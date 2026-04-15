43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На индивидуальной экскурсии по Риму вы посетите самые важные места города: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви и Испанскую площадь. Узнаете местные легенды, интересные факты о жизни римлян и их
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Увидите главные достопримечательности Рима
- 📜 Узнаете интересные факты и легенды
- 🍝 Познакомитесь с кулинарными традициями
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
- 🗺 Гибкий маршрут по вашим пожеланиям
- 🚗 Возможность экскурсии на автомобиле
Что можно увидеть
- Колизей
- Римские форумы
- Площадь Венеции
- Капитолийский холм
- Фонтан Треви
- Испанская площадь
- Пантеон
- Площадь Навона
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Рима
Вы увидите главные достопримечательности итальянской столицы:
- Колизей — я расскажу, кто, как и почему решил его построить и какие события происходили в этом легендарном сооружении на протяжении истории Рима.
- Римские форумы — вы узнаете, чем они отличаются друг от друга и почему их называют «сердцем» античного Рима.
- Площадь Венеции — я раскрою секрет ее названия и поясню, как она связана с монументальным Алтарем Родины.
- Капитолийский холм — вы услышите любопытные факты его многовековой истории.
- Фонтан Треви — я расскажу легенды самого красивого римского фонтана.
- Испанская площадь — вы увидите знаменитую лестницу, построенную на французские деньги.
- Пантеон — вы ощутите магнетизм древнего «храма всех богов».
- Площадь Навона впечатлит вас фонтаном Четырех рек и барочным декором.
Организационные детали
- У меня гибкий подход, и я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
- Есть возможность провести экскурсию на машине Mercedes с водителем. В этом случае дополнительно оплачиваются 70 евро в час.
- Маршрут носит обзорный, ознакомительный характер — все объекты мы осматриваем снаружи. Изнутри только Пантеон (вход бесплатный).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прогулка с Ириной нам очень понравилась! Были в Риме в конце марта, и было неожиданно холодно, и в день запланированной экскурсии обещали дождь. Ирина пошла нам навстречу и перенесла экскурсию
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо вам за тёплые слова! Жду вас снова в Риме! Приятно было познакомиться
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Огромное спасибо Ирине за знакомство с Вечным городом! Отдельная благодарность за теплый приём и позитив! С первых минут Ирина создала невероятно уютную атмосферу, и мы чувствовали себя не просто туристами,
+1
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за тёплые слова! Мне тоже очень приятно было познакомиться с вами! Ждём вас снова в Риме! ❤️🤝
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искренне рекомендую экскурсовода Ирину!
отличный маршрут, исчерпывающие ответы на все вопросы, а еще есть прекрасный бонус - потрясающие фотографии!
спасибо большое за наше короткое, но очень информативное знакомство с Римом!
мы полетели дальше, но уверены, что вернемся!
отличный маршрут, исчерпывающие ответы на все вопросы, а еще есть прекрасный бонус - потрясающие фотографии!
спасибо большое за наше короткое, но очень информативное знакомство с Римом!
мы полетели дальше, но уверены, что вернемся!
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A
Очень повезло с Ириной! Настоящее первое знакомство, информация воспринималась легко, без перезгруза, много интересных фактов. Если вы впервые в Риме и хотите пройтись по всем знаковым местам, то вам точно к Ирине!
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А
У нас так и получилось по названию экскурсии, т. к. это был первый день в Риме. Уже после недели, проведенной в городе, понимаешь, что начать с такой экскурсии было очень
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О
Ирина- очень грамотный, знающий саоё дело специалист. Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
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