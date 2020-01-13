7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История города в его церквях, дворцах и площадях — индивидуальная обзорная прогулка

Людмила
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Людмила – ваш гид
Я постараюсь открыть для вас красоту и достоинства Турина в его основных достопримечательностях и в неприметных деталях, проведу экскурс в историю, расскажу о местных особенностях и нравах, о развитии города в наши дни.
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину

Турин — это город-сюрприз и для тех кто не знает Италию и для тех, кто уже частично знаком с этой страной. Вместо узких, извилистых средневековых улочек город пронизан широкими проспектами и разделен элегантными площадями, окаймленными бесконечными галереями (портиками).

Программа

Во время экскурсии я познакомлю вас с основными фактами истории Турина: с основанием города римлянами, с 10-ти вековым правлением Савойской династии и со 100-летней историей завода ФИАТ. А также расскажу, чем живет город в наши дни — о его активной модернизации и преображении в центр современного искусства и культурную столицу. Гастрономические изыски, шоколад, пьемонтская кухня также не оставят вас равнодушными.

Мы увидим основные достопримечательности города, но я всегда рада скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов:

  • Замковая площадь (сердце Турина), Королевский дворец и Дворец Королевы;
  • Церковь Святого Лаврентия – первое пристанище Святой Плащаницы в Турине;
  • Символ Турина – Башня Антонеллиана;
  • Площадь Кариньяно и дворец, в котором родился первый король объединенной Италии;
  • Площадь Сан Карло («Плас руаяль») — главная барочная площадь города;
  • Холм капуцинов;
  • Базилика Суперга;
  • Средневековый старинный городок городок — архитектурная квинтэссенция средневекового Пьемонте.

При желании мы посетим одно из исторических кафе города, известного своим замечательным шоколадом и шоколадными напитками.

Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину
Обзорная экскурсия по Турину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам. Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др. В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий. Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо,Людмиле,мы путешественники искушенные,в Италии были много где ,Турин нам гид показала так как сами бы мы его не посмотрели.Спасибо!
8 декабря 2019
Понравилось: содержательно, любопытно, интересно!
4 июля 2018
Интересная и насыщенная экскурсия
24 апреля 2018
Спасибо большое за экскурсию. Очень обширено и интересно.
20 августа 2016
Достойная экскурсия, вполне подходит для первого знакомства с городом
8 июня 2016
Отличная экскурсия. Три часа прошли незаметно и с удовольствием. Без экскурсии город просто прошёл бы мимо, не смог бы заинтересовать, а Людмиле удалось показать его в каких-то неочевидных, интересных деталях. С нами был ребёнок 11 лет - ей очень понравилось. Вполне можно отправляться семьёй.
19 апреля 2015
Отличная экскурсия. За небольшое время получили представление о городе, узнали о его истории, посмотрели некоторые основные достопримечательности и прочувствовали местный колорит. Знакомство с Людмилой доставило искреннее удовольствие! Очень рекомендуем!!

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