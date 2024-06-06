1 чел.
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Групповая
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€39 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
4 часа
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный гений Караваджо: уникальная экскурсия в Риме
Познайте тайны Караваджо, пройдитесь по историческим улицам Рима, где оживает его искусство
10 июня в 15:30
12 июня в 10:30
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища палаццо Барберини
Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции)
29 июня в 09:00
6 июля в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
Сегодня в 11:00
12 июня в 13:30
118€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом
Начало: В районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
17 июля в 15:00
18 июля в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Билеты
1 час
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Начало: Рядом с Пантеоном
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
€87 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
€235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинематографичный Рим
Пройти по следам известных фильмов и раскрыть местные киносекреты с историком культуры
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Сан-Пьетро в Риме: историческое путешествие и архитектурное великолепие
Познайте величие и красоту Собора Сан-Пьетро, вместе откроем его тайны и уникальные произведения искусства
Начало: На площади Сан-Пьетро
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от €50 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ММария5 июня 2024Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ММария5 июня 2024Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
- ММария5 июня 2024Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
- KKarina4 июня 2024Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
- ААлена3 июня 2024Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ННаташа2 июня 2024Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
- NNailia31 мая 2024Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Искусство и музеи»
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