Тоскана знаменита своими зелёными холмами и живописными пейзажами с оливковыми рощами, кипарисами и виноградниками.

У вас будет прекрасная возможность все это увидеть, прочувствовать, сфотографировать и даже попробовать Тоскану на вкус.

Я расскажу вам в деталях про процесс приготовления вина Кьянти и других Тосканских вин, и конечно же вы его попробуете на одной из виноделен на ваш выбор - в старинном аристократическом замке или в гостях у фермера, производителя вина в трёх поколениях.

Ну а всем любителям вкусно покушать - предлагаю посетить частную сыроварню, где мы подробно ознакомимся с рецептами и технологией приготовления овечьего сыра пекорино и рикотты с последующей их дегустацией. Вы сможете заглянуть в чаны с ферментированным молоком и холодильные ячейки с сырами в плесени. Плюс - посещение нескольких старинных городков и застывших во времени деревушек - «борго».