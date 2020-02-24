13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История легендарного замка

Наша прогулка начнется с прекрасного моста Святого Ангела и знакомства с окружающими его легендами. Затем мы зайдем в Замок Святого Ангела и проследим его путь от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея. Исследуя все шесть уровней замка, вы узнаете, как замок пережил набеги вестготов, в честь какого ангела он назван и какие известные узники томились в его темницах.

Апартаменты римских пап

Мы заглянем в потрясающие папские апартаменты, декорированные фресками 15-16 веков. Я познакомлю вас с интересными деталями интерьеров и расскажу, как римские папы жили в замке, как они украшали свои покои и проводили досуг. Также мы обязательно побываем в необычных помещениях замка: зале Правосудия, зале Сокровищ и в Секретном архиве.

Увидеть Рим с высоты

Поднявшись на шестой уровень, Террасу Замка Ангела, вы увидите величественную панораму Вечного города. От потрясающего вида на Тибр и Собор Святого Петра действительно захватывает дух! И, конечно, здесь вы сможете не только полюбоваться Римом, но и сделать уникальные фотографии!