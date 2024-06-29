1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 12:30
3 июля в 07:30
137€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми
Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Начало: У вашего отеля
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис
Начало: Порт Чивитавекья / ваш отель
3 июля в 12:00
5 июля в 05:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
3 июля в 12:00
5 июля в 06:00
€94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Начало: Ваш отель (если он расположен в центре Рима)
Расписание: Ежедневно в любое удобное Вам время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику
Начало: У вашего отеля
18 июля в 12:00
19 июля в 10:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка на побережье Рима
Начало: Встреча в холле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Посетить зелёный оазис неподалёку от города и погулять по средневековой деревне за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 июня 2024Спасибо, Наталье за отличную экскурсию "Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались" интересный маршрут, много узнали нового и познавательного, Наташа очень знающий гид и быстро пролетели 2,5 ч замечательной экскурсии . Также сориентировала нас информацией по городу.
- ССветлана27 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод, Наталия, показала нам много интересного, порекомендовала дополнения к стандартной экскурсии, на которые мы с удовольствием
- ЕЕлена23 июня 2024Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень интересно. Увидели озеро Альбано
- MMariam22 июня 2024Очень хорошо Ирина провела нашу экскурсию. Ирина очень эрудированная подготовленная наша группа просто в восторге мы не почувствовали как прошло время. Я советую всем кто в первые в Риме обязательно пройти по римским улочкам с ней. Большое спасибо
- ААртём16 июня 2024Наталия прекрасный гид! После встречи мы минут 10 выходили на общую волну и тут понеслось) Интересные рассказы, вникание в наши ответы,
- ММарина10 июня 2024Все прошло отлично! Комфортный автомобиль, все четко по времени. Этому специалисту можно доверять! Спасибо!
- ММарина7 июня 2024Огромное спасибо Ирине, отличный экскурсовод и прекрасный человек. У нас случилась неприятность, по дороге на экскурсию в метро украли кошелек
- ААлександра7 июня 2024Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
- ЮЮлия4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
- ВВалентин31 мая 2024Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «От вашего отеля»
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