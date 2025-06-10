Музеи Ватикана - это кладезь шедевров, формировавших культурное наследие Европы. Посетители смогут увидеть работы Джотто, Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. Коллекция включает римские и греческие скульптуры, фламандские гобелены и современное религиозное искусство. Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни пап и художников, а также о создании самого маленького государства в мире. Ватикан - это место, где история и искусство переплетаются в удивительном симбиозе

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Картинная галерея Ватикана — вы увидите шедевры Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Караваджо. Мы поговорим, как менялось представление о священном в живописи.

Музей Пио-Клементино — мы рассмотрим богатую коллекцию римской и греческой скульптуры: Лаокоон, Аполлон Бельведерский, Геркулес и другие знаковые произведения.

Галерея географических карт — в одном из самых удивительных залов Папского дворца я расскажу о духовном завещании Папы Григория XIII, его страсти к Италии, наукам и изобразительным искусствам.

Галерея гобеленов — мы обсудим работы фламандских мастеров, созданные на основе картонов учеников Рафаэля.

Станцы Рафаэля — подробно остановимся на шедеврах великого художника и его школы. Разберём, в чём гениальность «Афинской школы».

Коллекция современного религиозного искусства — вы увидите, как Дали, Шагал, Бэкон и другие художники 20 века осмысляют сакральное в новых формах.

Сикстинская капелла — я помогу вам увидеть Микеланджело как живую драму и объясню их символику.

А ещё вы узнаете:

Как образовалось самое маленькое государство в мире

Как проходит избрание нового папы римского

Что скрыто в загадочных фресках Микеланджело и Рафаэля

И кто такая папесса Иоанна

Организационные детали