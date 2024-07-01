1 чел.
По популярности
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
29 июля в 08:00
30 июля в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером
Начало: Piazza Barberini, 00187 Roma RM, Italy
Завтра в 09:40
10 июля в 09:20
€49 за человека
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Оказаться в удивительном храме, спуститься на глубину 19 метров и перенестись на 2000 лет назад
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
180€144 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел1 июля 2024Увлекательная экскурсия! В итоге мы объединились в большую группу после первой остановки и нашего первоначального гида, который был немного обломочным,
- ААлан26 июня 2024Отличный тур. Не так мрачно, как вы можете себе представить, с объяснением обычаев древних римлян и католиков, а также с
- ККарина15 июня 2024Это был действительно хороший гид и захватывающая поездка.
- ААнна11 января 2024Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки. Марину – интересный рассказчик,
- ММарина15 марта 2020Несмотря на то, что прошло уже больше двух недель после посещения Орвието, все время возвращаюсь мысленно к этому удивительному городку.
- lleonidmb17 сентября 2018Тайны подземного Рима/ Христианские святыниСпасибо Елене за отлично спланированную и интересно проведенную экскурсию по главным Христианским Соборам Вечного Города. Мы увидели и осмотрели даже чуть больше, чем задумывали сами накануне, с интересным и хорошим рассказом нашего гида. Рекомендую!
- ЕЕлена28 марта 2016Поездка была прекрасной, большое спасибо Марине и ее подруге - Кате: была возможность полюбоваться пейзажами Умбрии, заехать в умирающий город
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