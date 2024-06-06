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нтересуетесь этим вопросом глубоко. Основное всё рассказали. Для обзорной экскурсии - замечательно. Немного маловато времени, хотелось бы еще. И не хватает пинакотеки. Но есть возможность остаться и после экскурсии ещё походить самим. Мы так и сделали. Посмотрели и пинакотеку и музей скульптур и даже папский гараж (тоже любопытное место).