Пеннабилли! Этот городок в Апеннинских горах словно живопись Ренессанса.
Каждый уголок здесь — гениальная картина, каждый пейзаж — шедевр, каждая реплика на табличке — в точку. В 1989-м в Пеннабилли поселился маэстро Тонино Гуэрра. Всё, к чему он прикоснулся, стало поэзией и обрело смысл. Мы пройдём по связанным с ним местам и проникнемся их чарующей атмосферой.
Каждый уголок здесь — гениальная картина, каждый пейзаж — шедевр, каждая реплика на табличке — в точку. В 1989-м в Пеннабилли поселился маэстро Тонино Гуэрра. Всё, к чему он прикоснулся, стало поэзией и обрело смысл. Мы пройдём по связанным с ним местам и проникнемся их чарующей атмосферой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии по сказочному Пеннабилли вы:
- Посетите дом-музей Тонино Гуэрры
- Полюбуетесь живописными холмами и рекой Рубикон
- Увидите колокол Далай Ламы
- Осмотрите романскую церковь Святого Христофора с фресками 14 века
- Оцените местную Триумфальную арку
- Побываете в «галерее забытых Мадонн» со старинными иконами
Кроме того, погуляете по трём необычным садам: Мыслей, Забытых фруктов и Каменных цветов. Увидите скульптуры, расположенные по магической схеме. А ещё фрукты и овощи времён Римской империи, памятники в виде шишек, улиток, листьев и желудей. И солнечные часы, где отображаются профили дорогих друзей Гуэрры: Федерико Феллини и Джульетты Мазины.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota Proace
- Время в пути от Римини до Пеннабилли — 30 минут в одну сторону
- Билеты в дом-музей Тонино Гуэрры оплачиваются дополнительно — 10 евро с человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Римини
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Римини
Провела экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Елена. Живу в Италии. Я — искусствовед по образованию и хороший рассказчик по призванию. Всё начиналось с семейных экскурсий по городам Ломбардии (Кремона, Павия, Бергамо, Милан, Мантова). Позже присоединились друзья и друзья друзей. Я помогу вам сформировать багаж драгоценных знаний, бесценных впечатлений и незабываемых воспоминаний об искусстве эпохи итальянского Возрождения.Задать вопрос
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