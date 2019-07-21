5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С 1861 по 1865 год Турин был первой столицей Италии. Поэтому помимо Королевского Дворца и Дворца Мадама в самом городе, вокруг — огромное наследие: летние дворцы, загородные резиденции и охотничьи поместья Савойской Династии. А что здесь творилось, какие плелись интриги, как эти места отражают историю страны — об этом я расскажу во время нашей поездки.

Сначала мы попадем в королевскую резиденцию Венария Реале — именно этот дворец послужил образцом парковой архитектуры для французского Версаля. Изучив все, что здесь есть интересного, мы отправимся в охотничий дворец в Ступиниджи. В этом скромном дворце 137 комнат и 17 галерей. С 1919 года здесь находится музей декоративно прикладного искусства.

Затем нас ждет замок в Ракониджи — это летняя резиденция савойских королей. Здесь в 1909 году останавливался император Николай II. Дворец так понравился императору, что послужил прототипом Большого Ливадийского дворца в Крыму.

Я вам расскажу обо всех этих удивительных местах, о нравах и обычаях тех, кто здесь живет, мы будем наслаждаться природой и архитектурой, разбираться в тонкостях дворцовых хозяйств, чтобы вы получили максимальное интеллектуальное и духовное удовлетворение от поездки;)