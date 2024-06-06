Искусство и музеи – экскурсии в Риме

Найдено 23 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Риме на русском языке, цены от €39, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
44 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
39 за человека
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Галерея Боргезе с историком искусства
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Сокровища Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Загадочный гений Караваджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме
Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство
10 июня в 15:30
12 июня в 10:30
125 за всё до 5 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 4 чел.
Сокровища палаццо Барберини
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сокровища палаццо Барберини
Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
140 за всё до 4 чел.
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции)
29 июня в 09:00
6 июля в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
214 за всё до 4 чел.
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
Сегодня в 11:00
12 июня в 13:30
118107 за всё до 5 чел.
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
17 июля в 15:00
18 июля в 15:00
150 за всё до 5 чел.
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
2 отзыва
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Начало: Рядом с Пантеоном
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
87 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ватикану
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
235 за всё до 5 чел.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Кинематографичный Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кинематографичный Рим
Пройти по следам известных фильмов и раскрыть местные киносекреты с историком культуры
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
185 за всё до 6 чел.
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Собор Сан-Пьетро в Риме: историческое путешествие и архитектурное великолепие
Познайте величие и красоту Собора Сан-Пьетро, вместе откроем его тайны и уникальные произведения искусства
Начало: На площади Сан-Пьетро
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 50 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Содержательно интересно.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на
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    2 часа вышло намного больше и это было офигенно!!! Я такой информации нигде не читала и не знала о многом. Я довольна!!!

    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Н
    Наташа
    2 июня 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
  • N
    Nailia
    31 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Искусство и музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
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  3. От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
  4. Колизей и Римский Форум за 1 день
  5. Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
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  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
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  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 23 экскурсии от 39 до 270 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 2710 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 2710 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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