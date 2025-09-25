читать дальше

бесплатную и безопасную парковку, так как мы ехали на машине из Милана. Более того, Инесса встретила нас прямо на этой парковке и мы вместе с ней добрались до замка на кораблике. По пути на причал мы с Инессой прогулялись по чудесному, практически "морскому" городу Дезенцано-дель-Гарда. Экскурсия прошла очень легко и быстро, мы посмотрели замок, церкви и старинные улицы города Сирмионе. Обратно мы также доехали на кораблике вместе с Инессой, до парковки где осталась наша машина нас довез ее муж, что было крайне приятно. Инесса очень душевный человек, с ней легко устанавливается контакт, поэтому экскурсия была похожа на прогулку по новым местам с хорошим знакомым! Инесса, спасибо большое за экскурсию и отличное время на озере Гарда! Все прошло просто замечательно!