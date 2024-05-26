Экскурсии проходящие только летом в Триесте

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Триесте на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Триест: итальянский, австрийский и словенский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
160 за всё до 12 чел.
Сладкий секрет Триеста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сладкий секрет Триеста
Продегустировать типичные городские сладости и услышать невероятные истории любви
Начало: На первом мосту Большого канала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Мирамаре. Обозревая море
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Мирамаре. Обозревая море
Экскурсия по прекрасному средневековому замку и драматическая история его титулованных хозяев
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
130 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Триест
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Триест
Увидеть главные места портового города, погрузиться в его историю и раскрыть культурные особенности
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Волшебный гид Елена! Человек, который влюблен в свой город! Если вы вдруг оказались в Триесте, вам там понравится, но после
    читать дальше

    путешествия по Триесту с Еленой вы его полюбите и будете искать встречи с городом еще раз. Очень рекомендую организовывать свое первое свидание с этим городом с сопровожлении Елены. Все будет отлично-встреча, путешествие, план осмотра, интересная подача материала(точно не загрустите), акценты на интерсных точках, и просто легкое общение с очень приятным человеком! Вы еще думаете?!

  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Путешествие с Еленой по Триесту — это шаг в другой мир. Гил помогла погрузиться в регион а головой: с исторической,
    читать дальше

    культурной, гастрономической и социальной точек зрения. Елена просто заразительно позитивна, нацелена на то, чтобы комфортно и интересно было всем, от нее излучается любовь ко всему региону и его столице. Я очень надеюсь вернуться и погулять по другим уголкам!)

  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена прекрасно провела экскурсию по городу Аквилея (где нас застал град, дождь и жуткий ветер), после завершили в Градо. . несмотря на погоду наша не большая группа была в восторге от ее рассказов! Молодец
  • Г
    Геннадий
    26 августа 2023
    Сладкий секрет Триеста
    Спасибо огромное Ларисе за изумительный и очень познавательный рассказ о городе Триест. Лариса влюблена в свой город и за короткие каких—то
    читать дальше

    2 часа экскурсии сумела передать эту любовь нам. Хочется еще раз приехать и окунуться в атмосферу этого не совсем обычного итальянского города. Ларисе успеха и удачи! Большое спасибо!

  • И
    Инна
    9 июля 2023
    Мирамаре. Обозревая море
    Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
  • В
    Виктория
    28 июля 2022
    Мирамаре. Обозревая море
    Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена,
    читать дальше

    просто, завораживает своими авторскими экскурсиями. Елена- высокоэрудированный гид, артистичный рассказчик, прекрасный психолог, который найдёт подход и безошибочно определит интересы и предпочтения любого туриста. И, ко всему этому, Елена - великолепный человек, готовый всегда прийти на выручку, а также дать лучшие рекомендации. Спасибо огромное!!! С нетерпением ждём новых встреч!!!

  • В
    Виктория
    27 июля 2022
    Сладкий секрет Триеста
    Я заказывала экскурсию для мамы и я не могу передать тот восторг, с которым моя мама рассказывала об этой экскурсии.
    читать дальше

    Это настоящее представление, уносящие путешественника в царство красоты, ароматов, вкусов… Экскурсовод Лариса- невероятный интеллектуал, эстет, творческая личность и, просто, прекраснейший человек! Огромное спасибо за доставленное удовольствие и незабываемое время проведённое в такой чудесной компании! Ждём новых встреч в Триесте!!!

  • А
    Алексей
    4 июля 2022
    Сладкий секрет Триеста
    Ехал в Триест без каких-то особых ожиданий, но тем не менее получил крайне приятный сюрприз. Лариса дала кучу информации о
    читать дальше

    том как город был сформирован, о том, чем он известен и что в нем примечательно, и преподнесла это в такой форме, что я сам начал сопереживать его жителям. Получилось очень душевно и вкусно. Отдельное спасибо за диалоги о межнациональном примирении после войн и конфликтов. Всегда приятно поговорить с умным, увлеченным, харизматичным человеком.

  • Н
    Наталья
    10 сентября 2020
    Мирамаре. Обозревая море
    Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Триесте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Триест: итальянский, австрийский и словенский
  2. Сладкий секрет Триеста
  3. Мирамаре. Обозревая море
  4. Добро пожаловать в Триест
Сколько стоит экскурсия по Триесту в июне 2024
Сейчас в Триесте в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 160. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Триесте (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 35 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам