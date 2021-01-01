Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

В самом «сердце» Турина на исторической площади Кастелло, находится Королевский дворец, прекрасный пример элегантного туринского барокко. Я приглашаю вас посетить вместе со мной его залы!

Королевский дворец является официальной зимней резиденцией древнейшего рода Савойя, завоевавшего титул королей Сицилии ещё в 1713 году. Воздвигнут он был на месте дома, где когда-то в средневековье проживал туринский Епископ, поэтому вплотную примыкает к Кафедральному собору, где хранится христианская святыня Плащаница.

В 1861 году Турин становится столицей ⭐️ объединённой Италии, и Королевский дворец играет особо важное значение в этот период. Гордостью дворца являются Оружейная палата, библиотека, тронный зал, бальный салон, родовые аппартаменты королевы, галерея Даниэля. Все это мы сможем увидеть вместе во время этой экскурсии 🧭. До встречи в Турине!

Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием.