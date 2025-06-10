Познакомьтесь с величайшими произведениями искусства в музеях Ватикана. Узнайте истории пап и художников, раскройте тайны фресок Микеланджело и Рафаэля
Музеи Ватикана - это кладезь шедевров, формировавших культурное наследие Европы. Посетители смогут увидеть работы Джотто, Леонардо, Рафаэля и Микеланджело.
Коллекция включает римские и греческие скульптуры, фламандские гобелены и современное религиозное искусство.
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни пап и художников, а также о создании самого маленького государства в мире. Ватикан - это место, где история и искусство переплетаются в удивительном симбиозе
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 319 туристов
Меня зовут Анна, я лицензированный гид по Италии. Мне кажется, это было предрешено. Ведь я родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в Санкт-Петербурге, культурной столице России. С 2013 читать дальше
года провожу экскурсии на русском и итальянском языке: сначала в Петербурге, а затем и в Италии.
Всегда была без ума от итальянского искусства и постоянно искала встречи с ним: как в Петербурге в Эрмитаже, так и в постоянных поездках по Италии. Будучи дипломированным искусствоведом, переводчиком, лицензированным гидом и гурманом, я всем сердцем полюбила Италию с её богатым архитектурным наследием и великолепной гастрономией. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.
Н
Наталья
10 июн 2025
Потрясающее впечатление об экскурсии, которую провела Анна! Она очень увлечённо, на одном дыхании поделилась интересной, полезной и в то же время увлекательной информацией. Видно, что ей безумно нравится её работа читать дальше
и её позитивный настрой передаётся тем людям, которые её слушают,что немаловажно для восприятия информации на эмоциональном уровне. Кроме того, Анна ответила на все интересующие вопросы и дала полезные советы по прибыванию в Риме.
Т
Татьяна
31 мая 2025
Благодарим Анну за прекрасную экскурсию! Мы были с мужем и ребёнком, ей удалось так увлекательно подать информацию, что интересно было всем, не только мне, а я профессиональный искусствовед. Чувствуется, что Анна - высокий профессионал, горящий своим делом! Желаем успехов и процветания! 🌸
Вероника
31 мая 2025
Прекрасная экскурсия, потрясающий музей, отличный гид!! Давно мечтали с подругой попасть в музеи Ватикана именно с гидом, чтобы показал и рассказал нам самое важное. Анна - профессионал, очень интересно рассказывает, хорошим читать дальше
языком, информация запоминается, прямо то, чего хотелось от экскурсии! К тому же Анна очень приятный человек, она искусствовед, она из Петербурга, и это очень чувствуется, что человек связан с культурой и искусством всю жизнь, а не просто выучил материал и рассказал его. В общем, мы очень довольны выбором гида! С удовольствием порекомендуем Анну своим друзьям и сами посетили бы и другие ее экскурсии в следующий раз.
Н
Наталья
28 мая 2025
Хочу поблагодарить замечательного гида Анну за ее знания, страсть к любимому делу и любовь к Италии, которую она прививает все больше каждый раз, когда я иду с ней на очередную читать дальше
экскурсию. Каждая экскурсия с Вами, Анна, это маленькое путешествие, во время которого не хочется осознавать, что оно может закончиться. Хочется слушать Вас все больше и больше! С Вами я влюбляюсь в прекрасную Италию еще больше, и Ватикан за одну экскурсию объять невозможно, я обязательно вернусь, и Вы мне покажете и расскажете еще и еще. Ватикан прекрасен и величественен, но именно Вы приоткрыли для меня занавес таинственности, и теперь я знаю больше. Спасибо!
О
Ольга
20 мая 2025
Невозможно остаться равнодушной к истории, когда её рассказывает такой гид, как Анна. С самой первой минуты я почувствовала, насколько она влюблена в свою работу, насколько тонко она чувствует душу произведений читать дальше
искусства и эмоционально вовлекает в понимание шедевров такой сокровищницы, как музеи Ватикана. От древних мозаик до незаконченной картины великого Леонардо- весь этот увлекательный путь вместе с Анной пролетел, как один миг. Надеюсь, будет возможность еще раз повторить это незабываемое путешествие в прошлое. Спасибо!!!