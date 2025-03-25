Экскурсия в Египетский музей Турина предлагает уникальную возможность познакомиться с одной из крупнейших коллекций древнеегипетских артефактов. Участники узнают о жизни фараонов, их окружении и культурных достижениях.
Особое внимание уделяется мумификации и захоронениям, а также уникальной гробнице архитектора Кха, которая оставалась нетронутой более 3500 лет. Это незабываемое путешествие в прошлое, полное открытий и исторических фактов
Особое внимание уделяется мумификации и захоронениям, а также уникальной гробнице архитектора Кха, которая оставалась нетронутой более 3500 лет. Это незабываемое путешествие в прошлое, полное открытий и исторических фактов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Одна из крупнейших коллекций древнеегипетских артефактов
- 👑 Уникальные факты о жизни фараонов
- 🔍 История мумификации и захоронений
- 🏛 Гробница архитектора Кха, нетронутая 3500 лет
- 📚 Профессиональный гид с увлекательными рассказами
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Египетский музей Турина
- Гробница архитектора Кха
Описание экскурсии
- Как жили фараоны, какие идеи придумывали и кто был в их окружении
- Что было в гробнице архитектора Кха и почему в неё не ступала нога расхитителей за 3500 лет
- Как развивалась история мумификации и эволюционировали практики захоронений
Это и многое другое — на нашей экскурсии по одному из самых известных музеев мира!
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в музей: €16 за чел. Их нужно купить заранее — по запросу могу помочь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Via Accademia delle Scienze
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альмира — ваш гид в Турине
Провела экскурсии для 102 туристов
Меня зовут Альмира. Я профессиональный экскурсовод и переводчик итальянского языка. Много лет живу и работаю в Турине и получаю огромное удовольствие от своей работы. Помогу вам окунуться в атмосферу настоящей итальянской жизни, подробно расскажу о культуре, истории и традициях этой страны. Познакомлю с особенностями национальной кухни, деликатесов и виноделия. С нетерпением жду нашей встречи на севере Италии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
25 мар 2025
Великолепный музей коллекция египетских древностей одна из самых лучших в мире, если не самая лучшая. Такие музеи обязательно посещать с гидом. Альмире спасибо огромно за хорошую экскурсию.
Елена
19 мар 2025
Альмира замечательный рассказчик, преподносит материал так, что невозможно отвлечься и соскучиться. Экскурсия по Египетскому музею стала увлекательным путешествием и оставила после себя не обрывочные сведения, а цельный образ. Конечно и сам музей имеет богатейшую коллекцию. Два часа экскурсии прошли незаметно. Очень рекомендую и экскурсию и гида!
Входит в следующие категории Турина
Похожие экскурсии из Турина
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€160
€177 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€119
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€200 за всё до 4 чел.