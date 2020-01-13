7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Турин — это город-сюрприз и для тех кто не знает Италию и для тех, кто уже частично знаком с этой страной. Вместо узких, извилистых средневековых улочек город пронизан широкими проспектами и разделен элегантными площадями, окаймленными бесконечными галереями (портиками).
Программа
Во время экскурсии я познакомлю вас с основными фактами истории Турина: с основанием города римлянами, с 10-ти вековым правлением Савойской династии и со 100-летней историей завода ФИАТ. А также расскажу, чем живет город в наши дни — о его активной модернизации и преображении в центр современного искусства и культурную столицу. Гастрономические изыски, шоколад, пьемонтская кухня также не оставят вас равнодушными.
Мы увидим основные достопримечательности города, но я всегда рада скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов:
Замковая площадь (сердце Турина), Королевский дворец и Дворец Королевы;
Церковь Святого Лаврентия – первое пристанище Святой Плащаницы в Турине;
Символ Турина – Башня Антонеллиана;
Площадь Кариньяно и дворец, в котором родился первый король объединенной Италии;
Площадь Сан Карло («Плас руаяль») — главная барочная площадь города;
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам.
Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др.
В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий.
Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.
Спасибо,Людмиле,мы путешественники искушенные,в Италии были много где ,Турин нам гид показала так как сами бы мы его не посмотрели.Спасибо!
Александр
8 декабря 2019
Понравилось: содержательно, любопытно, интересно!
Юлия
4 июля 2018
Интересная и насыщенная экскурсия
katerina
24 апреля 2018
Спасибо большое за экскурсию. Очень обширено и интересно.
Игорь
20 августа 2016
Достойная экскурсия, вполне подходит для первого знакомства с городом
Екатерина
8 июня 2016
Отличная экскурсия. Три часа прошли незаметно и с удовольствием. Без экскурсии город просто прошёл бы мимо, не смог бы заинтересовать, а Людмиле удалось показать его в каких-то неочевидных, интересных деталях. С нами был ребёнок 11 лет - ей очень понравилось. Вполне можно отправляться семьёй.
Марьяна
19 апреля 2015
Отличная экскурсия. За небольшое время получили представление о городе, узнали о его истории, посмотрели некоторые основные достопримечательности и прочувствовали местный колорит. Знакомство с Людмилой доставило искреннее удовольствие! Очень рекомендуем!!
Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города
Чтобы проникнуться Турином, не хватит и целой жизни, но мы попробуем изучить его за пару часов! Я стану вашим проводником в жизнь города, который стал первой столицей объединённой Италии. Покажу его лучшие точки и расскажу их истории. Прошлое Турина и его современность откроются на моей экскурсии.
Открыть лучшие ракурсы города, любопытные факты из его жизни и уютное заведение с лучшим аперитивом
На заходе солнца мистический и элегантный Турин обретает особое очарование. На прогулке по его старинным местам вы услышите о знаковых дворцах и площадях, предсказаниях Нострадамуса и исторических кафе. Поднявшись на холм, взглянете на город и Альпы «как с открытки», а в нетуристическом ресторанчике завершите вечер лучшим местным аперитивом.
Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии
Турин — удивительный город с изящной архитектурой, альпийскими видами и длинными арками вдоль центральных улиц. Я расскажу, что больше всего впечатлило здесь Ницше, чем Турин похож на Францию, откуда в нем столько мистики и почему именно он стал родиной шоколада. А еще научу вас полезным итальянским словам, покажу «визитные карточки» города и отведу к быку, приносящему удачу!
Увидеть знаковые места и раскрыть загадочный характер первой итальянской столицы
Вы прогуляетесь по центру города и, в зависимости от сезона, увидите снежные шапки альпийских гор или зеленые холмы, переливающиеся изумрудом на солнце. Я расскажу легенды, мифы и тайны Турина и покажу его главные достопримечательности: Палантийские ворота, площадь Сан-Карло, Королевский дворец и многое другое. А еще попытаюсь доказать, что Турин не уступает по элегантности французской столице и местные жители недаром называют его «piccola Parigi» — маленький Париж.
Исследовать главные достопримечательности одного из самых загадочных и красивых городов Италии
Вы пройдете по знаковым местам волшебного Турина, расположенного у подножия Альп. Насладитесь элегантной архитектурой, оцените работу лучших мастеров эпохи барокко и продегустируете традиционный местный напиток в старинной кофейне.
«Осадить» город и увидеть всё самое интересное на его улицах и в музеях
Узнать всё про Турин, его ритм и образ жизни — вот зачем стоит идти со мной на экскурсию! Вы погрузитесь в историю города, посетите со мной интереснейшие музеи мира, попробуете вина Пьемонта, увидите причудливый дворец — гибрид барокко и средневековой крепости — и прочувствуете Турин как место, где всё самое лучшее!