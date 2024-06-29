Экскурсии от вашего отеля в Риме

Найдено 17 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Риме на русском языке, цены от €94, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
144 отзыва
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 12:30
3 июля в 07:30
137124 за всё до 5 чел.
Завораживающие окрестности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми
Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Начало: У вашего отеля
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
370 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис
Начало: Порт Чивитавекья / ваш отель
3 июля в 12:00
5 июля в 05:00
200 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
64 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
3 июля в 12:00
5 июля в 06:00
94 за всё до 3 чел.
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Начало: Ваш отель (если он расположен в центре Рима)
Расписание: Ежедневно в любое удобное Вам время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 6 чел.
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
500 за всё до 2 чел.
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
300 за всё до 5 чел.
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Рим масонский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
175 за всё до 5 чел.
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
370 за всё до 4 чел.
Историко-гастрономические окрестности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику
Начало: У вашего отеля
18 июля в 12:00
19 июля в 10:00
650 за всё до 6 чел.
Поездка на побережье Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Поездка на побережье Рима
Начало: Встреча в холле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Посетить зелёный оазис неподалёку от города и погулять по средневековой деревне за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Спасибо, Наталье за отличную экскурсию "Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались" интересный маршрут, много узнали нового и познавательного, Наташа очень знающий гид и быстро пролетели 2,5 ч замечательной экскурсии . Также сориентировала нас информацией по городу.
  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Огромное спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод, Наталия, показала нам много интересного, порекомендовала дополнения к стандартной экскурсии, на которые мы с удовольствием
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    согласились и не пожалели!! Всегда есть нюансы, о которых местный житель осведомлён лучше, нежели самые популярные путеводители) Мы увидели Рим, о котором не догадывалась и желаем этого новым путешественникам!! Наилучшие рекомендации!!!

    Огромное спасибо за экскурсию!Огромное спасибо за экскурсию!Огромное спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Завораживающие окрестности Рима
    Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень интересно. Увидели озеро Альбано
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    в кратере вулкана и даже искупались в нем, погуляли по улочкам маленьких городков. Напробовались всяких вкусностей, и трюфелей, и земляники в разных видах, дегустировали отличное вино. Узнали историю о поисках кораблей Калигулы. Огромное спасибо Ирине за незабываемые впечатления. Экскурсия очень понравилась.

  • M
    Mariam
    22 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Очень хорошо Ирина провела нашу экскурсию. Ирина очень эрудированная подготовленная наша группа просто в восторге мы не почувствовали как прошло время. Я советую всем кто в первые в Риме обязательно пройти по римским улочкам с ней. Большое спасибо
  • А
    Артём
    16 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталия прекрасный гид! После встречи мы минут 10 выходили на общую волну и тут понеслось) Интересные рассказы, вникание в наши ответы,
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    общий приятный и тёплый настрой! Экскурсия была полна интересных фактов, маленьких моментов и сопровождалась очень оживлённой и приятной беседой, всем очень рекомендуем!) P.s. Наталия после экскурсии помогла мне организовать предложение для девушки, ответ был "ДА")

  • М
    Марина
    10 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Все прошло отлично! Комфортный автомобиль, все четко по времени. Этому специалисту можно доверять! Спасибо!
  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Огромное спасибо Ирине, отличный экскурсовод и прекрасный человек. У нас случилась неприятность, по дороге на экскурсию в метро украли кошелек
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    с деньгами и документами. Ирине пришлось нас ждать пока мы обыскивали близлежащие мусорки в надежде, что карманники избавились от документов. А после экскурсии ещё и помогла нам в полиции с составлением заявления. Не представляю что бы мы без неё делали в сложившейся ситуации. Ещё раз спасибо огромное.

  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Завораживающие окрестности Рима
    Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
    Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
  2. Завораживающие окрестности Рима
  3. Первое знакомство с Римом
  4. Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
  5. Трансфер «Аэропорт - Рим»
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "От вашего отеля" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 94 до 650 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 377 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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