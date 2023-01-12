Триест - перекресток культур и традиций

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Триест - перекресток культур и традиций
Триест - перекресток культур и традиций
Триест - перекресток культур и традиций
Триест - перекресток культур и традиций

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Сан-Джусто
  • Собор Сан-Джусто
  • Римский театр
  • Еврейское гетто
  • Площадь Красного моста
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Уже на протяжении 3-х лет как авторитетное издательство туристических путеводителей Lonely Planet включает Триест в 10-ку городов, которые нужно обязательно посетить хотя бы один раз в жизни.

В ходе пешеходной экскурсии вы узнаете историю этого пестрого многонационального города, познакомитесь с его традициями и погрузитесь в незабываемую атмосферу портового города. Узнаете о знаменитых людях, которые жили в Триесте, все секреты и традиции легендарного триестинского кофе, а также многовековую историю династии Габсбургов.

Программа

  • Замок Сан-Джусто (внешний осмотр).
  • собор Сан-Джусто (внешний и внутренний осмотр).
  • Римский театр (внешний осмотр).
  • Еврейское гетто (внешний осмотр).
  • Австрийские и литературные кварталы (внешний осмотр).
  • Площадь Красного моста (внешний осмотр).
  • Площадь Биржы (внешний осмотр).
  • Площадь Объединения Италии (внешний осмотр).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замок Сан-Джусто
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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