В Вадим Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!

Г Галина Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.