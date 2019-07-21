5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций

Увидеть роскошное наследие пригородов Турина и погрузиться в хитросплетение интриг прошлого

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вам откроется целый ряд королевских резиденций — охотничий дворец и летние имения с шикарными парками, в которых вы увидите прообразы парижского Версаля и даже Ливадийского дворца в Крыму.

Вы узнаете, кто здесь жил и гостил, какие события тут происходили, и просто насладитесь великолепием архитектуры и местных пейзажей.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций

Что вас ожидает

С 1861 по 1865 год Турин был первой столицей Италии. Поэтому помимо Королевского Дворца и Дворца Мадама в самом городе, вокруг — огромное наследие: летние дворцы, загородные резиденции и охотничьи поместья Савойской Династии. А что здесь творилось, какие плелись интриги, как эти места отражают историю страны — об этом я расскажу во время нашей поездки.

Сначала мы попадем в королевскую резиденцию Венария Реале — именно этот дворец послужил образцом парковой архитектуры для французского Версаля. Изучив все, что здесь есть интересного, мы отправимся в охотничий дворец в Ступиниджи. В этом скромном дворце 137 комнат и 17 галерей. С 1919 года здесь находится музей декоративно прикладного искусства.

Затем нас ждет замок в Ракониджи — это летняя резиденция савойских королей. Здесь в 1909 году останавливался император Николай II. Дворец так понравился императору, что послужил прототипом Большого Ливадийского дворца в Крыму.

Я вам расскажу обо всех этих удивительных местах, о нравах и обычаях тех, кто здесь живет, мы будем наслаждаться природой и архитектурой, разбираться в тонкостях дворцовых хозяйств, чтобы вы получили максимальное интеллектуальное и духовное удовлетворение от поездки;)

Организационные детали

  • Цена включает группу из 1-4 человек. Отдельно оплачивается трансфер — 20 евро.
  • Возможно, вам пригодится музейная карточка Турин + Пьемонт. Она существует в нескольких вариантах: на 2, 3, 5, и 7 дней. Посещение более 160 культурных объектов Турина и Пьемонта включено в стоимость карты: музеи, выставки, замки, крепости и королевские резиденции Пьемонта.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2019
мы учень благодарны Ирине за знания, преданности делу и терпение к экскурсантам. Аббатство св. Михаила это очень красиво и интересно. Все остальное было выстроено так чтобы все участники были вовлечены.
11 мая 2019
Экскурсия с гидом Ириной очень понравилась, узнали много нового, Ирина очень клиентоориентирована, показывала интересные места, возможно иногда не самые традиционные туристические, что всегда увлекательно и сами бы не посмотрели.
Очень благодарны Ирине!
24 мая 2018
Наша экскурсия была индивидуальной и маршрут мы планировали заранее, но случились накладки, не зависящие от наших пожеланий. Ирина быстро ориентировалась и предлагала нам варианты на выбор. И итоге мы прекрасно провели время, посмотрели, попробовали, потрогали все, что хотели и даже больше. Огромное спасибо Ирине за оказанные услуги и человеческие отношения!
9 апреля 2018
Нам очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод, и знания Ирины по тематике экскурсии и её общая высокая эрудиция, и желание подстроиться под возможности экскурсантов- я думаю, мы не самые юные из её клиентов. Мы провели этот день с Ириной с большим удовольствием в таких местах, в которые не добрались бы сами в течение всего одного дня. Если бы Трипстер помогал экскурсоводу собирать большие компании экскурсантов - 3-4 человека-то обе стороны были бы в выигрыше. Люба и Александр.
26 октября 2016
Мы провели с Ириной 3 замечательных дня, один из которых включал экскурсию по королевским резиденциям. Отличный гид, хорошо знающий местность и историю.

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