Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Турина

Что вас ждет

Египетский музей в Турине — второй по значимости после Каирского, был создан в 1824 г. по желанию императора Карла Феличе, после покупки коллекции Бернардино Дроветти. Музей расположен в историческом здании Академии наук XVII века и является одним из самых любопытных и посещаемых в мире.

Бернардино Дроветти — выходец из Пьемонте. В эпоху Наполеоновской оккупации работал в Египте в качестве французского консула и сумел собрать богатейшую коллекцию предметов искусства древнего Египта. В эпоху Реставрации он выгодно продал свою коллекцию по цене 400 000 итальянских лир, астрономическая цифра для того времени, Савойскому двору.

В коллекции музея находится более 30 000 предметов быта, религиозного культа, захоронений и искусства античного Египта, начиная с IV тысячелетия до н. э. по VI вв. н. э.

Материальные свидетельства культуры прошлого, найденные в захоронениях Нефертари, супруги великого Рамзеса II, ритуальные принадлежности архитектора Кха и его супруги, папирусы и книги мертвых, статуи и сфинксы, мумии и саркофаги оставят неизгладимое впечатление в вашем воображении.

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