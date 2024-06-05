1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
«Я познакомлю вас с гастрономическими обычаями этого красивейшего региона, расскажу, что и как надо пробовать, и докажу, что Тоскана – это действительно рай для гурманов»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино
Погрузитесь в мир вин Брунелло ди Монтальчино. Посетите два уникальных поместья, узнайте секреты виноделия и насладитесь неповторимыми вкусами
Начало: По договоренности
«Экскурсионный тур включает в себя, дегустацию вин территории Брунелло в двух поместьях территорий: маленькое - большое, известное - неизвестное»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
«Дегустация белого вина в винодельческом хозяйстве»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏
- ДДарья13 февраля 2024Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
- ММихаил18 сентября 2023Отличная экскурсия все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 450. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сиены, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024