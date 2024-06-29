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с деньгами и документами. Ирине пришлось нас ждать пока мы обыскивали близлежащие мусорки в надежде, что карманники избавились от документов. А после экскурсии ещё и помогла нам в полиции с составлением заявления. Не представляю что бы мы без неё делали в сложившейся ситуации. Ещё раз спасибо огромное.