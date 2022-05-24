Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Турина

Что вас ждет

Турин — это город автомобилей. Здесь в конце XIX века был основан концерн FIAT (Fabbrica Italiana Automobile Torino). ФИАТ одна из самых крупных компаний в мире, что не могло не повлиять на развитие города. В 1932 году в Турине появился музей, основанный одним из соучредителей ФИАТА Карлом Бискаретти ди Руффия.

Сегодня это один из самых крупных научно-технических музеев мира, входящий в ТОП лучших мировых музеев. Во время этой экскурсии мы увидим эволюцию автомобиля от первого колеса до скоростных машин, принимающих участие в автогонках, экспериментальные и исторические экспонаты, любопытные, смешные, удивительные, роскошные, аристократичные, а также современные гоночные автомобили Формулы 1.

Вы увидите более 200 редчайших автомобилей 80 марок, интерактивные инсталляции, мультимедийные площадки и много других сюрпризов.

Этот маршрут запомнится вам надолго и прекрасно подойдет, как для любителей автомобилей, так и для детей школьного возраста.

Важно знать

В стоимость экскурсий включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: