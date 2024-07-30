Приглашаем на обзорную экскурсию-прогулку без беготни и суеты по главным достопримечательностям столицы Италии.
Вы прикоснётесь к истории и величию Вечного города, услышите легенды и мифы и разберётесь в культуре Древнего Рима.
Мы расскажем о значении игр и зрелищ в жизни римлян, роли императоров и архитектуре старинных построек.
Вы прикоснётесь к истории и величию Вечного города, услышите легенды и мифы и разберётесь в культуре Древнего Рима.
Мы расскажем о значении игр и зрелищ в жизни римлян, роли императоров и архитектуре старинных построек.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание билета
Арена Колизея, где происходили гладиаторские бои и другие зрелищные мероприятия. Вы узнаете об истории строительства Колизея, его архитектурных особенностях и значении для римлян.
Римский форум — центр общественной жизни Рима, где заключались сделки и проходили суды. На его территории вы познакомитесь с такими достопримечательностями как:
- Храм Сатурна. Мы расскажем о римской религии и значении этой постройки в жизни горожан
- Арка Септимия Севера. Вы узнаете о триумфальных процессиях и месте арок в римской архитектуре
- Базилика Максенция — огромное здание, которое использовали для судебных заседаний и общественных собраний
- Ростра — площадка для ораторов. Вы услышите о римском красноречии и его роли в политике
Палатинский холм — место основания Рима. Здесь находятся:
- Дом Августа — резиденция первого римского императора. Мы расскажем о жизни императора и его влиянии на развитие Рима
- Сады Фарнезе, созданные в эпоху Возрождения на руинах античных построек
- Луперкал — пещера, где, согласно легенде, волчица выкормила Ромула и Рема. Мы поделимся мифам о происхождении Рима
Организационные детали
- В стоимость включены: сопровождение гида, билеты, наушники
- После экскурсии вы можете остаться на территории Римского форума столько, сколько захотите
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети от 12-17 лет
|€50
|Дети от 5-12 лет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Риме
Наше агентство работает в Риме уже 10 лет, и за это время мы провели множество экскурсий, оставив довольными тысячи путешественников. Мы живём в этом городе, что позволяет нам глубоко пониматьЗадать вопрос
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