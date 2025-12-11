Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Сиене на русском языке, цены от €133, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 10% 57 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Сиена: путешествие в Средневековье В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии Начало: На Пьяцца-дель-Кампо €133 €147 за всё до 2 чел. Пешая 3 часа 71 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Сиена - готический сон и старинные традиции Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции Начало: По договорённости €230 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 5% 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания Начало: Около церкви Сан-Доменико €171 €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сиены

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиене Сиена: путешествие в Средневековье Сиена - готический сон и старинные традиции Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Сиене в декабре 2025 Сейчас в Сиене в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 133 до 230 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5

Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 139 ⭐ отзывов, цены от €133. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль