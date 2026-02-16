7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Турину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда температура комфортная, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но исторические кафе и музеи открыты круглый год, позволяя насладиться культурой и уютом Турина.

Турин - это город-сюрприз, который удивит даже самых искушенных путешественников. Широкие проспекты, элегантные площади и бесконечные галереи создают уникальную атмосферу. Экскурсия охватывает основные достопримечательности, такие как Замковая площадь, Королевский дворец, Башня Антонеллиана и многое другое. История города, его культурное наследие и гастрономические изыски не оставят вас равнодушными. Погрузитесь в атмосферу Турина и откройте для себя его многогранность

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Турин — это город-сюрприз и для тех кто не знает Италию и для тех, кто уже частично знаком с этой страной. Вместо узких, извилистых средневековых улочек город пронизан широкими проспектами и разделен элегантными площадями, окаймленными бесконечными галереями (портиками).

Программа

Во время экскурсии я познакомлю вас с основными фактами истории Турина: с основанием города римлянами, с 10-ти вековым правлением Савойской династии и со 100-летней историей завода ФИАТ. А также расскажу, чем живет город в наши дни — о его активной модернизации и преображении в центр современного искусства и культурную столицу. Гастрономические изыски, шоколад, пьемонтская кухня также не оставят вас равнодушными.

Мы увидим основные достопримечательности города, но я всегда рада скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов:

Замковая площадь (сердце Турина), Королевский дворец и Дворец Королевы;

Церковь Святого Лаврентия – первое пристанище Святой Плащаницы в Турине;

Символ Турина – Башня Антонеллиана;

Площадь Кариньяно и дворец, в котором родился первый король объединенной Италии;

Площадь Сан Карло («Плас руаяль») — главная барочная площадь города;

Холм капуцинов;

Базилика Суперга;

Средневековый старинный городок городок — архитектурная квинтэссенция средневекового Пьемонте.

При желании мы посетим одно из исторических кафе города, известного своим замечательным шоколадом и шоколадными напитками.