Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏

Д Дарья

Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!