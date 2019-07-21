2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться элегантной атмосферой старинных кафе, узнать их историю и попробовать местные сладости

Tiana
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Tiana – ваш гид
Вы погуляете по историческому центру, посетите легендарные городские кофейни и узнаете, почему Турин оспаривает со Швейцарией первенство появления твердого шоколада.

Лепнина, бархатные диваны, антикварные зеркала, многоярусные люстры, ажурные лестницы и фарфоровая посуда перенесут вас во времена роскоши и аристократов.

Вы попробуете знаменитый Бичерин, традиционный напиток Пьемонта, и почувствуете себя приближенным к савойской династии за королевским полдником.

Я расскажу, как появилась нутелла и помогу получить самые вкусные и ароматные впечатления от Турина!
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Святого Карла, Турин
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине

Что вас ожидает

Лучшие кофейни королевской столицы Пьемонта
Турин славится на всю Европу пышными кофейными заведениями с многовековой историей, над интерьерами и фасадами которых работали самые известные художники и оформители своего времени. Во время прогулки вы зайдете в старинные кофейни и кондитерские-конфеттерии, которые поставляли лакомства к королевскому двору. Зимой согреетесь в них горячим шоколадом, а летом охладитесь вкуснейшим самодельным мороженым. Я расскажу, что такое альпини, кремини, пралине и кри-кри и почему известные итальянские шоколадно-ореховые конфеты назвали Джандуйотти. Вы придете в восторг от дегустации местной сладкой роскоши и поймете, что такое настоящая итальянская «дольче вита».

Прогулка по городу и знакомство с его историей
Я расскажу, какие мировые знаменитости творили историю и мировую культуру в легендарных заведениях Турина за чашечкой кофе с печеньем и шоколадом. Вы попробуете культовый местный напиток Бичерин и почувствуете себя другом знаменитого писателя или композитора за стаканчиком вермута или забайоне. А еще увидите, перемещаясь из одного кафе в другое, главные достопримечательности Турина и услышите историю города, Савойского герцогства и местных шоколадных фабрик с мировым признанием: Ферреро, Венки и Каффарель. На память о нашей прогулке вы сможете купить и привезти друзьям настоящие пьемонтские сладости и деликатесы.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: Бичерин/забайоне — 6-8 евро, королевский полдник −10-12 евро.

Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Святого Карла, Турин.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2019
Нам понравилось! Тиана рассказала не только о о шоколаде и кофейнях оно и об истории города и региона. Связала давно известные имена в увлекательные истории. И вообще была приятным собеседником.
3 апреля 2019
Были в Турине в Марте, в первый раз. Эта экскурсия подойдёт тем, кто как раз первый раз в городе. Она скорее ознакомительная с уклоном в шоколадно-кофейную тему. Мы любим все попробовать на вкус, нам было интересно. К тому же Тиана подстроилась под запросы нашей дочери и рассказала и показала что-то исключительно для неё. Прекрасный день в прекрасном городе. Спасибо Тиана!

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