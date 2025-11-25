К Ксения Отличная экскурсия, проход без очередей. Спасибо Ольге за организацию - бегала искала нас всех по дождем)

Мне понравилось. По времени идеально, потом можно остаться в Форуме и полазить там самим везде. Однозначно рекомендую 👍

Т Татьяна Экскурсия очень понравилась

M Marina Экскурсия понравилась, везде прошли без очереди, очень удобно. Гид Олег рассказал много интересных фактов, отмечал детали архитектуры, дополнял свое повествование личными фотоархивом. Рекомендуем!

М Марина Экскурсия очень понравилась, гид Олег рассказывает интересно, понятно и с юмором. Проходили везде без очередей, что тоже очень важно. Олег подводил нас к самым подходящим местам для фотосъёмки. По окончании экскурсии ещё дополнительно посоветовал, что посмотреть и куда сходить. Рекомендую!