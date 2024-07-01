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В нем все прекрасно: виды с крепости и колокольни, колодец(в него надо обязательно спуститься, чтобы прочувствовать гениальность инженерной мысли), и конечно СОБОР! Это просто шедевр! Спасибо Марине, что в ее списке есть такая экскурсия! Всего полтора часа на электричке из Рима(кошмар с туннелями и перепадами давления можно пережить) и вы оказываетесь в тихом уютном городке, наслаждаетесь видами, фресками, рассказами Марины. Нам немного не хватило времени на покупку вина и кружев - фиеста….. Но как-нибудь в другой раз. .