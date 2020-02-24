13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима

Юлия
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Юлия – ваш гид
Замок Святого Ангела в разное время служил императорским мавзолеем, защитой от варваров, папской резиденцией и даже тюрьмой, где долгие годы томился Джордано Бруно.

Мы пройдем по всем уровням замка, погрузимся в его историю, заглянем в папские апартаменты и зал Сокровищ, а затем насладимся превосходной панорамой Рима с Террасы Замка Ангела.
183 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела

Что вас ожидает

История легендарного замка
Наша прогулка начнется с прекрасного моста Святого Ангела и знакомства с окружающими его легендами. Затем мы зайдем в Замок Святого Ангела и проследим его путь от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея. Исследуя все шесть уровней замка, вы узнаете, как замок пережил набеги вестготов, в честь какого ангела он назван и какие известные узники томились в его темницах.

Апартаменты римских пап
Мы заглянем в потрясающие папские апартаменты, декорированные фресками 15-16 веков. Я познакомлю вас с интересными деталями интерьеров и расскажу, как римские папы жили в замке, как они украшали свои покои и проводили досуг. Также мы обязательно побываем в необычных помещениях замка: зале Правосудия, зале Сокровищ и в Секретном архиве.

Увидеть Рим с высоты
Поднявшись на шестой уровень, Террасу Замка Ангела, вы увидите величественную панораму Вечного города. От потрясающего вида на Тибр и Собор Святого Петра действительно захватывает дух! И, конечно, здесь вы сможете не только полюбоваться Римом, но и сделать уникальные фотографии!

Организационные детали

  • Формат экскурсии: пешеходная. Подходит для взрослых и детей от 10 – 12 лет.
  • Экскурсия не подходит для путешественников с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку.
  • Входные билеты в Замок Святого Ангела не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета: 1 взрослый – 15 евро, для детей до 18 лет – бесплатно. Стоимость входных билетов может меняться (увеличиться), если в Замке проходит временная выставка.
  • При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность ребенка.
  • Для прогулки по Замку Святого Ангела рекомендуется надеть удобную обувь без каблуков.
  • Продолжительность экскурсии – 2 часа. Мы успеем осмотреть Замок Святого Ангела, если будем поддерживать заданный мною темп прогулки и не будем останавливаться на кофе-паузы и приобретение сувениров. В противном случае маршрут может быть сокращен.
  • Маршрут может быть изменен, если некоторые достопримечательности закрыты на реставрацию или по графику работы.
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Экскурсия по Замку Святого Ангела

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, я ... человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Великолепная экскурсия, много впечатлений, очень рекомендую.
16 декабря 2019
Экскурсия была содержательной,интересной.Рекомендую.
23 августа 2019
Получили большое удовольствие от путешествия по замку Святого Ангела. Юлия владеет большой и разнообразной информацией о Риме (история, искусство, архитектура, политика, мода) и очень профессионально ее доносит. После общения с Юлией хочется больше и больше изучать Вечный город.
Наталья
31 июля 2019
Большое спасибо Юлии. Экскурсия очень интересная. Узнали много нового. Прекрасно провели время не смотря на дождь. Рекомендуем.
23 июня 2019
Замечательная экскурсия. Юлия очень эрудированный и увлекающий экскурсовод. Мы получили огромное удовольствие и узнали много нового.
9 января 2019
Экскурсия очень понравилась. Много интересных фактов. Я бы еще сходила на экскурсию с Юлией
18 октября 2018
Впечатления просто зашкаливают от этой неописуемой красоты, истории этой чудесной страны и Вечного и города. Наш гид Юлия очень любит это всё и это понятно сразу. Жаль, что нет у нас привелегии видеть это il ogni giorno. Спасибо. Светлана и Вячеслав. Одесса.18.10.18
29 марта 2018
Спасибо большое Юлии за это чудесно проведённое время. Мы не первый раз в Риме, однако очень многое узнали для себя нового. Причём далеко за рамками темы экскурсии. По больше бы таких гидов. Ещё раз спасибо.
Изабелла
24 января 2018
Очень понравилось. У нас в один день были две экскурсии с Юлией, мы в восторге. Обязательно к посещению)))
25 декабря 2017
Огромная благодарность Юлии. Очень интересная и обьемная экскурсия. Если ходить самостоятельно, просто старинная крепость, благодаря Юлии узнали много нового и увидели сооружение глазами историка. Рекомендуем)
Ещё 3 отзыва

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