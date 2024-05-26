читать дальше

путешествия по Триесту с Еленой вы его полюбите и будете искать встречи с городом еще раз. Очень рекомендую организовывать свое первое свидание с этим городом с сопровожлении Елены. Все будет отлично-встреча, путешествие, план осмотра, интересная подача материала(точно не загрустите), акценты на интерсных точках, и просто легкое общение с очень приятным человеком! Вы еще думаете?!