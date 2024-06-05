🚶 Пешая Групповая 3 часа 44 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом Начало: От метро Ottaviano San Pietro «Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15 € 39 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2122 отзыва Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить Начало: У входа в музеи Ватикана «Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества» € 75 за билет

Индивидуальная 4 часа 143 отзыва От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии Начало: перед входом в музеи Ватикана «Восхититься Сикстинской капеллой» € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 158 отзывов О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима «Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело» € 215 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 117 отзывов Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях Начало: У музеев Ватикана Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15 € 85 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Сокровища Ватикана Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра Начало: Возле Ватикана «В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов» € 180 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 57 отзывов По музеям Ватикана с историком искусств Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап Начало: по договоренности «Совершенная красота Сикстинской капеллы» € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана «Сикстинская капелла: история совершенства» € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 732 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения Начало: Via Tunisi, 2 «Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело» Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам от € 75 за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 90 отзывов Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас Начало: Музеи Ватикана «МУЗЕИ ВАТИКАНА/СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА/СТАНЦЫ РАФАЭЛЯ» Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00 € 40 за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 21 отзыв История шедевров и Сикстинская капелла Начало: Высылается после подтверждения бронирования «История Сикстинской капеллы Мы приглашаем Вас посетить Сикстинскую капеллу, домовую церковь в Ватикане, построенную в конце XV века по заказу папы римского Сикста IV» Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45 € 40 за билет

Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Вечерняя прогулка по Ватикану Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев Начало: у входа в музеи Ватикана «Самое позднее время для входа в музеи — 18:00, музеи закрываются в 20:00, но галереи и Сикстинскую капеллу закрывают уже в 19:30» € 235 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры Начало: Неподалеку от музеев Ватикана «Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап» € 270 за всё до 10 чел.

Билеты 3 часа 47 отзывов Сикстинская капелла и музеи Ватикана Начало: Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del V... «Одним из самых знаменитых памятников архитектуры Ватикана является Сикстинская капелла, которую вы непременно посетите» Расписание: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса € 30 за билет

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 2 отзыва Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни Начало: У входа в музеи Ватикана «Сикстинскую капеллу — символ Ватикана и самую знаменитую молельню в мире, ради которой многие и приезжают в Рим» € 220 за всё до 5 чел.