На экскурсии вы погрузитесь в величие Древнего Рима. Взглянете на Колизей глазами зрителей, пройдёте по Форуму так, словно там всё ещё заседает сенат. И подниметесь на Палатинский холм, где жили императоры. Узнаете о мифах, повседневной жизни древних римлян и многом другом.
Описание билета
Вы пройдёте сквозь века, посетив три знаковых места:
- Колизей, где бушевали гладиаторские бои.
- Римский форум, сердце политической и общественной жизни города.
- Палатинский холм, место основания Рима.
Гид расскажет:
- О гладиаторских боях и тайнах Колизея.
- Жизни и политике Римского форума.
- Легендах и императорских дворцах Палатина.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — €18 за взрослого, €5 за ребёнка до 18 лет.
- Гид выкупает билеты для вас заранее. Для этого необходимо сообщить имя и фамилию латиницей, как в загранпаспорте. В день посещения возьмите документ с собой.
- Экскурсия пройдёт с использованием радиогидов.
- После вы можете остаться внутри Колизея и погулять по нему самостоятельно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Риме
Я помогаю туристам открыть для себя удивительный Рим. Организую экскурсии для тех, кто хочет увидеть город комфортно, без спешки и с настоящими эмоциями. Вместо сухих фактов — живые истории, вместо
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
25 ноя 2025
Отличная экскурсия, проход без очередей. Спасибо Ольге за организацию - бегала искала нас всех по дождем)
Мне понравилось. По времени идеально, потом можно остаться в Форуме и полазить там самим везде. Однозначно рекомендую 👍
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась
M
Marina
31 окт 2025
Экскурсия понравилась, везде прошли без очереди, очень удобно. Гид Олег рассказал много интересных фактов, отмечал детали архитектуры, дополнял свое повествование личными фотоархивом. Рекомендуем!
М
Марина
25 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Олег рассказывает интересно, понятно и с юмором. Проходили везде без очередей, что тоже очень важно. Олег подводил нас к самым подходящим местам для фотосъёмки. По окончании экскурсии ещё дополнительно посоветовал, что посмотреть и куда сходить. Рекомендую!
Анна
2 окт 2025
Спасибо большое нашему гиду Олегу, очень интересная подача материала, с шутками, с соотношение к нашим дням. Сразу видно увлеченного человека. Всем прошли действительно без очереди.
Всем рекомендую эту компанию по экскурсиям. С Олей познакомились лично. Желаю процветания и интересных программ.
Ciao Italia. Alla prossima
