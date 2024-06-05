1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
«Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€39 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
4 часа
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
«Восхититься Сикстинской капеллой»
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
«Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
«В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
«Совершенная красота Сикстинской капеллы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
«Сикстинская капелла: история совершенства»
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€214 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
«Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от €75 за билет
Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
«МУЗЕИ ВАТИКАНА/СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА/СТАНЦЫ РАФАЭЛЯ»
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
€40 за билет
Билеты
3 часа
История шедевров и Сикстинская капелла
Начало: Высылается после подтверждения бронирования
«История Сикстинской капеллы Мы приглашаем Вас посетить Сикстинскую капеллу, домовую церковь в Ватикане, построенную в конце XV века по заказу папы римского Сикста IV»
Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€40 за билет
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Самое позднее время для входа в музеи — 18:00, музеи закрываются в 20:00, но галереи и Сикстинскую капеллу закрывают уже в 19:30»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
€235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
«Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Билеты
3 часа
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Начало: Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del V...
«Одним из самых знаменитых памятников архитектуры Ватикана является Сикстинская капелла, которую вы непременно посетите»
Расписание: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
25 июля в 08:00
26 июля в 08:00
€30 за билет
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Сикстинскую капеллу — символ Ватикана и самую знаменитую молельню в мире, ради которой многие и приезжают в Рим»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
«И, наконец, главная цель нашей экскурсии – легендарная Сикстинская капелла – истинный шедевр искусства эпохи Возрождения»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- KKarina4 июня 2024Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
- ААлена3 июня 2024Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ЯЯрославна2 июня 2024Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
- ННаташа2 июня 2024Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
- ННаталья2 июня 2024Великолепная экскурсия, крайне содержательно, гид-настоящий профессионал. Не заметили как пролетело время. Одна из лучших экскурсий, на которых мы были.
- NNailia31 мая 2024Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
- ЛЛариса31 мая 2024Очень понравилось. Гид рассказывала всё очень увлекательно и интересно. Самому трудно охватить (углубиться) такой объем информации, если, конечно, вы не
- ТТатьяна29 мая 2024Добрый день! Вчера побывал на замечательной экскурсии в Ватикан и Сикстинскую капеллу. Хочу поблагодарить Екатерину прекрасного экскурсовода!!!!!! Очень понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов. Если Вам пока не удалось побывать на её экскурсии, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Сикстинская капелла»
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