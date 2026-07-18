5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Во время этой индивидуальной экскурсии по окрестностям Турина, гости имеют уникальную возможность исследовать великолепие королевских резиденций, которые когда-то служили домом для Савойской династии.
Первая столица Италии, Турин, и его окрестности хранят читать дальшеуменьшить
в себе богатое наследие, включая летние дворцы, загородные резиденции и охотничьи поместья.
Посетители увидят Венария Реале, вдохновивший французский Версаль своей парковой архитектурой, охотничий дворец в Ступиниджи с его впечатляющим количеством комнат и галерей, а также замок Ракониджи, который так восхитил императора Николая II, что он стал прототипом для Большого Ливадийского дворца в Крыму.
Экскурсия предлагает не только погружение в историю и архитектуру, но и возможность насладиться красотой местных пейзажей, узнать о нравах и обычаях тех времен.
Это путешествие обещает быть не только образовательным, но и чрезвычайно приятным, оставляя глубокие впечатления и духовное удовлетворение
Идеальное время для экскурсии по окрестностям Турина - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения королевских резиденций. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может повлиять на комфорт прогулок, хотя в помещениях дворцов будет тепло и уютно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевская резиденция Венария Реале
Охотничий дворец в Ступиниджи
Замок в Ракониджи
Описание экскурсии
С 1861 по 1865 год Турин был первой столицей Италии. Поэтому помимо Королевского Дворца и Дворца Мадама в самом городе, вокруг — огромное наследие: летние дворцы, загородные резиденции и охотничьи поместья Савойской Династии. А что здесь творилось, какие плелись интриги, как эти места отражают историю страны — об этом я расскажу во время нашей поездки.
Сначала мы попадем в королевскую резиденцию Венария Реале — именно этот дворец послужил образцом парковой архитектуры для французского Версаля. Изучив все, что здесь есть интересного, мы отправимся в охотничий дворец в Ступиниджи. В этом скромном дворце 137 комнат и 17 галерей. С 1919 года здесь находится музей декоративно прикладного искусства.
Затем нас ждет замок в Ракониджи — это летняя резиденция савойских королей. Здесь в 1909 году останавливался император Николай II. Дворец так понравился императору, что послужил прототипом Большого Ливадийского дворца в Крыму.
Я вам расскажу обо всех этих удивительных местах, о нравах и обычаях тех, кто здесь живет, мы будем наслаждаться природой и архитектурой, разбираться в тонкостях дворцовых хозяйств, чтобы вы получили максимальное интеллектуальное и духовное удовлетворение от поездки;)
Организационные детали
Цена включает группу из 1-4 человек. Отдельно оплачивается трансфер — 20 евро.
Возможно, вам пригодится музейная карточка Турин + Пьемонт. Она существует в нескольких вариантах: на 2, 3, 5, и 7 дней. Посещение более 160 культурных объектов Турина и Пьемонта включено в стоимость карты: музеи, выставки, замки, крепости и королевские резиденции Пьемонта.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1226 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Спасибо огромное Ирине за организацию и проведение экскурсий в регионе Пьемонт. Мои туристы приехали в полном восторге. Я как турагент, обязательно воспользуюсь услугами Ирины для своих туристов. Теперь уже знаю - они будут в надежных руках. еще раз - СПАСИБО.
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С
Светлана
Благодарим Ирину за прекрасный день!!!! День был очень активным и насыщенным позитивной энергией гида! Посетили сразу несколько очень красивых, аутентичных и интересных мест, каждое из которых Ирина сопровождала подробным рассказом об читать дальшеуменьшить
исторических событиях и людях с ними связанных. Красивая природа, потрясающая архитектура! Если Вы будете в Турине, рекомендуем экскурсию как обязательную для посещения! Увиденное точно не разочарует, а Ирина расширит кругозор и зарядить позитивной энергией на весь день.
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Л
Любовь
Нам очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод, и знания Ирины по тематике экскурсии и её общая высокая эрудиция, и желание подстроиться под возможности экскурсантов- я думаю, мы не самые юные читать дальшеуменьшить
из её клиентов. Мы провели этот день с Ириной с большим удовольствием в таких местах, в которые не добрались бы сами в течение всего одного дня. Если бы Трипстер помогал экскурсоводу собирать большие компании экскурсантов - 3-4 человека-то обе стороны были бы в выигрыше. Люба и Александр.
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С
Стас
Ирина просто призвана проводить туры, надеюсь у вас будет больше разных туров в будущем на Tripster.
Нам всё очень понравилось, тур по "По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций " советую читать дальшеуменьшить
всем, так как туров внутри Турина много, а вот по окрестностям таких туров практически нет. Да и ещё чтобы вас забирали прямо из отеля.
Одним словом потрясающий тур!
Единственная рекомендация это учитывайте жару в Италии при выборе тура
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С
Сергей
От Ирины мы в восторге! Во-первых, прекрасная экскурсия по дворцам и монастырям в окрестностях Турина. Безупречное знание истории и прекрасная подача материала. Во-вторых, большущая благодарность за человеческое участие в решении внезапно возникших проблем. В-третьих, прекрасные впечатления от посещения ресторана Defilipe. Из-за таких гидов, как Ирина, уверен, что мы еще не раз посетим Турин
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О
Ольга
Наша экскурсия была индивидуальной и маршрут мы планировали заранее, но случились накладки, не зависящие от наших пожеланий. Ирина быстро ориентировалась и предлагала нам варианты на выбор. И итоге мы прекрасно провели время, посмотрели, попробовали, потрогали все, что хотели и даже больше. Огромное спасибо Ирине за оказанные услуги и человеческие отношения!
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