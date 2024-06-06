Е Евгений Музеи Ватикана и Собор Святого Петра Содержательно интересно.

М Мария Групповая экскурсия в музеи Ватикана читать дальше 2 часа вышло намного больше и это было офигенно!!! Я такой информации нигде не читала и не знала о многом. Я довольна!!! Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на

В Виктория Музеи Ватикана и Собор Святого Петра читать дальше где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность! Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,

М Мария Галерея Боргезе с историком искусства Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹

М Мария Колизей и Римский Форум за 1 день Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍

K Karina Колизей и Римский Форум за 1 день Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆

А Алена Групповая экскурсия в музеи Ватикана Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!

Л Лиана Музеи Ватикана и Собор Святого Петра читать дальше это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍 Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что

Н Наташа От Пинакотеки до Сикстинской капеллы Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!