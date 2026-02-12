Описание тура
Ты увидишь всё самое главное в Рим, прочувствуешь ренессансную Флоренция и растворишься в утренней магии Венеция, путешествуя в камерной группе с профессиональными гидами и проживанием в комфортных отелях. Вас ждут Капеллы Медичи, средневековый Сан-Джиминьяно, винодельня в Chianti Classico с дегустацией и обедом, и финальная гондола по тихим каналам Венеции. Это идеальный маршрут для первой поездки в Италию и не просто путешествие, а история любви к стране, где каждый день наполнен вкусом, красотой и ощущением, что жизнь наконец происходит правильно.
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Программа тура по дням
Вечный город - Рим
Заселяемся в отель 4 звезды и сразу выходим знакомиться с Римом вместе с профессиональным гидом.
Первая встреча с городом начинается у Колизея. Построенный в I веке нашей эры при династии Флавиев, он вмещал до 50 тысяч зрителей и был главным символом могущества Римской империи. Здесь проходили гладиаторские бои, публичные зрелища и театрализованные охоты. Гид объяснит, как архитектура использовалась как инструмент власти и почему Колизей стал прообразом всех современных стадионов.
Далее прогулка вдоль Римского форума, политическому и религиозному центру античного Рима. Именно здесь заседал сенат, проходили триумфальные шествия и решались судьбы Европы.
Продолжаем путь к Пантеону, храму всех богов, перестроенному при императоре Адриане во Ii веке. Его бетонный купол до сих пор считается инженерным чудом и остается крупнейшим неармированным куполом в мире.
Финальный аккорд дня это фонтан Треви, созданный в Xviii веке в стиле позднего барокко. По традиции бросаем монетку, чтобы вернуться в Рим.
Вечером ужин в локальной траттории. Паста, вино и первое настоящее ощущение Италии.
Флоренция
Утром переезд на скоростном поезде во Флоренцию. Заселение в комфортный отель в самом центре города, обедаем и сразу выходим на экскурсию с профессиональным лицензированным гидом.
Начинаем знакомство с Флоренцией с Капеллы Медичи. Это фамильный мавзолей династии Медичи, семьи, которая фактически создала Ренессанс. Именно они финансировали Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи, управляли городом через банки и политику и превратили Флоренцию в культурную столицу Европы.
Мы посещаем Новую сакристию, спроектированную Микеланджело в Xvi веке. Здесь архитектура и скульптура соединяются в философское размышление о времени, власти и человеческой судьбе. Это одно из самых эмоционально сильных мест города.
После Капеллы продолжаем прогулку по историческому центру. Выходим к Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, где гид расскажет о куполе Брунеллески, ставшем инженерным чудом Xv века и символом новой эпохи.
Далее Пьяцца делла Синьория, политическое сердце средневековой Флоренции, и двориков, где родился Данте.
Вечером прогулка к Понте Веккьо и встреча заката над рекой Арно. Ужин с тосканским вином и атмосфера города, который умеет быть одновременно величественным и очень личным.
Chianti Classico и Сан-Джиминьяно
Сегодня мы выезжаем из Флоренция в сердце Тосканы. Это день лёгкого и чувственного путешествия, где главные роли играют пейзажи, вкус и атмосфера.
Chianti Classico это один из старейших винодельческих регионов Европы, официально закреплённый указом Козимо Iii Медичи ещё в 1716 году. Именно здесь выращивают сорт санджовезе, ставший основой большинства тосканских вин.
Наш день начинается с посещения винодельни. В расслабленном формате знакомимся с процессом производства и переходим к дегустации четырёх разных вин региона, чтобы почувствовать разницу выдержки и стиля.
После дегустации нас ждёт обед прямо на винодельне. Попробуем традиционную тосканскую пасту, приготовленную из локальных продуктов, в сопровождении вина.
Далее отправляемся в Сан Джиминьяно, средневековый город башен и один из самых хорошо сохранившихся городов Тосканы, включённый в список наследия Юнеско. В Xiii веке здесь было более 70 башен, каждая принадлежала богатой семье и символизировала её влияние. До наших дней сохранилось 14, именно они формируют узнаваемый силуэт города.
Прогулка проходит в свободном ритме. Можно пройтись по историческому центру, подняться на смотровую площадку с видом на тосканские холмы, попробовать знаменитое Vernaccia di San Gimignano или просто посидеть на площади с кофе и наблюдать за жизнью города.
Вечером возвращаемся во Флоренцию, у тебя будет время еще немного прогуляться по этому чудесному городу.
Венеция
Утром переезд в Венецию и заселение в центральный отель 4 звезды.
Экскурсия с профессиональным гидом начинается на Площади Сан Марко, главной сцене бывшей Венецианской республики. Здесь сосредоточены главные символы морской державы.
Увидим Дворец дожей, резиденции правителей Венеции. Этот дворец был одновременно политическим центром, судом и тюрьмой. Гид расскажет, как Венеция более тысячи лет сохраняла независимость благодаря торговле и дипломатии.
Прогулка вдоль Гранд канала, главной водной артерии города, окруженной дворцами Xiii и Xviii веков.
Свободное время для самостоятельных открытий.
Вечером ужин с морепродуктами.
Чао
Утром Венеция особенно красива. Лёгкий туман над каналами, почти пустые улочки и мягкий рассветный свет создают ощущение, будто город принадлежит только нам.
Нас ждет утренняя прогулка на гондоле. Это самое атмосферное время для такого опыта. Тихая вода, отражения старинных фасадов, мосты без туристической суеты и ощущение абсолютной магии города на воде. Идеальный момент для красивых фотографий и финальных кадров путешествия.
После прогулки возвращаемся в отель, собираем вещи и выезжаем групповым трансфером в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Что включено
- Проживание 4 ночи в отелях Рим, Флоренция и Венеция
- Завтраки в отелях
- Все переезды между городами на скоростных поездах (Рим Флоренция Венеция)
- Экскурсионное сопровождение профессиональных лицензированных гидов в Риме, Флоренции и Венеции
- Выезд в регион Chianti Classico
- Посещение винодельни дегустация 4 сортов тосканских вин обед на винодельне с традиционной местной пастой
- Поездка в Сан Джиминьяно и свободная прогулка по средневековому городу
- Утренняя прогулка на гондоле в Венеции в день выезда
- Групповой трансфер в аэропорт Венеции
- Групповой трансфер из аэропорта Рима
- Сопровождение организатора на протяжении всего маршрута
- Предтуровая поддержка консультации по подготовке к поездке
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Страховка
- Визовые сборы
- Обеды и ужины
Визы
шенгенская виза