Мы увидим замок Гендольфа - летнюю резиденцию римских пап
сам городок
шикарные виды озера
спустимся к самому озеру (в жаркую погоду можно и искупаться)
посетим средневековый городок Нэми и городок Аричиа
К югу от Рима расположен древнейший вулкан. На сегодняшний день в кратерах этого вулкана находятся 2 озера: одно называется Албано и там расположена летняя резиденция римских пап и другое небольшое живописное озеро знаменитое земляничными полями. Мы отправимся с вами за местным колоритом. Попробуем типичные продукты это территории: вина, которые так и называются «римские замки», ликеры, мясные деликатесы и сыры, трюфеля и конечно же землянику!
Что входит
Услуги гида
дегустации вин
ликеров
мясных деликатесов и сыра
трюфелей
Что не входит
Трансфер
обед при желании
Начало и место завершения
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.