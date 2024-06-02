Семейные развлекательные экскурсии Сиены

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Сиене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сиена - готический сон и старинные традиции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
375 за всё до 4 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Сиена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
13 июня в 16:00
17 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Изат
    2 июня 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка
    читать дальше

    была лёгкой и не утомительной. Рассказ Татьяны об истории города и его современной жизни был очень увлекательным. Много интересных и любопытных фактов узнали о контрадах города,а посещение музея контрады Единорога стало хорошим завершением экскурсии.

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
  • П
    Полина
    13 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в
    читать дальше

    котором сохранились средневековые традиции: деление на контрады, ежегодные скачки и тд. Татьяна сама принадлежит к контраде Единорога, так что это был такой «взгляд изнутри», с рассказами про всякие забавные местные особенности и посещением музея контрады, в который просто так не попасть. Отличная прогулка, очень рекомендую!

  • В
    Вячеслав
    10 марта 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!
  • C
    Cергей
    22 февраля 2024
    Сиена - первое знакомство
    Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
    читать дальше

    спуски и подъемы по крутым узким сиенским улочкам. Гидов здесь вообще не много. Надежда ради нас приехала из другого города. Исторический материал знает досконально. Доброжелательна. Рассказчик-великолепный. Подробно ознакомила и с историей Пали (Палио) –не на что не похожих конных скачках с длинной интересной историей. Оценка- отлично.

  • Д
    Дарья
    13 февраля 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
  • М
    Михаил
    18 сентября 2023
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Отличная экскурсия все понравилось
    Отличная экскурсия все понравилосьОтличная экскурсия все понравилосьОтличная экскурсия все понравилось
  • М
    Мария
    15 сентября 2023
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Это была незабываемая экскурсия с Мариной. начиная с ее пунктуальности и заканчивая помощью и советами. Глубокие знания истории Тосканы и вообще Италии, захватывающие рассказы. Было супер интересно и познавательно. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сиена - готический сон и старинные традиции
  2. Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
  3. Сиена: путешествие в Средневековье
  4. Сиена - первое знакомство
Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 375. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 92 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам