Экскурсии в Сикстинскую капеллу в Риме

Найдено 16 экскурсий в категории «Сикстинская капелла» в Риме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
44 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
«Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
39 за человека
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
«Восхититься Сикстинской капеллой»
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
О, великий Ватикан
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
158 отзывов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
«Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Сокровища Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
«В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
«Совершенная красота Сикстинской капеллы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
«Сикстинская капелла: история совершенства»
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
214 за всё до 4 чел.
Экскурсия в музеи Ватикана (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
732 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
«Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от 75 за билет
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
90 отзывов
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
«МУЗЕИ ВАТИКАНА/СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА/СТАНЦЫ РАФАЭЛЯ»
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
40 за билет
История шедевров и Сикстинская капелла
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
21 отзыв
История шедевров и Сикстинская капелла
Начало: Высылается после подтверждения бронирования
«История Сикстинской капеллы Мы приглашаем Вас посетить Сикстинскую капеллу, домовую церковь в Ватикане, построенную в конце XV века по заказу папы римского Сикста IV»
Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
40 за билет
Вечерняя прогулка по Ватикану
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Самое позднее время для входа в музеи — 18:00, музеи закрываются в 20:00, но галереи и Сикстинскую капеллу закрывают уже в 19:30»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
235 за всё до 5 чел.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
«Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Билеты
3 часа
47 отзывов
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Начало: Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del V...
«Одним из самых знаменитых памятников архитектуры Ватикана является Сикстинская капелла, которую вы непременно посетите»
Расписание: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
25 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 за билет
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Сикстинскую капеллу — символ Ватикана и самую знаменитую молельню в мире, ради которой многие и приезжают в Рим»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220 за всё до 5 чел.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
«И, наконец, главная цель нашей экскурсии – легендарная Сикстинская капелла – истинный шедевр искусства эпохи Возрождения»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00
250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

  • K
    Karina
    4 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Я
    Ярославна
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
  • Н
    Наташа
    2 июня 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Великолепная экскурсия, крайне содержательно, гид-настоящий профессионал. Не заметили как пролетело время. Одна из лучших экскурсий, на которых мы были.
  • N
    Nailia
    31 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень понравилось. Гид рассказывала всё очень увлекательно и интересно. Самому трудно охватить (углубиться) такой объем информации, если, конечно, вы не
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    нтересуетесь этим вопросом глубоко. Основное всё рассказали. Для обзорной экскурсии - замечательно. Немного маловато времени, хотелось бы еще. И не хватает пинакотеки. Но есть возможность остаться и после экскурсии ещё походить самим. Мы так и сделали. Посмотрели и пинакотеку и музей скульптур и даже папский гараж (тоже любопытное место).

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Экскурсия в музеи Ватикана (билеты включены)
    Добрый день! Вчера побывал на замечательной экскурсии в Ватикан и Сикстинскую капеллу. Хочу поблагодарить Екатерину прекрасного экскурсовода!!!!!! Очень понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов. Если Вам пока не удалось побывать на её экскурсии, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Сикстинская капелла»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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