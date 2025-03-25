Экскурсия в Египетский музей Турина предлагает уникальную возможность познакомиться с одной из крупнейших коллекций древнеегипетских артефактов. Участники узнают о жизни фараонов, их окружении и культурных достижениях. Особое внимание уделяется мумификации и захоронениям, а также уникальной гробнице архитектора Кха, которая оставалась нетронутой более 3500 лет. Это незабываемое путешествие в прошлое, полное открытий и исторических фактов

Как жили фараоны, какие идеи придумывали и кто был в их окружении

Что было в гробнице архитектора Кха и почему в неё не ступала нога расхитителей за 3500 лет

Как развивалась история мумификации и эволюционировали практики захоронений

Это и многое другое — на нашей экскурсии по одному из самых известных музеев мира!

Дополнительные расходы — билеты в музей: €16 за чел. Их нужно купить заранее — по запросу могу помочь.