7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я постараюсь открыть для вас красоту и достоинства Турина в его основных достопримечательностях и в неприметных деталях, проведу экскурс в историю, расскажу о местных особенностях и нравах, о развитии города в наши дни.

Турин — это город-сюрприз и для тех кто не знает Италию и для тех, кто уже частично знаком с этой страной. Вместо узких, извилистых средневековых улочек город пронизан широкими проспектами и разделен элегантными площадями, окаймленными бесконечными галереями (портиками).

Программа

Во время экскурсии я познакомлю вас с основными фактами истории Турина: с основанием города римлянами, с 10-ти вековым правлением Савойской династии и со 100-летней историей завода ФИАТ. А также расскажу, чем живет город в наши дни — о его активной модернизации и преображении в центр современного искусства и культурную столицу. Гастрономические изыски, шоколад, пьемонтская кухня также не оставят вас равнодушными.

Мы увидим основные достопримечательности города, но я всегда рада скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов:

Замковая площадь (сердце Турина), Королевский дворец и Дворец Королевы;

Церковь Святого Лаврентия – первое пристанище Святой Плащаницы в Турине;

Символ Турина – Башня Антонеллиана;

Площадь Кариньяно и дворец, в котором родился первый король объединенной Италии;

Площадь Сан Карло («Плас руаяль») — главная барочная площадь города;

Холм капуцинов;

Базилика Суперга;

Средневековый старинный городок городок — архитектурная квинтэссенция средневекового Пьемонте.

При желании мы посетим одно из исторических кафе города, известного своим замечательным шоколадом и шоколадными напитками.