1 день

Вечный город - Рим

Заселяемся в отель 4 звезды и сразу выходим знакомиться с Римом вместе с профессиональным гидом.

Первая встреча с городом начинается у Колизея. Построенный в I веке нашей эры при династии Флавиев, он вмещал до 50 тысяч зрителей и был главным символом могущества Римской империи. Здесь проходили гладиаторские бои, публичные зрелища и театрализованные охоты. Гид объяснит, как архитектура использовалась как инструмент власти и почему Колизей стал прообразом всех современных стадионов.

Далее прогулка вдоль Римского форума, политическому и религиозному центру античного Рима. Именно здесь заседал сенат, проходили триумфальные шествия и решались судьбы Европы.

Продолжаем путь к Пантеону, храму всех богов, перестроенному при императоре Адриане во Ii веке. Его бетонный купол до сих пор считается инженерным чудом и остается крупнейшим неармированным куполом в мире.

Финальный аккорд дня это фонтан Треви, созданный в Xviii веке в стиле позднего барокко. По традиции бросаем монетку, чтобы вернуться в Рим.

Вечером ужин в локальной траттории. Паста, вино и первое настоящее ощущение Италии.

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