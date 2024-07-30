Колизей, Римский форум и Палатинский холм

За 1 час познакомиться с историей римской цивилизации в мини-группе и без очередей
Приглашаем на обзорную экскурсию-прогулку без беготни и суеты по главным достопримечательностям столицы Италии.

Вы прикоснётесь к истории и величию Вечного города, услышите легенды и мифы и разберётесь в культуре Древнего Рима.

Мы расскажем о значении игр и зрелищ в жизни римлян, роли императоров и архитектуре старинных построек.
Колизей, Римский форум и Палатинский холм
Колизей, Римский форум и Палатинский холм
Колизей, Римский форум и Палатинский холм
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание билета

Арена Колизея, где происходили гладиаторские бои и другие зрелищные мероприятия. Вы узнаете об истории строительства Колизея, его архитектурных особенностях и значении для римлян.

Римский форум — центр общественной жизни Рима, где заключались сделки и проходили суды. На его территории вы познакомитесь с такими достопримечательностями как:

  • Храм Сатурна. Мы расскажем о римской религии и значении этой постройки в жизни горожан
  • Арка Септимия Севера. Вы узнаете о триумфальных процессиях и месте арок в римской архитектуре
  • Базилика Максенция — огромное здание, которое использовали для судебных заседаний и общественных собраний
  • Ростра — площадка для ораторов. Вы услышите о римском красноречии и его роли в политике

Палатинский холм — место основания Рима. Здесь находятся:

  • Дом Августа — резиденция первого римского императора. Мы расскажем о жизни императора и его влиянии на развитие Рима
  • Сады Фарнезе, созданные в эпоху Возрождения на руинах античных построек
  • Луперкал — пещера, где, согласно легенде, волчица выкормила Ромула и Рема. Мы поделимся мифам о происхождении Рима

Организационные детали

  • В стоимость включены: сопровождение гида, билеты, наушники
  • После экскурсии вы можете остаться на территории Римского форума столько, сколько захотите
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€90
Дети до 4 летБесплатно
Дети от 12-17 лет€50
Дети от 5-12 лет€29
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рима

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