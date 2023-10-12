Увидеть главные места портового города, погрузиться в его историю и раскрыть культурные особенности
Триест — столица итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия, куда добираются только искушённые путешественники. И всегда удивляются, насколько это интересный, многогранный город.
Я расскажу, как он прошёл путь от римского порта до крупного торгового центра Австро-Венгерской империи, каким странам принадлежал в разные эпохи и как история отражается в его архитектурном облике.
Я расскажу, как он прошёл путь от римского порта до крупного торгового центра Австро-Венгерской империи, каким странам принадлежал в разные эпохи и как история отражается в его архитектурном облике.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2,5 часа вы:
- Посетите главные площади города: Фондового рынка и Объединения Италии
- Полюбуетесь величественными дворцами и элегантными домами в стиле модерн
- Погуляете по району Понте Россо с греческим и сербским православными храмами
- Увидите статую знаменитого на весь мир писателя и раскроете его связь с Триестом
- Отыщете римскую арену в еврейском квартале
- Подниметесь к замку Сан-Джусто на холме и полюбуетесь шикарными видами
Кроме того, я покажу вам древнейший местный храм, памятник одному из Габсбургов и бывший винный склад в порту.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- По запросу я могу организовать для вас трансфер из любого города словенского побережья. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Piazza Unità d’Italia
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Klemen — ваш гид в Триесте
Провёл экскурсии для 67 туристов
Меня зовут Клемен, я живу в Любляне 8 лет, а родился и вырос в ее пригороде. По профессии — лингвист, также увлекаюсь историей. Я верю, что Словения — кусочек рая на Земле. С радостью покажу вам ее самые интересные места и соседние итальянские города.
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