Добро пожаловать в Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда
Начало: У замка Скалигеров
«Здесь есть всё для прекрасной прогулки: средневековый замок, старинные виллы, древнеримские руины, сказочные виды на озеро и уютная атмосфера»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Уникальная экскурсия по Сирмионе с посещением замка Скалигеров, гротов Катулла и термальных источников. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: У входа в старый город
«Полюбуетесь пейзажами озера Гарда, оцените работу (предположительно) Брусасорци и узнаете, когда в Сирмионе появились термальные здравницы»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€300 за всё до 12 чел.
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Начало: Сирмионе, на площади перед замком Скалигеров
Расписание: в любой день с 09.00 до 16 по договоренности
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр16 сентября 2025Понравилось все: и сама экскурсия и организация и гибкость (лучше сказать клиентоориентированность) Инессы. Мы первый раз в Италии. Чтобы сразу
- ЮЮлия12 июня 2025Удивительный городок Сирмионе покорил нас полностью, в том числе благодаря гиду Инессе)) Узнали много интересных фактов и посетили наикрасивейшие места, время пролетело незаметно, но впечатления остались навсегда! Особая благодарность Инессе за помощь в организации нашего отдыха на озере!
- ДДмитрий12 мая 20254 мая мы были на экскурсии "Добро пожаловать в Сирмионе!" c Инессой. Все началось с того, что Инесса порекомендовала нам
- ЕЕкатерина6 мая 2025Дарья до экскурсии связалась со мной - и предложила более оптимальное время, когда народу меньше в крепости будет. Прогулялись по
- ММария10 ноября 2024Были на экскурсии у Инессы в ноябре 2024.
Потрясающе изложен материал, с интересными моментами из истории, сопровождается все визуализацией на картинках.
Рекомендуем Инессу, как великолепного экскурсовода! Не заметили, как пробежало время!
- ТТатьяна13 октября 2024Красивое место. Интересная экскурсия. Иннеса прекрасный гид.
Рекомендую.
- MMarija24 июля 2024Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!
- ВВиктория3 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия! Гид владеет большим объемом информации и преподносит ее легко и интересно. Быстро подстраивается под планы туристов.
- ИИнара20 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Инесса замечательный и очень профессиональный гид, которая показала нам все красоты Сирмионе, провела по рынку в Дезенцано,
