Р Роман

Экскурсия понравилась — мы посетили три объекта, а гид Мария была просто замечательной. Она рассказала не только об истории каждого места, но и о современной жизни римлян. Очень тёплая и внимательная, всегда следила, чтобы все знали, как вернуться после экскурсии. Рекомендуем этот тур и особенно нашего гида. И плюс — не увидели ни одного крыса в катакомбах!