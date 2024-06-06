Музеи Ватикана – экскурсии в Риме

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи Ватикана» в Риме на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
44 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
39 за человека
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
О, великий Ватикан
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
158 отзывов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Содержательно интересно.
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Великолепная экскурсия, крайне содержательно, гид-настоящий профессионал. Не заметили как пролетело время. Одна из лучших экскурсий, на которых мы были.
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень понравилось. Гид рассказывала всё очень увлекательно и интересно. Самому трудно охватить (углубиться) такой объем информации, если, конечно, вы не
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    нтересуетесь этим вопросом глубоко. Основное всё рассказали. Для обзорной экскурсии - замечательно. Немного маловато времени, хотелось бы еще. И не хватает пинакотеки. Но есть возможность остаться и после экскурсии ещё походить самим. Мы так и сделали. Посмотрели и пинакотеку и музей скульптур и даже папский гараж (тоже любопытное место).

  • E
    Elena
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Прекрасная экскурсия с гидом Яной по музеям Ватикана
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
    Все было на высшем уровне! Ольге, большое спасибо за такую вовлеченную экскурсию! Очень рад! Спасибо.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    О, великий Ватикан
    7 часов, проведенные в Ватикане, пролетели незаметно, а это говорит о большом мастерстве гида. Наталья прекрасно смогла рассказать, как об исторической
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    составляющей произведений искусства, папского двора и самого Ватикана, так и о смысловых нагрузках, деталях жизни и деятельности великих творцов и многих щекотливых темах и спорных вопросах, касающихся столь маленького, но неимоверно влиятельного государства. Благодарим Наталью за переданные знания и просто приятное общение!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Музеи Ватикана»

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  5. Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
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  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Музеи Ватикана" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 39 до 270. Туристы уже оставили гидам 2338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи Ватикана», 2338 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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