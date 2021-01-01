Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

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Турин обзорная экскурсия на автомобиле

Альмира А.
Альмира А. – Гид из Турина
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
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Турин обзорная экскурсия на автомобиле
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
Если вы не любите ходить пешком, то этот тур для Вас! Вы с комфортом сможете полюбоваться всеми красотами города из окна автомобиля. Во время машрута запланированы остановки на панорамных площадках города, прогулка 👣 по самым любопытным местам, посещение главного собора, хранящего главную христианскую реликвию — Туринскую Плащаницу, живописных парков 🌳, находящихся вдоль реки По, загородной летней резиденции королевы Анны Орлеанской, холма Суперга, где находится базилика, в крипте которой размещена королевская усыпальница и многое другое. Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием. В одном из исторических и элегантных кафе города мы сможем отведать традиционный туринский шоколадный напиток Бичерин.
Воспользуйтесь возможностью провести время «с ветерком» и закажите этот маршрут со мной! До встречи в Турине!
Начало и место завершения
🚩 Torino
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
Турин обзорная экскурсия на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альмира А.
Альмира А.
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