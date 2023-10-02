1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Велопрогулка по Римини позволит вам ощутить себя настоящим местным жителем. Исследуйте исторический центр, наслаждайтесь видами и узнайте о жизни города
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Парк «Италия в миниатюре» в Римини
Добро пожаловать в Римини! Прогуляйтесь по парку «Италия в миниатюре» и узнайте о 20 регионах страны. Уникальные экспонаты и интересные факты ждут вас
Начало: У входа в парк
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Римини - в волшебный Пеннабилли: дом-музей Тонино Гуэрры и живописные холмы
Индивидуальная экскурсия по живописному Пеннабилли с посещением дома-музея Тонино Гуэрры и романской церкви Святого Христофора
Начало: На ж/д вокзале Римини
Завтра в 13:00
8 июля в 10:00
€640 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим2 октября 2023Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!
- ГГалина6 сентября 2023Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.
- ВВиктор29 июля 2022Мы убедились: Римини возможно рассмотреть, исключительно передвигаясь на велосипеде. Правильная идея! Константин - отличный гид с глубоким знанием истории и современности города. Рекомендую и велопрогулку, и Константина!
Ответы на вопросы от путешественников по Римини в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Римини
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Римини в июле 2024
Сейчас в Римини в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 640. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Римини (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 18 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь