Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Турина

Музей автомобилей в Турине

Во время этой экскурсии мы увидим эволюцию автомобиля от первого колеса до скоростных машин, принимающих участие

Во время этой экскурсии мы увидим эволюцию автомобиля от первого колеса до скоростных машин, принимающих участие в автогонках.

В коллекции музея более 200 редчайших автомобилей 80 марок, интерактивные инсталляции, мультимедийные площадки и много других сюрпризов.
Музей автомобилей в Турине

Что вас ждет

Турин — это город автомобилей. Здесь в конце XIX века был основан концерн FIAT (Fabbrica Italiana Automobile Torino). ФИАТ одна из самых крупных компаний в мире, что не могло не повлиять на развитие города. В 1932 году в Турине появился музей, основанный одним из соучредителей ФИАТА Карлом Бискаретти ди Руффия.
Сегодня это один из самых крупных научно-технических музеев мира, входящий в ТОП лучших мировых музеев. Во время этой экскурсии мы увидим эволюцию автомобиля от первого колеса до скоростных машин, принимающих участие в автогонках, экспериментальные и исторические экспонаты, любопытные, смешные, удивительные, роскошные, аристократичные, а также современные гоночные автомобили Формулы 1.
Вы увидите более 200 редчайших автомобилей 80 марок, интерактивные инсталляции, мультимедийные площадки и много других сюрпризов.
Этот маршрут запомнится вам надолго и прекрасно подойдет, как для любителей автомобилей, так и для детей школьного возраста.

Важно знать

В стоимость экскурсий включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет в музей — 8 евро.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в музей — 8 евро
Место начала и завершения?
у музея автомобилей
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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