Шедевры искусства в музеях Ватикана

Познакомьтесь с величайшими произведениями искусства в музеях Ватикана. Узнайте истории пап и художников, раскройте тайны фресок Микеланджело и Рафаэля
Музеи Ватикана - это кладезь шедевров, формировавших культурное наследие Европы. Посетители смогут увидеть работы Джотто, Леонардо, Рафаэля и Микеланджело.

Коллекция включает римские и греческие скульптуры, фламандские гобелены и современное религиозное искусство.

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни пап и художников, а также о создании самого маленького государства в мире. Ватикан - это место, где история и искусство переплетаются в удивительном симбиозе
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Шедевры Джотто и Леонардо
  • 🏛️ Римская и греческая скульптура
  • 🗺️ Галерея географических карт
  • 🖼️ Фламандские гобелены
  • 👨‍🎨 Тайны фресок Микеланджело
Ближайшие даты:
15
дек16
дек17
дек18
дек19
дек20
дек22
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Картинная галерея Ватикана
  • Музей Пио-Клементино
  • Галерея географических карт
  • Галерея гобеленов
  • Станцы Рафаэля
  • Сикстинская капелла

Описание экскурсии

Картинная галерея Ватикана — вы увидите шедевры Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Караваджо. Мы поговорим, как менялось представление о священном в живописи.

Музей Пио-Клементино — мы рассмотрим богатую коллекцию римской и греческой скульптуры: Лаокоон, Аполлон Бельведерский, Геркулес и другие знаковые произведения.

Галерея географических карт — в одном из самых удивительных залов Папского дворца я расскажу о духовном завещании Папы Григория XIII, его страсти к Италии, наукам и изобразительным искусствам.

Галерея гобеленов — мы обсудим работы фламандских мастеров, созданные на основе картонов учеников Рафаэля.

Станцы Рафаэля — подробно остановимся на шедеврах великого художника и его школы. Разберём, в чём гениальность «Афинской школы».

Коллекция современного религиозного искусства — вы увидите, как Дали, Шагал, Бэкон и другие художники 20 века осмысляют сакральное в новых формах.

Сикстинская капелла — я помогу вам увидеть Микеланджело как живую драму и объясню их символику.

А ещё вы узнаете:

  • Как образовалось самое маленькое государство в мире
  • Как проходит избрание нового папы римского
  • Что скрыто в загадочных фресках Микеланджело и Рафаэля
  • И кто такая папесса Иоанна

Организационные детали

  • Билеты в музеи Ватикана вам необходимо самостоятельно приобрести https://m.museivaticani.va/" rel="nofollow" target="_blank">на сайте, сохранить на телефон или распечатать
  • Стоимость билета для взрослых — €20 (билет+бронь), для детей 6–18 лет — €12, для малышей до 6 лет вход бесплатный, но нужно оплатить бронь — €4
  • Важно: обязательно возьмите с собой паспорт
  • Обратите внимание: Ватикан может без предупреждения закрыть Сикстинскую капеллу, в таком случае мы не сможем осмотреть её на экскурсии

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 319 туристов
Меня зовут Анна, я лицензированный гид по Италии. Мне кажется, это было предрешено. Ведь я родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в Санкт-Петербурге, культурной столице России. С 2013
читать дальше

года провожу экскурсии на русском и итальянском языке: сначала в Петербурге, а затем и в Италии. Всегда была без ума от итальянского искусства и постоянно искала встречи с ним: как в Петербурге в Эрмитаже, так и в постоянных поездках по Италии. Будучи дипломированным искусствоведом, переводчиком, лицензированным гидом и гурманом, я всем сердцем полюбила Италию с её богатым архитектурным наследием и великолепной гастрономией. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
Наталья
10 июн 2025
Потрясающее впечатление об экскурсии, которую провела Анна! Она очень увлечённо, на одном дыхании поделилась интересной, полезной и в то же время увлекательной информацией. Видно, что ей безумно нравится её работа
читать дальше

и её позитивный настрой передаётся тем людям, которые её слушают,что немаловажно для восприятия информации на эмоциональном уровне. Кроме того, Анна ответила на все интересующие вопросы и дала полезные советы по прибыванию в Риме.

Т
Татьяна
31 мая 2025
Благодарим Анну за прекрасную экскурсию! Мы были с мужем и ребёнком, ей удалось так увлекательно подать информацию, что интересно было всем, не только мне, а я профессиональный искусствовед. Чувствуется, что Анна - высокий профессионал, горящий своим делом! Желаем успехов и процветания! 🌸
Вероника
Вероника
31 мая 2025
Прекрасная экскурсия, потрясающий музей, отличный гид!!
Давно мечтали с подругой попасть в музеи Ватикана именно с гидом, чтобы показал и рассказал нам самое важное. Анна - профессионал, очень интересно рассказывает, хорошим
читать дальше

языком, информация запоминается, прямо то, чего хотелось от экскурсии! К тому же Анна очень приятный человек, она искусствовед, она из Петербурга, и это очень чувствуется, что человек связан с культурой и искусством всю жизнь, а не просто выучил материал и рассказал его.
В общем, мы очень довольны выбором гида! С удовольствием порекомендуем Анну своим друзьям и сами посетили бы и другие ее экскурсии в следующий раз.

Н
Наталья
28 мая 2025
Хочу поблагодарить замечательного гида Анну за ее знания, страсть к любимому делу и любовь к Италии, которую она прививает все больше каждый раз, когда я иду с ней на очередную
читать дальше

экскурсию. Каждая экскурсия с Вами, Анна, это маленькое путешествие, во время которого не хочется осознавать, что оно может закончиться. Хочется слушать Вас все больше и больше! С Вами я влюбляюсь в прекрасную Италию еще больше, и Ватикан за одну экскурсию объять невозможно, я обязательно вернусь, и Вы мне покажете и расскажете еще и еще. Ватикан прекрасен и величественен, но именно Вы приоткрыли для меня занавес таинственности, и теперь я знаю больше. Спасибо!

О
Ольга
20 мая 2025
Невозможно остаться равнодушной к истории, когда её рассказывает такой гид, как Анна. С самой первой минуты я почувствовала, насколько она влюблена в свою работу, насколько тонко она чувствует душу произведений
читать дальше

искусства и эмоционально вовлекает в понимание шедевров такой сокровищницы, как музеи Ватикана. От древних мозаик до незаконченной картины великого Леонардо- весь этот увлекательный путь вместе с Анной пролетел, как один миг. Надеюсь, будет возможность еще раз повторить это незабываемое путешествие в прошлое. Спасибо!!!

Невозможно остаться равнодушной к истории, когда её рассказывает такой гид, как Анна. С самой первой минутыНевозможно остаться равнодушной к истории, когда её рассказывает такой гид, как Анна. С самой первой минутыНевозможно остаться равнодушной к истории, когда её рассказывает такой гид, как Анна. С самой первой минуты

Входит в следующие категории Рима

