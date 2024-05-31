7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
«Выделим время на самостоятельное знакомство с городом, и вернёмся в отель»
16 дек в 10:00
28 дек в 10:00
€1 450 за человека
8 дней
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
«По прибытии вы познакомитесь с архитектурными жемчужинами в историческом центре города — площадями, соборами, усыпальницами Микеланджело, Макиавелли, Галилея»
16 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
€400 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
«Продолжая знакомство с кухней и виноделием, поедем в Сан-Джиминьяно»
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1 950 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия31 мая 2024С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Риме в ноябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 400 до 1 950. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Рима нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Риме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке