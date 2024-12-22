Билеты
Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
Начало: Piazza Barberini, 00187 Roma RM, Italy
Завтра в 14:20
19 сен в 14:20
€64 за билет
Групповая
до 20 чел.
Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
Начало: Via Appia Antica, 110/126, 00179 Roma RM, Italy
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
€14 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный мир Рима
Начало: Via Labicana, 95, 00184 Roma
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААдиля22 декабря 2024Очень необычно, познавательно, впечатляющие подземелья, склепы, скелеты😱
Отдельное спасибо отзывчивым гидам! Опоздала на экскурсию к сожалению, помогли наверстать упущенное быстро и эффективно😊
- RRachel8 июля 2024Очень дружелюбный гид, мы узнаем много интересного о катакомбах Рима, атмосфера очень дружелюбная. С другой стороны, в отличие от парижских, здесь не ждите увидеть кости! Персонал очень любезный, мне пришлось отложить визит из-за проблем с транспортом, и они любезно согласились.
- ККирилл4 июля 2024Это короткая экскурсия, но очень интересная. Древняя и католическая история. Люди дружелюбные, и на месте стоял грузовик с едой. Поблизости
- ХХанум3 июля 2024Поехали в этот тур в ожидании костей, и нам дали глубокий урок истории и вызвали интерес к монахам-капуцинам и истории.
- AAnton3 июля 2024Отличный английский гид
- ККристина2 июля 2024Наш гид был действительно великолепен, Эмилиано очень внимателен к людям.
- ААндрей2 июля 2024Это короткая экскурсия, которая проходит немного за пределами города, так что планируйте, что это будет самая длинная часть. Но оно
- ППавел1 июля 2024Увлекательная экскурсия! В итоге мы объединились в большую группу после первой остановки и нашего первоначального гида, который был немного обломочным,
- ССоня30 июня 2024Действительно отличный, супер хороший гид
- ААлан26 июня 2024Отличный тур. Не так мрачно, как вы можете себе представить, с объяснением обычаев древних римлян и католиков, а также с
- ККарина15 июня 2024Это был действительно хороший гид и захватывающая поездка.
