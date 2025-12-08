2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для шоколадно-кофейного путешествия в Турине - с сентября по май. В этот период вы сможете насладиться уютной атмосферой старинных кофеен, попробовать горячий шоколад и традиционные сладости, а также почувствовать себя частью королевской истории.

Представьте себя гуляющим по историческому центру Турина, окруженным лепниной, бархатными диванами и антикварными зеркалами, как будто вы перенеслись во времена роскоши и аристократии.Эта экскурсия предлагает не просто прогулку, а путешествие

в мир шоколада и кофе, где вы узнаете, почему Турин считается одним из претендентов на звание родины твердого шоколада. Вас ждут посещения легендарных кофеен, где вы попробуете знаменитый Бичерин, традиционный напиток Пьемонта, и почувствуете себя частью савойской династии. Вы узнаете историю создания нутеллы и получите возможность попробовать самые вкусные и ароматные шоколадные изделия. Прогулка по городу также раскроет вам историю Турина, Савойского герцогства и мировых шоколадных фабрик, таких как Ферреро и Каффарель. Это не просто экскурсия, это путешествие в мир вкуса, аромата и истории, которое оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Лучшие кофейни королевской столицы Пьемонта

Турин славится на всю Европу пышными кофейными заведениями с многовековой историей, над интерьерами и фасадами которых работали самые известные художники и оформители своего времени. Во время прогулки вы зайдете в старинные кофейни и кондитерские-конфеттерии, которые поставляли лакомства к королевскому двору. Зимой согреетесь в них горячим шоколадом, а летом охладитесь вкуснейшим самодельным мороженым. Я расскажу, что такое альпини, кремини, пралине и кри-кри и почему известные итальянские шоколадно-ореховые конфеты назвали Джандуйотти. Вы придете в восторг от дегустации местной сладкой роскоши и поймете, что такое настоящая итальянская «дольче вита».

Прогулка по городу и знакомство с его историей

Я расскажу, какие мировые знаменитости творили историю и мировую культуру в легендарных заведениях Турина за чашечкой кофе с печеньем и шоколадом. Вы попробуете культовый местный напиток Бичерин и почувствуете себя другом знаменитого писателя или композитора за стаканчиком вермута или забайоне. А еще увидите, перемещаясь из одного кафе в другое, главные достопримечательности Турина и услышите историю города, Савойского герцогства и местных шоколадных фабрик с мировым признанием: Ферреро, Венки и Каффарель. На память о нашей прогулке вы сможете купить и привезти друзьям настоящие пьемонтские сладости и деликатесы.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: Бичерин/забайоне — 6-8 евро, королевский полдник −10-12 евро.