Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

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Экскурсия в Королевский дворец

Альмира А.
Альмира А. – Гид из Турина
Экскурсия в Королевский дворец
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Экскурсия в Королевский дворец
Экскурсия в Королевский дворец
В самом «сердце» Турина на исторической площади Кастелло, находится Королевский дворец, прекрасный пример элегантного туринского барокко. Я приглашаю вас посетить вместе со мной его залы!
Королевский дворец является официальной зимней резиденцией древнейшего рода Савойя, завоевавшего титул королей Сицилии ещё в 1713 году. Воздвигнут он был на месте дома, где когда-то в средневековье проживал туринский Епископ, поэтому вплотную примыкает к Кафедральному собору, где хранится христианская святыня Плащаница.
В 1861 году Турин становится столицей ⭐️ объединённой Италии, и Королевский дворец играет особо важное значение в этот период. Гордостью дворца являются Оружейная палата, библиотека, тронный зал, бальный салон, родовые аппартаменты королевы, галерея Даниэля. Все это мы сможем увидеть вместе во время этой экскурсии 🧭. До встречи в Турине!
Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия в Королевский дворец
Экскурсия в Королевский дворец
Экскурсия в Королевский дворец
Экскурсия в Королевский дворец
Экскурсия в Королевский дворец
Экскурсия в Королевский дворец

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альмира А.
Альмира А.
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