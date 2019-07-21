2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие кофейни королевской столицы Пьемонта

Турин славится на всю Европу пышными кофейными заведениями с многовековой историей, над интерьерами и фасадами которых работали самые известные художники и оформители своего времени. Во время прогулки вы зайдете в старинные кофейни и кондитерские-конфеттерии, которые поставляли лакомства к королевскому двору. Зимой согреетесь в них горячим шоколадом, а летом охладитесь вкуснейшим самодельным мороженым. Я расскажу, что такое альпини, кремини, пралине и кри-кри и почему известные итальянские шоколадно-ореховые конфеты назвали Джандуйотти. Вы придете в восторг от дегустации местной сладкой роскоши и поймете, что такое настоящая итальянская «дольче вита».

Прогулка по городу и знакомство с его историей

Я расскажу, какие мировые знаменитости творили историю и мировую культуру в легендарных заведениях Турина за чашечкой кофе с печеньем и шоколадом. Вы попробуете культовый местный напиток Бичерин и почувствуете себя другом знаменитого писателя или композитора за стаканчиком вермута или забайоне. А еще увидите, перемещаясь из одного кафе в другое, главные достопримечательности Турина и услышите историю города, Савойского герцогства и местных шоколадных фабрик с мировым признанием: Ферреро, Венки и Каффарель. На память о нашей прогулке вы сможете купить и привезти друзьям настоящие пьемонтские сладости и деликатесы.