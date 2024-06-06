1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€39 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
5 часов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- KKarina4 июня 2024Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
- ААлена3 июня 2024Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ННаталья2 июня 2024Великолепная экскурсия, крайне содержательно, гид-настоящий профессионал. Не заметили как пролетело время. Одна из лучших экскурсий, на которых мы были.
- ЛЛариса31 мая 2024Очень понравилось. Гид рассказывала всё очень увлекательно и интересно. Самому трудно охватить (углубиться) такой объем информации, если, конечно, вы не
- EElena25 мая 2024Прекрасная экскурсия с гидом Яной по музеям Ватикана
- ААлексей21 мая 2024Все было на высшем уровне! Ольге, большое спасибо за такую вовлеченную экскурсию! Очень рад! Спасибо.
- ААнна21 мая 20247 часов, проведенные в Ватикане, пролетели незаметно, а это говорит о большом мастерстве гида. Наталья прекрасно смогла рассказать, как об исторической
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Музеи Ватикана»
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Сейчас в Риме в категории "Музеи Ватикана" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 39 до 270. Туристы уже оставили гидам 2338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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