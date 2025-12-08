2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🎁 Возможность купить уникальные пьемонтские сладости
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Лучшее время для шоколадно-кофейного путешествия в Турине - с сентября по май. В этот период вы сможете насладиться уютной атмосферой старинных кофеен, попробовать горячий шоколад и традиционные сладости, а также почувствовать себя частью королевской истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинные кофейни
Кондитерские-конфеттерии
Главные достопримечательности Турина
Описание экскурсии
Лучшие кофейни королевской столицы Пьемонта
Турин славится на всю Европу пышными кофейными заведениями с многовековой историей, над интерьерами и фасадами которых работали самые известные художники и оформители своего времени. Во время прогулки вы зайдете в старинные кофейни и кондитерские-конфеттерии, которые поставляли лакомства к королевскому двору. Зимой согреетесь в них горячим шоколадом, а летом охладитесь вкуснейшим самодельным мороженым. Я расскажу, что такое альпини, кремини, пралине и кри-кри и почему известные итальянские шоколадно-ореховые конфеты назвали Джандуйотти. Вы придете в восторг от дегустации местной сладкой роскоши и поймете, что такое настоящая итальянская «дольче вита».
Прогулка по городу и знакомство с его историей
Я расскажу, какие мировые знаменитости творили историю и мировую культуру в легендарных заведениях Турина за чашечкой кофе с печеньем и шоколадом. Вы попробуете культовый местный напиток Бичерин и почувствуете себя другом знаменитого писателя или композитора за стаканчиком вермута или забайоне. А еще увидите, перемещаясь из одного кафе в другое, главные достопримечательности Турина и услышите историю города, Савойского герцогства и местных шоколадных фабрик с мировым признанием: Ферреро, Венки и Каффарель. На память о нашей прогулке вы сможете купить и привезти друзьям настоящие пьемонтские сладости и деликатесы.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: Бичерин/забайоне — 6-8 евро, королевский полдник −10-12 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Святого Карла, Турин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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Изат
Тиана, великолепный гид!!! Очень увлекательно рассказывала про Турин и историю Пьемонта!!! Мы с семьей очень полюбили этот город, благодаря Тиане.
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О
Оксана
Наконец нашла время поблагодарить Тиана за чудесные путешествия, которые она организовала для меня и моих друзей. Прямо скажу - ей удалось влюбить меня в Эту часть Италии, о которой у читать дальшеуменьшить
меня были достаточно большие сомнения. Сначала зимой в Турин - просто очаровательная прогулка по центру с правильной дозой истории, архитектуры и искусства, плюс тёплые посиделки с горячим вкуснейшим местным напитком бичирином. А летом - винный тур с друзьями в Бароло и Барбареско. Хоть и с понятными сложностями, н нам удалось это сделать. Спасибо Тиане за радушие, организацию и терпение, самое главное. До новых встреч
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В
Валерия
Были в Турине в Марте, в первый раз. Эта экскурсия подойдёт тем, кто как раз первый раз в городе. Она скорее ознакомительная с уклоном в шоколадно-кофейную тему. Мы любим все попробовать на вкус, нам было интересно. К тому же Тиана подстроилась под запросы нашей дочери и рассказала и показала что-то исключительно для неё. Прекрасный день в прекрасном городе. Спасибо Тиана!
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D
Dmitry
Если коротко - Тиана очень хороший, знающий и ответственный гид. Тиана прекрасно знает прошлое и настоящее Турина и Пьемонта. Наши поездки в Альпы и Ланге превзошли все ожидания, особенно организованные Тианой дегустации еды и вина и встречи с людьми. Очень рекомендуем.
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М
Михаил
Нам понравилось! Тиана рассказала не только о о шоколаде и кофейнях оно и об истории города и региона. Связала давно известные имена в увлекательные истории. И вообще была приятным собеседником.
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