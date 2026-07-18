5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальное время для экскурсии по окрестностям Турина - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения королевских резиденций. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может повлиять на комфорт прогулок, хотя в помещениях дворцов будет тепло и уютно.

Во время этой индивидуальной экскурсии по окрестностям Турина, гости имеют уникальную возможность исследовать великолепие королевских резиденций, которые когда-то служили домом для Савойской династии.Первая столица Италии, Турин, и его окрестности хранят

в себе богатое наследие, включая летние дворцы, загородные резиденции и охотничьи поместья. Посетители увидят Венария Реале, вдохновивший французский Версаль своей парковой архитектурой, охотничий дворец в Ступиниджи с его впечатляющим количеством комнат и галерей, а также замок Ракониджи, который так восхитил императора Николая II, что он стал прототипом для Большого Ливадийского дворца в Крыму. Экскурсия предлагает не только погружение в историю и архитектуру, но и возможность насладиться красотой местных пейзажей, узнать о нравах и обычаях тех времен. Это путешествие обещает быть не только образовательным, но и чрезвычайно приятным, оставляя глубокие впечатления и духовное удовлетворение

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

С 1861 по 1865 год Турин был первой столицей Италии. Поэтому помимо Королевского Дворца и Дворца Мадама в самом городе, вокруг — огромное наследие: летние дворцы, загородные резиденции и охотничьи поместья Савойской Династии. А что здесь творилось, какие плелись интриги, как эти места отражают историю страны — об этом я расскажу во время нашей поездки.

Сначала мы попадем в королевскую резиденцию Венария Реале — именно этот дворец послужил образцом парковой архитектуры для французского Версаля. Изучив все, что здесь есть интересного, мы отправимся в охотничий дворец в Ступиниджи. В этом скромном дворце 137 комнат и 17 галерей. С 1919 года здесь находится музей декоративно прикладного искусства.

Затем нас ждет замок в Ракониджи — это летняя резиденция савойских королей. Здесь в 1909 году останавливался император Николай II. Дворец так понравился императору, что послужил прототипом Большого Ливадийского дворца в Крыму.

Я вам расскажу обо всех этих удивительных местах, о нравах и обычаях тех, кто здесь живет, мы будем наслаждаться природой и архитектурой, разбираться в тонкостях дворцовых хозяйств, чтобы вы получили максимальное интеллектуальное и духовное удовлетворение от поездки;)

Организационные детали