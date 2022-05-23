Ступиниджи - охотничий домик королей

Мы отправимся в загородую королевскую резиденцию, где бывала родная сестра Наполеона и королева Маргарита

Мы отправимся в загородую королевскую резиденцию, где бывала родная сестра Наполеона и королева Маргарита.

Здесь снимали «Войну и мир» и «Золушку».

Мы увидим парадный салон, украшенный фресками итальянских художников, коллекцию мебели и работы придворных мастеров Пифетти и Принотто.
Ступиниджи - охотничий домик королей
Ступиниджи - охотничий домик королей

Что вас ждет

Охотничий домик Ступиниджи — это один из самых прекрасных дворцов Италии.
Ступиниджи находится под охраной Юнеско. Элегантный ансамбль в стиле рококо, был создан архитектором Филлипом Юваррой. Этот дворец, вместе с другими королевскими резиденциями Савойской династии, построенными вокруг Турина, образует систему дворцовых резиденций «Венец Услад» или Corona delle Delizie.
Дворец построен в начале XVIII века, по желанию Савойского короля Виктора Амедея II. Это место было выбрано для отдыха на природе и охоты — любимого занятия королей и придворных. Здесь бывала Паолина Боргезе — родная сестра Наполеона Бонапарта и королева Маргарита.
Гордостью дворца является парадный салон, украшенный фресками итальянских художников братьев Валерияни, коллекция мебели, работы придворных мастеров Пифетти и Принотто.
В залах дворца снимали художественные фильмы: «Война и мир» с Одри Хепберн, «Элиза из Ривонброза», «Возьми мою душу», «Золушка», «Королевская фаворитка».

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по сезону.

В стоимость экскурсий включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет в музей 12 евро.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входной билет в музей 12 евро
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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