышите любопытные факты его многовековой истории.
  • Фонтан Треви — я расскажу легенды самого красивого римского фонтана.
  • Испанская площадь — вы увидите знаменитую лестницу, построенную на французские деньги.
  • Пантеон — вы ощутите магнетизм древнего «храма всех богов».
  • Площадь Навона впечатлит вас фонтаном Четырех рек и барочным декором.
  • Собор святого Петра — вы рассмотрите одну из главных католических святынь мира.

Организационные детали

  • У меня гибкий подход, и я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Есть возможность провести экскурсию на машине. В этом случае дополнительно оплачиваются 40 евро в час.
  • Маршрут носит обзорный, ознакомительный характер — все объекты мы осматриваем снаружи. Изнутри только Пантеон (вход бесплатный).
Первое знакомство с Римом
Первое знакомство с Римом
Первое знакомство с Римом
Первое знакомство с Римом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Брали экскурсию для нашей семьи, 2 сыновей 15 и 9 лет. 2 главных показателя: 3 часа пролетели незаметно, младший НИ РАЗУ!!!! не пожаловался на усталость и пр., более того через 30 минут воскликнул, что ему ооооочень интересно, и оба сына сошлись во мнении, что хотят вернуться в этот город еще! Резюме: Ирина - гид, которого надо брать!!!! Всем рекомендую !!!
10 января 2020
Прилетев в Рим, мы поехали на обзорную экскурсию.Гид Ирина отлично ее проводит. Мы брали машину. Экскурсия была частично пешая и на машине. Рим очень разный, интересный, величественный. Ирина рассказывает интересно, приятно слушать. После этой экскурсии дальше четко можно построить своё время пребывания здесь. Спасибо!
7 января 2020
Отличный гид и экскурсия !
4 января 2020
Интересная экскурсия, очень насыщенная
17 декабря 2019
Ирина - это Находка для русских туристов! У неё не только глубокие знания истории, влюбленность в эту страну, желание поделиться всем этим с туристом, но и огромное человеческое сердце! Благодаря ей мы полюбили Италию и хотели бы снова вернуться, и обязательно продолжить познавать просторы и окрестности Рима именно под ее руководством!
14 ноября 2019
Ирина очень грамотный и дружелюбный экскурсовод. Большое ей спасибо за проведенную экскурсию. Именно её экскурсиюя помогла нам узнать и полюбить Рим
11 ноября 2019
Ирина профессионально ведёт экскурсию. Динамично, заинтересованно, внимательно. Рекомендуем.
6 ноября 2019
Прогулка с Ириной оставила самые приятные впечатления! Сложилось ощущение, что мы не на экскурсии, а гуляем с давним другом. Ира рассказывала интересно, с огоньком, шла навстречу нашим пожеланиям и фотографировала нас. Теперь есть редкие семейные кадры из отпуска. Надеемся встретиться ещё!
4 ноября 2019
Ирина, вы прелесть, брава, как говорят итальянцы))) Были на экскурсии с полутора годовалой дочкой, которая периодически капризничала, затем пошёл проливной дождь, но нам удалось пройти весь маршрут. Ирина выдала зонты, рассказ столь увлекателен, что дождь не помеха! Огромное Вам, Ирина, спасибо, давно я не встречала столь восхитительного человека!!!
3 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Ирина приятный собеседник. Время пролетело быстро, рассказ интересен. Гид содержательно отвечала на любые дополнительные вопросы про жизнь горожан и проч. , советовала где лучше пообедать, интересные исторические кофе и т.п.
Ещё 33 отзыва

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