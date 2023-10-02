Экскурсии проходящие только летом в Римини

Найдено 6 экскурсий в категории «Летние» в Римини на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Исследовать красоты города и проникнуться его вело-культурой на неформальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Римини - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Римини - первое знакомство
Увидеть все знаковые места города и услышать о них любопытные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Гедонистическое путешествие из Римини
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Гедонистическое путешествие из Римини
Оценить знаменитые региональные вина и погулять по сказочному городку на краю обрыва
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
от 130 за всё до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Из Римини - в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
Побывать в самом большом в Европе тематическом парке и познакомиться со всей Италией за 2 часа
Начало: У входа в парк
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Посетить идиллический город, где жил великий поэт, сценарист и художник Тонино Гуэрра
Начало: На ж/д вокзале Римини
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
640 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    2 октября 2023
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.
  • О
    Ольга
    8 августа 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.
  • Е
    Еллада
    11 июня 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.
  • А
    Анастасия
    18 мая 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды)) Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!
  • В
    Виктор
    29 июля 2022
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Мы убедились: Римини возможно рассмотреть, исключительно передвигаясь на велосипеде. Правильная идея! Константин - отличный гид с глубоким знанием истории и современности города. Рекомендую и велопрогулку, и Константина!
  • Е
    Екатерина
    17 июля 2022
    Римини - первое знакомство
    Прекрасная экскурсия! Светлана очень качественно и интересно освятила для нас город Римини, его потрясающую историю и историю жителей. Она провела
    читать дальше

    нас по местам, на которые мы бы сами никогда не обратили внимание, и мы все, включая нашего 11ти летнего сына остались очень довольны. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям.

  • Н
    Наталья
    3 февраля 2020
    Римини - первое знакомство
    25января 2020г состоялось наше Первое Знакомство с Римини. Нашим гидом была Светлана. Всем советую начать знакомство с этим городом именно со Светланой! Узнаете историю города, увидите все исторические места и памятники, получите ответы на свои вопросы! Светлана-профессионал, прекрасный рассказчик, великолепный человек!!!
  • Е
    Елена
    28 сентября 2019
    Гедонистическое путешествие из Римини
    Все понравилось, спасибо
  • Г
    Геннадий
    23 сентября 2019
    Гедонистическое путешествие из Римини
    Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.

Ответы на вопросы от путешественников по Римини в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Римини
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
  2. Римини - первое знакомство
  3. Гедонистическое путешествие из Римини
  4. Из Римини - в Сан-Марино
  5. Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
Сколько стоит экскурсия по Римини в июне 2024
Сейчас в Римини в категории "Летние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 640. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Римини (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 37 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам