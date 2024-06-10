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Пеннабилли! Этот городок в Апеннинских горах словно живопись Ренессанса.



Каждый уголок здесь — гениальная картина, каждый пейзаж — шедевр, каждая реплика на табличке — в точку. В 1989-м в Пеннабилли поселился маэстро Тонино Гуэрра. Всё, к чему он прикоснулся, стало поэзией и обрело смысл. Мы пройдём по связанным с ним местам и проникнемся их чарующей атмосферой.