  1. Италия
  2. Сиена
  3. Экскурсии

Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр

Татьяна К.
Татьяна К. – Гид из Сиены
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €90 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр

Что вы увидите

  • Сыроварня
  • винодельня
  • старинные городки и деревушки (Сан Джиминиано, Чертальдо Альто)
Тоскана знаменита своими зелёными холмами и живописными пейзажами с оливковыми рощами, кипарисами и виноградниками.
У вас будет прекрасная возможность все это увидеть, прочувствовать, сфотографировать и даже попробовать Тоскану на вкус.
Я расскажу вам в деталях про процесс приготовления вина Кьянти и других Тосканских вин, и конечно же вы его попробуете на одной из виноделен на ваш выбор - в старинном аристократическом замке или в гостях у фермера, производителя вина в трёх поколениях.
Ну а всем любителям вкусно покушать - предлагаю посетить частную сыроварню, где мы подробно ознакомимся с рецептами и технологией приготовления овечьего сыра пекорино и рикотты с последующей их дегустацией. Вы сможете заглянуть в чаны с ферментированным молоком и холодильные ячейки с сырами в плесени. Плюс - посещение нескольких старинных городков и застывших во времени деревушек - «борго».
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Дегустации (15-20 евро с человека)
Начало
🚩 Piazza Giulio Masini 1 50052 Certaldo, Florence It
Место завершения
🏁 Жд вокзал города Certaldo, Piazza Giulio Masini 1 50052 Certaldo, Florence Italy
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр
Тосканские пейзажи, вино Кьянти и традиционный сыр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна К.
Татьяна К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Татьяна К. проводит ещё 1 экскурсию

Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
95
5 часов
Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино

Еще несколько необычных экскурсий в Сиене

Сиена — готический сон и старинные традиции
95
3 часа
Сиена — готический сон и старинные традиции
30 отзывов
Узнать, чем славится город, понять менталитет его жителей и разобраться в историческом наследии
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
250
7 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
6 отзывов
Увидеть, как живут в средневековых городках Италии, и узнать местную кулинарию изнутри
Сиена — "Помпеи средневековья"
150
3 часа
Сиена — "Помпеи средневековья"
4 отзыва
К плитам Сиенского Собора
150
4 часа
К плитам Сиенского Собора
1 отзыв
По Тоскане на кабриолете
скидка25%
265
199
3.5 часа
По Тоскане на кабриолете
Пьянящие пейзажи как из кинофильмов под лёгкие беседы о dolce vita
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино
300
5 часов
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино