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Римские замки

Угасина
Угасина – Гид из Рима
Римские замки
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Римские замки
Римские замки

Что вы увидите

  • Мы увидим замок Гендольфа - летнюю резиденцию римских пап
  • сам городок
  • шикарные виды озера
  • спустимся к самому озеру (в жаркую погоду можно и искупаться)
  • посетим средневековый городок Нэми и городок Аричиа
К югу от Рима расположен древнейший вулкан. На сегодняшний день в кратерах этого вулкана находятся 2 озера: одно называется Албано и там расположена летняя резиденция римских пап и другое небольшое живописное озеро знаменитое земляничными полями. Мы отправимся с вами за местным колоритом. Попробуем типичные продукты это территории: вина, которые так и называются «римские замки», ликеры, мясные деликатесы и сыры, трюфеля и конечно же землянику!
Что входит
  • Услуги гида
  • дегустации вин
  • ликеров
  • мясных деликатесов и сыра
  • трюфелей
Что не входит
  • Трансфер
  • обед при желании
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Римские замки
Римские замки
Римские замки
Римские замки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Угасина
Угасина
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