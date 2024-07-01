Экскурсии по подземельям и пещерам Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Риме на русском языке, цены от €49, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Рима в Умбрию
🚗 На машине
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
29 июля в 08:00
30 июля в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером
3 отзыва
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером
Начало: Piazza Barberini, 00187 Roma RM, Italy
Завтра в 09:40
10 июля в 09:20
49 за человека
Рим подземный. Рим мистерий
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Оказаться в удивительном храме, спуститься на глубину 19 метров и перенестись на 2000 лет назад
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
180144 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    1 июля 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером
    Увлекательная экскурсия! В итоге мы объединились в большую группу после первой остановки и нашего первоначального гида, который был немного обломочным,
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    но все гиды были великолепны. В конце тура не вернулся в исходное место, что немного повлияло на наши планы на день. Ничего страшного, но в первоначальном списке тур по штату закончился бы в отправной точке.

  • А
    Алан
    26 июня 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером
    Отличный тур. Не так мрачно, как вы можете себе представить, с объяснением обычаев древних римлян и католиков, а также с
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    большим количеством предыстории и истории. О католической вере и ее трансформации столько же, сколько и о склепах. Оно того стоит как для религиозных, так и для нерелигиозных людей, если у вас есть непредвзятость и интерес к изучению чего-то нового. Я бы пошел еще раз.

  • К
    Карина
    15 июня 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером
    Это был действительно хороший гид и захватывающая поездка.
  • А
    Анна
    11 января 2024
    Из Рима в Умбрию
    Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки. Марину – интересный рассказчик,
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    подача материала активная, чувствуется хороший объём знаний и умение превратить его в красочную историю, слушать и общаться очень легко. Сама локация очень интересна для изучения, плюс там очень красиво.

  • М
    Марина
    15 марта 2020
    Из Рима в Умбрию
    Несмотря на то, что прошло уже больше двух недель после посещения Орвието, все время возвращаюсь мысленно к этому удивительному городку.
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    В нем все прекрасно: виды с крепости и колокольни, колодец(в него надо обязательно спуститься, чтобы прочувствовать гениальность инженерной мысли), и конечно СОБОР! Это просто шедевр! Спасибо Марине, что в ее списке есть такая экскурсия! Всего полтора часа на электричке из Рима(кошмар с туннелями и перепадами давления можно пережить) и вы оказываетесь в тихом уютном городке, наслаждаетесь видами, фресками, рассказами Марины. Нам немного не хватило времени на покупку вина и кружев - фиеста….. Но как-нибудь в другой раз. .

  • l
    leonidmb
    17 сентября 2018
    Тайны подземного Рима/ Христианские святыни
    Спасибо Елене за отлично спланированную и интересно проведенную экскурсию по главным Христианским Соборам Вечного Города. Мы увидели и осмотрели даже чуть больше, чем задумывали сами накануне, с интересным и хорошим рассказом нашего гида. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 марта 2016
    Из Рима в Умбрию
    Поездка была прекрасной, большое спасибо Марине и ее подруге - Кате: была возможность полюбоваться пейзажами Умбрии, заехать в умирающий город
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    - Баньореджо, и, конечно, увидеть Орвьето. Кафедральный собор восхитил, особенно - барельефы; сам городок довольно милый, со своей душевной атмосферой. Хотелось бы вернуться еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Подземные»

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  4. Фонтан Треви
  5. Колизей
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  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 267 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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