К югу от Рима расположен древнейший вулкан. На сегодняшний день в кратерах этого вулкана находятся 2 озера: одно называется Албано и там расположена летняя резиденция римских пап и другое небольшое живописное озеро знаменитое земляничными полями. Мы отправимся с вами за местным колоритом. Попробуем типичные продукты это территории: вина, которые так и называются «римские замки», ликеры, мясные деликатесы и сыры, трюфеля и конечно же землянику!