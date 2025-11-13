Присоединяйтесь к местному гиду в пешеходной экскурсии по Венеции и исследуйте гастрономическую сцену города.
Прогуляйтесь по узким улочкам и откройте для себя скрытые уголки, пробуя уникальные венецианские вкусы.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Присоединяйтесь к нам для захватывающей пешеходной экскурсии под руководством местного гида, которая раскроет яркую кулинарную культуру Венеции, сосредоточившись на уникальных изысках чиккетти — венецианских маленьких закусках. Названные в честь венецианского слова, означающего «откусить маленький кусочек», чиккетти предлагают восхитительное разнообразие вкусов и текстур, идеально подходящих для совместного употребления и пробы. Ваше путешествие начинается в историческом еврейском гетто, где вы узнаете о его захватывающей истории и исследуете узкие улочки, наполненные очарованием. Во время прогулки наслаждайтесь захватывающими историями, которые подчеркивают богатое культурное наследие района и его неотъемлемую роль в разнообразной истории Венеции. Побалуйте себя выбором традиционных чиккетти в некоторых из лучших местных закусочных Венеции. Почувствуйте восхитительные вкусы sarde in saor (кисло-сладкие сардины) и кремовой baccalà mantecato (взбитая треска), причем каждый кусочек предлагает вкус настоящей венецианской уличной еды. Смакуя эти уникальные блюда, вы лучше оцените кулинарные традиции, которые определяют этот очаровательный город. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для веганов и людей с непереносимостью глютена.
- Пожалуйста, заранее сообщите нам о любых пищевых аллергиях или ограничениях в питании, чтобы обеспечить наилучшие впечатления для всех.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местные бары
- Венецианское гетто
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Дегустация чиккетти
- Венецианский шпритц и бокал местного вина
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Cannaregio, 1122, 30121 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для веганов и людей с непереносимостью глютена
- Пожалуйста, заранее сообщите нам о любых пищевых аллергиях или ограничениях в питании, чтобы обеспечить наилучшие впечатления для всех
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
