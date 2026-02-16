7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
Турин - это город-сюрприз, который удивит даже самых искушенных путешественников. Широкие проспекты, элегантные площади и бесконечные галереи создают уникальную атмосферу.
Экскурсия охватывает основные достопримечательности, такие как Замковая площадь, Королевский дворец, Башня Антонеллиана и многое другое. История города, его культурное наследие и гастрономические изыски не оставят вас равнодушными. Погрузитесь в атмосферу Турина и откройте для себя его многогранность
Лучшее время для экскурсии по Турину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда температура комфортная, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но исторические кафе и музеи открыты круглый год, позволяя насладиться культурой и уютом Турина.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замковая площадь
Королевский дворец
Дворец Королевы
Церковь Святого Лаврентия
Башня Антонеллиана
Площадь Кариньяно
Площадь Сан Карло
Холм капуцинов
Базилика Суперга
Средневековый старинный городок
Описание экскурсии
Турин — это город-сюрприз и для тех кто не знает Италию и для тех, кто уже частично знаком с этой страной. Вместо узких, извилистых средневековых улочек город пронизан широкими проспектами и разделен элегантными площадями, окаймленными бесконечными галереями (портиками).
Программа
Во время экскурсии я познакомлю вас с основными фактами истории Турина: с основанием города римлянами, с 10-ти вековым правлением Савойской династии и со 100-летней историей завода ФИАТ. А также расскажу, чем живет город в наши дни — о его активной модернизации и преображении в центр современного искусства и культурную столицу. Гастрономические изыски, шоколад, пьемонтская кухня также не оставят вас равнодушными.
Мы увидим основные достопримечательности города, но я всегда рада скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов:
Замковая площадь (сердце Турина), Королевский дворец и Дворец Королевы;
Церковь Святого Лаврентия – первое пристанище Святой Плащаницы в Турине;
Символ Турина – Башня Антонеллиана;
Площадь Кариньяно и дворец, в котором родился первый король объединенной Италии;
Площадь Сан Карло («Плас руаяль») — главная барочная площадь города;
При желании мы посетим одно из исторических кафе города, известного своим замечательным шоколадом и шоколадными напитками.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 480 туристов
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам.
Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной читать дальшеуменьшить
программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др.
В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий.
Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Alexander
Людмила провела для нашей небольшой группы прекрасную экскурсию по центру Турина. Она раскрыла для нас город с неожиданной стороны. Людмила - очень знающий и эрудированный экскурсовод с хорошо поставленной речью. После 3,5 часовой экскурсии по городу она порекомендовала нам чудесный местный ресторанчик для обеда. Мы очень рекомендуем Людмилу в качестве гида по Турину.
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И
Игорь
Спасибо Людмиле за прекрасную обзорную экскурсию! Мы запланировали экскурсию на наш первый полный день в Турине. Это дало нам возможность планировать дальнейшие экскурсии самостоятельно.
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Татьяна
21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного про город, прошлись по всем известным местам, очень красивый город.
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Илья
Провели пешую ознакомительную прогулку с Людмилой. Все отлично!
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G
Gennady
Экскурсия с Людмилой в Турине оставила только самые положительные впечатления! Мы ожидали провести 3 часа, но в итоге погрузились в атмосферу города намного-много детальнее…
Людмила — замечательный гид: очень приветливая, гибкая читать дальшеуменьшить
и адаптировала экскурсию под наши интересы. Она увлекательно рассказывала не только о правителях Турина и исторических событиях, но и о промышленном наследии города, его значении для итальянской экономики. Особенно интересно было узнать об истоках итальянского телевидения, это добавило уникальный штрих к нашему восприятию города.
Разумеется, Людмила не забыла упомянуть знаменитую Туринскую плащаницу и дала ценные советы по посещению Египетского музея, который действительно стоит увидеть. Мы остались очень довольны.
Спасибо, Людмила, за ваше внимание и за увлекательный рассказ!
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия. Три часа прошли незаметно и с удовольствием. Без экскурсии город просто прошёл бы мимо, не смог бы заинтересовать, а Людмиле удалось показать его в каких-то неочевидных, интересных деталях. С нами был ребёнок 11 лет - ей очень понравилось. Вполне можно отправляться семьёй.
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