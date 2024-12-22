Мои заказы

Катакомбы Рима – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Катакомбы Рима» в Риме на русском языке, цены от €14. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
Пешая
3.5 часа
7 отзывов
Билеты
Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
Начало: Piazza Barberini, 00187 Roma RM, Italy
Завтра в 14:20
19 сен в 14:20
€64 за билет
Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
Пешая
30 минут
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
Начало: Via Appia Antica, 110/126, 00179 Roma RM, Italy
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
€14 за человека
Подземный мир Рима
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный мир Рима
Начало: Via Labicana, 95, 00184 Roma
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Адиля
    22 декабря 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
    Очень необычно, познавательно, впечатляющие подземелья, склепы, скелеты😱
    Отдельное спасибо отзывчивым гидам! Опоздала на экскурсию к сожалению, помогли наверстать упущенное быстро и эффективно😊
  • R
    Rachel
    8 июля 2024
    Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
    Очень дружелюбный гид, мы узнаем много интересного о катакомбах Рима, атмосфера очень дружелюбная. С другой стороны, в отличие от парижских, здесь не ждите увидеть кости! Персонал очень любезный, мне пришлось отложить визит из-за проблем с транспортом, и они любезно согласились.
  • К
    Кирилл
    4 июля 2024
    Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
    Это короткая экскурсия, но очень интересная. Древняя и католическая история. Люди дружелюбные, и на месте стоял грузовик с едой. Поблизости
    читать дальше

    нет магазинов и ресторанов. Открытые поля травы с прорезанными дорогами. Немноголюдно, но оплата билета онлайн быстро перемещает очередь. Совершенно недоступно для людей с ограниченными возможностями передвижения.

  • Х
    Ханум
    3 июля 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
    Поехали в этот тур в ожидании костей, и нам дали глубокий урок истории и вызвали интерес к монахам-капуцинам и истории.
    читать дальше

    Все три места были потрясающими, они действительно дают вам представление о различных направлениях римской истории, которые вы можете исследовать. Взял мою маму в этот тур (и склепы не совсем то, что она уделяла приоритетное внимание в нашем маршруте в Риме), и мы оба были впечатлены и признательны за предоставленную историческую информацию. Определенно необходимо посетить все, что можно сделать в Риме в глуши.

  • A
    Anton
    3 июля 2024
    Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
    Отличный английский гид
  • К
    Кристина
    2 июля 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
    Наш гид был действительно великолепен, Эмилиано очень внимателен к людям.
  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
    Это короткая экскурсия, которая проходит немного за пределами города, так что планируйте, что это будет самая длинная часть. Но оно
    читать дальше

    того стоит! Лишь 1% катакомб открыт для публики. Но о нем действительно хорошо заботятся и прекрасно раскопали. Никаких скелетов, к сожалению. Но действительно захватывающая история. Самые удивительные катакомбы, которые я видел. Определенно рекомендую.

  • П
    Павел
    1 июля 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
    Увлекательная экскурсия! В итоге мы объединились в большую группу после первой остановки и нашего первоначального гида, который был немного обломочным,
    читать дальше

    но все гиды были великолепны. В конце тура не вернулся в исходное место, что немного повлияло на наши планы на день. Ничего страшного, но в первоначальном списке тур по штату закончился бы в отправной точке.

  • С
    Соня
    30 июня 2024
    Входной билет в катакомбы Святого Каллиста и экскурсия с гидом
    Действительно отличный, супер хороший гид
  • А
    Алан
    26 июня 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
    Отличный тур. Не так мрачно, как вы можете себе представить, с объяснением обычаев древних римлян и католиков, а также с
    читать дальше

    большим количеством предыстории и истории. О католической вере и ее трансформации столько же, сколько и о склепах. Оно того стоит как для религиозных, так и для нерелигиозных людей, если у вас есть непредвзятость и интерес к изучению чего-то нового. Я бы пошел еще раз.

  • К
    Карина
    15 июня 2024
    Подземный тур по склепам и катакомбам с трансфером (только на англ. языке)
    Это был действительно хороший гид и захватывающая поездка.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Катакомбы Рима»

Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2025
Сейчас в Риме в категории "Катакомбы Рима" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 140. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
