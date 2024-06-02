И Изат Сиена - готический сон и старинные традиции Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!

Э Элина Сиена: путешествие в Средневековье Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!

М Марина Сиена: путешествие в Средневековье читать дальше была лёгкой и не утомительной. Рассказ Татьяны об истории города и его современной жизни был очень увлекательным. Много интересных и любопытных фактов узнали о контрадах города,а посещение музея контрады Единорога стало хорошим завершением экскурсии. Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка

Ю Юлия Сиена - готический сон и старинные традиции Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!

П Полина Сиена: путешествие в Средневековье читать дальше котором сохранились средневековые традиции: деление на контрады, ежегодные скачки и тд. Татьяна сама принадлежит к контраде Единорога, так что это был такой «взгляд изнутри», с рассказами про всякие забавные местные особенности и посещением музея контрады, в который просто так не попасть. Отличная прогулка, очень рекомендую! Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в

В Вячеслав Сиена - готический сон и старинные традиции Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!

C Cергей Сиена - первое знакомство читать дальше спуски и подъемы по крутым узким сиенским улочкам. Гидов здесь вообще не много. Надежда ради нас приехала из другого города. Исторический материал знает досконально. Доброжелательна. Рассказчик-великолепный. Подробно ознакомила и с историей Пали (Палио) –не на что не похожих конных скачках с длинной интересной историей. Оценка- отлично. Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает

Д Дарья Гастрономический интенсив по холмам Тосканы Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!

М Михаил Гастрономический интенсив по холмам Тосканы Отличная экскурсия все понравилось