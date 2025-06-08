13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья

В Замке впервые побывали. Совсем не знали ничего про него. Пожалуй, это единственная экскурсия по этому замку, не в какие другие мы не видели чтобы его включали. Так что уникальная. Экскурсовод Юлия всё рассказала и показала, она очень интересная, милая и приятная девушка. Спасибо!