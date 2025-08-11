Отправьтесь в необычное путешествие под улицами Рима. Вас ждут катакомбы, крипта капуцинов и древняя базилика — места, где оживает история. Удобный трансфер и сопровождение гида сделают поездку комфортной и насыщенной.
Описание экскурсииКрипта капуцинов — «Костяная часовня» Начните путешествие с посещения крипты капуцинов, где монахи использовали кости почти 4000 братьев для создания замысловатых узоров. Атмосфера этого места впечатляет настолько, что крипту прозвали «Костяной часовней». Катакомбы Рима Затем на комфортабельном автобусе вы отправитесь в священные катакомбы. Когда‑то именно здесь ранние христиане, вдали от преследований, исповедовали свою веру. Подземные туннели, гробницы и истории вашего гида помогут ощутить дух первых веков христианства. Базилика Сан-Мартино-ай-Монти Финальная остановка — базилика Сан-Мартино-ай-Монти, построенная в IV веке. Внутри сохранились фрески в стиле барокко, древние мозаики и остатки первого титулуса, где проходили богослужения. Не упустите шанс исследовать подземные помещения и открыть для себя многослойное прошлое Рима. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Не допускается: шорты, короткие юбки, рубашки без рукавов, детские коляски.
- Важно знать: по воскресеньям посещение базилики может быть ограничено из‑за богослужений.
- Не подходит для: людей с ограниченной подвижностью и пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крипта капуцинов («Костяная часовня»)
- Катакомбы Рима
- Базилика Сан-Мартино-ай-Монти
- Подземные помещения базилики Сан-Мартино-ай-Монти
Что включено
- Трансфер на автобусе с кондиционером
- Услуги гида
- Входной билет и аудиогид по криптам и музею капуцинов
- Входной билет в римские катакомбы
- Входной билет в базилику Сан-Мартино-ай-Монти
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Личные расходы
Место начала и завершения?
WF3Q+G9W Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
11 авг 2025
Наш гид Сэм был организованным и информативным. Экскурсия прошла очень приятно, всё удалось узнать и увидеть.
Р
Роман
10 июл 2025
Экскурсия понравилась — мы посетили три объекта, а гид Мария была просто замечательной. Она рассказала не только об истории каждого места, но и о современной жизни римлян. Очень тёплая и внимательная, всегда следила, чтобы все знали, как вернуться после экскурсии. Рекомендуем этот тур и особенно нашего гида. И плюс — не увидели ни одного крыса в катакомбах!
А
Артём
24 апр 2025
Нам очень понравилась эта экскурсия. Было много интересных и важных мест, которые легко было бы пропустить без гида. Обязательно порекомендуем её всем, кто собирается в Рим!
