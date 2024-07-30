Приглашаем на обзорную экскурсию-прогулку без беготни и суеты по главным достопримечательностям столицы Италии. Вы прикоснётесь к истории и величию Вечного города, услышите легенды и мифы и разберётесь в культуре Древнего Рима. Мы расскажем о значении игр и зрелищ в жизни римлян, роли императоров и архитектуре старинных построек.

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Описание билета

Арена Колизея, где происходили гладиаторские бои и другие зрелищные мероприятия. Вы узнаете об истории строительства Колизея, его архитектурных особенностях и значении для римлян.

Римский форум — центр общественной жизни Рима, где заключались сделки и проходили суды. На его территории вы познакомитесь с такими достопримечательностями как:

Храм Сатурна. Мы расскажем о римской религии и значении этой постройки в жизни горожан

Арка Септимия Севера. Вы узнаете о триумфальных процессиях и месте арок в римской архитектуре

Базилика Максенция — огромное здание, которое использовали для судебных заседаний и общественных собраний

Ростра — площадка для ораторов. Вы услышите о римском красноречии и его роли в политике

Палатинский холм — место основания Рима. Здесь находятся:

Дом Августа — резиденция первого римского императора. Мы расскажем о жизни императора и его влиянии на развитие Рима

Сады Фарнезе, созданные в эпоху Возрождения на руинах античных построек

Луперкал — пещера, где, согласно легенде, волчица выкормила Ромула и Рема. Мы поделимся мифам о происхождении Рима

Организационные детали