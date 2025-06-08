13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Замок Святого Ангела в разное время служил императорским мавзолеем, защитой от варваров, папской резиденцией и даже тюрьмой, где долгие годы томился Джордано Бруно.
Мы пройдём по всем уровням замка, погрузимся в его историю, заглянем в папские апартаменты и зал Сокровищ, а затем насладимся превосходной панорамой Рима с террасы.
Мы пройдём по всем уровням замка, погрузимся в его историю, заглянем в папские апартаменты и зал Сокровищ, а затем насладимся превосходной панорамой Рима с террасы.
Описание экскурсии
История легендарного замка
- Начнём прогулку с прекрасного моста Святого Ангела и знакомства с окружающими его легендами
- Затем зайдём в Замок Святого Ангела и проследим его путь — от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея
- Исследуем все его уровни и выясним, как замок пережил набеги вестготов, в честь какого ангела он назван и какие известные узники томились в его темницах
Апартаменты римских пап
- Мы заглянем в папские апартаменты, декорированные фресками 15–16 веков
- Я познакомлю вас с интересными деталями интерьеров и расскажу, как римские папы жили в замке, как украшали свои покои и проводили досуг
- И обязательно побываем в необычных помещениях замка — зале Правосудия, зале Сокровищ и Секретном архиве
Увидеть Рим с высоты
Поднимемся на шестой уровень — террасу замка — и полюбуемся величественной панорамой Вечного города. И конечно, сделаем яркие фотографии на память.
Организационные детали
- Входные билеты в замок не включены в стоимость экскурсии: взрослые — €15, дети до 18 лет бесплатно. Стоимость может увеличиться, если в замке проходит временная выставка
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10–12 лет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность ребёнка
Важно знать
- Экскурсия не подходит для путешественников с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку
- Маршрут может быть изменён, если некоторые достопримечательности закрыты на реставрацию или по графику работы
- Мы успеем осмотреть замок, если будем придерживаться заданного мною темпа прогулки и не будем останавливаться для кофе-пауз и приобретения сувениров. В противном случае маршрут может быть сокращён
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1717 туристов
Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, историк искусств — искусствовед, получила два высших образования в Римском университете Сапиенца. Мои экскурсии для тех, кто хочет путешествовать со смыслом. Тех, кому нужны
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В Замке впервые побывали. Совсем не знали ничего про него. Пожалуй, это единственная экскурсия по этому замку, не в какие другие мы не видели чтобы его включали. Так что уникальная. Экскурсовод Юлия всё рассказала и показала, она очень интересная, милая и приятная девушка. Спасибо!
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Как нам понравилось! Какая Юля трепетная, аристократичная и каков ее багаж знаний! Мы в восторге!
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Валерия!
Благодарю Вас за отзыв, за искренность и доброту, очень ценные качества привлекательной девушки в наше время. Желаю Вам и вашим близким много увлекательных путешествий!
С уважением, Юлия
Благодарю Вас за отзыв, за искренность и доброту, очень ценные качества привлекательной девушки в наше время. Желаю Вам и вашим близким много увлекательных путешествий!
С уважением, Юлия
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Интересная и познавательная экскурсия подойдет всем
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Спасибо Юлии, все прошло хорошо и интересно, особенно запомнилась терраса с прекрасными видами с террасы.
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О
Хочу поблагодарить Юлию за увлекательную экскурсию по Замку Святого Ангела. Это было не просто знакомство с архитектурой и историей, а настоящее погружение в атмосферу Рима. Особенно впечатлили рассказы о превращении
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В
Отличная экскурсия по Замку Ангела, необыкновенная архитектура. Юля отличный гид, интересный рассказчик и просто приятный человек. Наша прогулка пролетела мгновенно. Для меня стало приятным "сюрпризом", когда мы прошли по тайному
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