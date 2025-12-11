-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€133
€147 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
13 дек в 09:00
14 дек в 12:00
€230 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€171
€180 за всё до 4 чел.
