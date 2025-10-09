Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Сиене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 68 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сиена - готический сон и старинные традиции Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции Начало: По договорённости €230 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 54 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Сиена: путешествие в Средневековье В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии Начало: На Пьяцца-дель-Кампо €160 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания Начало: Около церкви Сан-Доменико €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сиены

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиене Сиена - готический сон и старинные традиции Сиена: путешествие в Средневековье Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Сиене в октябре 2025 Сейчас в Сиене в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 230. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 130 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь