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Охотничий домик Ступиниджи — это один из самых прекрасных дворцов Италии.

Ступиниджи находится под охраной Юнеско. Элегантный ансамбль в стиле рококо, был создан архитектором Филлипом Юваррой. Этот дворец, вместе с другими королевскими резиденциями Савойской династии, построенными вокруг Турина, образует систему дворцовых резиденций «Венец Услад» или Corona delle Delizie.

Дворец построен в начале XVIII века, по желанию Савойского короля Виктора Амедея II. Это место было выбрано для отдыха на природе и охоты — любимого занятия королей и придворных. Здесь бывала Паолина Боргезе — родная сестра Наполеона Бонапарта и королева Маргарита.

Гордостью дворца является парадный салон, украшенный фресками итальянских художников братьев Валерияни, коллекция мебели, работы придворных мастеров Пифетти и Принотто.

В залах дворца снимали художественные фильмы: «Война и мир» с Одри Хепберн, «Элиза из Ривонброза», «Возьми мою душу», «Золушка», «Королевская фаворитка».

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по сезону.

В стоимость экскурсий включено:

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