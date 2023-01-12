Уже на протяжении 3-х лет как авторитетное издательство туристических путеводителей Lonely Planet включает Триест в 10-ку городов, которые нужно обязательно посетить хотя бы один раз в жизни.

В ходе пешеходной экскурсии вы узнаете историю этого пестрого многонационального города, познакомитесь с его традициями и погрузитесь в незабываемую атмосферу портового города. Узнаете о знаменитых людях, которые жили в Триесте, все секреты и традиции легендарного триестинского кофе, а также многовековую историю династии Габсбургов.