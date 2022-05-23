Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Турина

Экскурсия в Египетский музей

В коллекции музея находится более 30 000 предметов быта, религиозного культа, захоронений

В коллекции музея находится более 30 000 предметов быта, религиозного культа, захоронений и искусства античного Египта, начиная с IV тысячелетия до н. э. по VI вв. н. э. Мы увидим папирусы и книги мертвых, статуи и сфинксы, мумии и саркофаги, материальные свидетельства культуры прошлого.
Экскурсия в Египетский музей
Экскурсия в Египетский музей

Что вас ждет

Египетский музей в Турине — второй по значимости после Каирского, был создан в 1824 г. по желанию императора Карла Феличе, после покупки коллекции Бернардино Дроветти. Музей расположен в историческом здании Академии наук XVII века и является одним из самых любопытных и посещаемых в мире.
Бернардино Дроветти — выходец из Пьемонте. В эпоху Наполеоновской оккупации работал в Египте в качестве французского консула и сумел собрать богатейшую коллекцию предметов искусства древнего Египта. В эпоху Реставрации он выгодно продал свою коллекцию по цене 400 000 итальянских лир, астрономическая цифра для того времени, Савойскому двору.
В коллекции музея находится более 30 000 предметов быта, религиозного культа, захоронений и искусства античного Египта, начиная с IV тысячелетия до н. э. по VI вв. н. э.
Материальные свидетельства культуры прошлого, найденные в захоронениях Нефертари, супруги великого Рамзеса II, ритуальные принадлежности архитектора Кха и его супруги, папирусы и книги мертвых, статуи и сфинксы, мумии и саркофаги оставят неизгладимое впечатление в вашем воображении.

Важно знать

В стоимость экскурсий включено:

  • услуги гида,

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
холл музея
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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