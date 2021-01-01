Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

Если вы не любите ходить пешком, то этот тур для Вас! Вы с комфортом сможете полюбоваться всеми красотами города из окна автомобиля. Во время машрута запланированы остановки на панорамных площадках города, прогулка 👣 по самым любопытным местам, посещение главного собора, хранящего главную христианскую реликвию — Туринскую Плащаницу, живописных парков 🌳, находящихся вдоль реки По, загородной летней резиденции королевы Анны Орлеанской, холма Суперга, где находится базилика, в крипте которой размещена королевская усыпальница и многое другое. Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием. В одном из исторических и элегантных кафе города мы сможем отведать традиционный туринский шоколадный напиток Бичерин.

Воспользуйтесь возможностью провести время «с ветерком» и закажите этот маршрут со мной! До встречи в Турине!